A 61 bei Viersen: Eisplatte schlug bei Pkw in Scheibe ein

Am Niederrhein. 66-jähriger Mönchengladbacher durch Glassplitter im Gesicht verletzt, 1000 Euro Schaden. Autobahnpolizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Schlimmes Wintererlebnis für ein Ehepaar auf der A 61 bei Viersen: Eine durch die Luft gewirbelte Eisplatte ist in der Frontscheibe ihres Pkw eingeschlagen, berichtete die Autobahnpolizei an diesem Sonntag (14. Februar 2021). Der 66-Jährige, der mit seiner Frau unterwegs war, konnte den Wagen noch geistesgegenwärtig in den Grünbereich an der Anschlussstelle Mackenstein steuern.

Die Windschutzscheibe allerdings zersplitterte komplett. Glassplitter verletzten den 66-jährigen Mönchengladbacher im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1000 Euro.

Eisplatten als "gefährliche Geschosse"

Zugetragen hat sich der Vorfall den Angaben zufolge bereits am Freitagnachmittag in Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Anschlussstellen Viersen und Mackenstein. Welches Fahrzeug die Eisplatte verloren hat, war zunächst unbekannt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Unfallflucht ein und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0211-870 0.

"Nicht entfernte Eisplatten können nicht nur auf Autobahnen zu gefährlichen Geschossen werden", mahnen die Beamten. Gefahr droht bei dieser Wetterlage insbesondere von Lkw. Als Fahrer sei man verpflichtet, sein Fahrzeug zu enteisen sonst drohen "empfindliche Bußgelder", heißt es bei der Polizei.