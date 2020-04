36 Millionen Euro für bessere Rad- und Fußwege in NRW

Neue Radwege, Unterstellmöglichkeiten oder Öffentlichkeitsarbeit: Um den Rad- und Fußverkehr im Land nach vorne zu bringen, brauchen die Kommunen am Niederrhein und im Ruhrgebiet Geld. 20,9 Millionen Euro steuert das Land NRW aus dem Programm zur Förderung der Nahmobilität dazu. Mit den Geldern, die die Kommunen zusätzlich investieren, beläuft sich die Gesamtinvestition auf 36,3 Millionen Euro – für 139 Projekte.

So steuert das Land im Kreis Kleve 1.366.300 Euro für den Bau eines Radwegs zwischen Issum und Wachtendonk bei, in Moers wird unter anderem in die Sicherung eines Schulweges an der Römerstraße investiert, in Xanten-Wardt sollen drei barrierefreie Querungshilfen, in Hamminkeln fünf Fahrradüberdachung vor dem Rathaus gebaut werden. Und Essen erhält einen Landeszuschuss in Höhe von 96.300 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit zur Nahmobilität für die Jahre 2020 und 2021.

Mit dem Programm fördert das Land Infrastruktur-Projekte wie Radwege, Fahrradabstellplätze, Gehwege, Ladestationen für Elektrofahrräder, Wegweiser oder Öffentlichkeitsarbeit.

Stärker als bisher werden sogenannte Radvorrangsrouten gefördert. Solche Vorrangsrouten sehen Verkehrsplaner als Alternative zu Radschnellwegen, weil die Standards nicht so hoch liegen wie bei Letzteren. Die erhöhten Fördersätze – sie steigen in diesem Jahr von 70 auf 80 Prozent – sind für Städte und Gemeinden eine Chance, das Radwegenetz auszubauen, wenn dort zum Beispiel die Voraussetzungen für den Bau eines Radschnellweges nicht gegeben sind. Strukturschwache Kommunen erhalten zusätzlich zur Förderung einen Zuschlag von fünf Prozent.