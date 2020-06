Genuss für Leib und Seele, Waldhotel Tannenhäuschen in Wesel

Wesel. Wohlfühlen im Waldhotel Tannenhäuschen in Wesel – das geht nun wieder. Nach der Corona-Zwangspause darf man Leib und Seele verwöhnen lassen

Der 29. Mai war wirklich ein sehr besonderer Tag – – für die Familie Hetzel und für das gesamte „Tannenhäuschen“-Team. Christiane Hetzel blättert in der Haus-Chronik – in inzwischen 118 Jahren Hotel-Geschichte ist da Einiges zusammengekommen.

Das Waldhotel Tannenhäuschen gehört zu den führenden und beliebtesten Wellness-Häusern bundesweit, war Mitinitiator der Wellness-Idee in einer Zeit, in denen viele Häuser mit Ach und Krach ein weiß gekacheltes Schwimmbecken anbieten konnten. Im Herbst 2019 haben sich Christiane und Willi Hetzel in den „Ruhestand“ verabschiedet.

Spargel mit Holunder und rosa Pfeffer

Daniel Brünenberg, 35, ist seitdem Hoteldirektor, Pächter ist die halbersbacher hospitality group – alles lief eigentlich ganz gut, getreu dem Slogan „117 Jahre sind ein guter Anfang“ – dann kam Corona. „Ich hätte mir nie denken können, dass wir einmal mit Mund- und Nasenschutz hier arbeiten müssen“, sagt der Hoteldirektor. Und dass nahezu die gesamte Belegschaft, 140 Mitarbeiter, in Kurzarbeit geschickt und über Wochen kein einziger Hotelgast verwöhnt werden durfte.

Blick in den Wellness-Park. Eintauchen, abtauchen und die Seele baumeln lassen. Foto: Waldhotel Tannenhäuschen

Christiane Hetzel hat die Chronik auf ihren Knien liegen. 29. Mai 1949. Ein Pfingsttag, wie in diesem Jahr. Nach fast zehn Jahren ohne größeren Gästebetrieb konnte das „Tannenhäuschen“ nach dem Krieg wiedereröffnen – mit Konzert und Sängerwettstreit.

An diesem Tag sollte die Zukunft beginnen im Waldhotel Tannenhäuschen

An diesem Tag sollte die Zukunft beginnen. Und genau das sollte auch am 29. Mai 2020 so sein – Wiederöffnung für die Gäste – nach mehr als zehn Wochen coronabedingter Pause.

Erholungssuchende Urlaubsgäste dürfen seit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder einchecken. Die Auflagen sind groß, aber ein so erfahrenes Hotel-Team schafft das.

Doch die Landesverordnungen drücken die Stimmung. „Donnerstag vor Pfingsten haben wir erfahren, dass wir zwar Gäste empfangen können, aber die Saunen nicht öffnen dürfen“, so Brünenberg. Eine Wellness-Oase ohne Sauna – ein Großteil der für das Pfingstwochenende gebuchten Gäste sagte wieder ab – „mehr als 100 waren das“.

Tannenhäuschen-Küchenchef Lukas Eversmeier hat die Corona-Zwangspause mit pfiffigen Video-Koch-Clips gefüllt (kann man noch über Facebook und Instagram gucken). Nun zaubert der 27-Jährige wieder Leckeres auf die Teller. Frisch und saisonal, klar, das ist heute Standard.

Spargelsüppchen mit Holunder und rosa Pfeffer

Man kann im Parkrestaurant des Tannenhäuschens wunderbar genießen – zum Beispiel ein raffiniertes Spargelsüppchen mit Holunder, rosa Pfeffer und Haselnusspesto. Auch moderne vegane Gerichte gilt es zu entdecken. Gern verrät Lukas Eversmeier auch, wie Ihnen zu Hause die Tarte Tatin garantiert göttlich gelingen wird...

Das Rezept:Milchschokoladencreme mit frischen Erdbeeren

Lukas Eversmeier, Küchenchef im Waldhotel Tannenhäuschen Wesel. Foto: Waldhotel Tannenhäuschen / Brünenberg

Die Zutaten:

– 100 g Milchschokolade, gehackt

– 2 Blatt Gelatine

– 80 ml Milch

– 160 ml Sahne





– 250 g Erdbeeren

– 4-5 Blätter Minze

– Puderzucker nach Belieben



Die Zubereitung: Die Milch erwärmen und die eingeweichte Gelatine darin auflösen. Die warme Milch auf die gehackte Schokolade geben und gut vermengen. Die Schokolade in ein hohes Gefäß füllen, und mit einem Pürierstab die Sahne einarbeiten. In eine Schüssel oder kleine Gläser füllen und auskühlen lassen.

Die Erdbeeren putzen und waschen. Je nach Größe halbieren oder vierteln. Die Minze in feine Streifen schneiden und mit den Erdbeeren und dem Puderzucker vermengen.

Auf die ausgekühlte Creme geben und genießen.

TIPP: dazu knuspriges Granola!





Guten Appetit wünscht Lukas Eversmeier, Küchenchef im Restaurant vom „Tannenhäuschen“ in Wesel