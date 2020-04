29 Unfälle mit Kindern am Steuer

An Rhein und Ruhr. Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen Kinder und Jugendliche am Steuer saßen, geht zurück. Unfallfreie Fahrten zeigt die Statistik nicht.

Soest im August 2019: Ein Achtjähriger hat sich Mamas Golf geschnappt und ist mit

Tempo 180 über die Autobahn gefahren – zum zweiten Mal innerhalb einer Woche. An einer Raststätte ist das Kind dann gegen einen Lkw gefahren, Verletzte gab es nicht. Herne am 7. März: Um 2.30 Uhr

stibitzt sich ein 13-Jähriger das Auto eines Familienangehörigen und geht mit seinem nur zwei Jahre älteren Beifahrer auf nächtliche Spritztour. Weil der Wagen so langsam fuhr, fiel er der Polizei auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Schloß Holte-Stukenbrock und Bocholt im Februar und März 2020 – die Liste von nicht fahrtüchtigen Kindern und Jugendlichen, die sich im Auto der Eltern oder Großeltern auf waghalsige Tour begeben, ließe sich noch fortsetzen.

Auch wenn sich die Meldungen gefühlt häufen, so belegen die Zahlen das Gegenteil. Eine Anfrage an das NRW-Innenministerium ergab folgendes Bild: Zwischen dem Jahr 2015 und 2016 stieg der Anteil der „Verkehrsunfälle mit Personenschaden“, bei denen Kinder zwischen 0 und 16 gefahren sind, von 34 auf 37 an. Im Jahr 2017 waren es 36 Unfälle, ein Jahr später sank die Unfallzahl auf 30. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Polizei 29 Unfälle mit Kindern und Jugendlichen am Steuer. Diese Statistik zählt lediglich die Zahl der Unfälle auf. Nicht eingerechnet sind die Fahrten von Unter-17-Jährigen, die keinen Unfall bauten.