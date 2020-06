Affenhaus-Brand: Justiz sieht Ermittlungen vor dem Abschluss

Der Gorillagarten im Zoo Krefeld ist nach dem verheerenden Feuer im Affenhaus in der Neujahrsnacht inzwischen wieder geöffnet. Nun werden die Pläne für den neuen Affenpark vorgestellt.

Krefeld. Sechs Monate nach dem Brand des Affenhauses im Zoo Krefeld stehen die Ermittlungen kurz vor dem Ende. Stadt will Neubau-Pläne vorstellen.

Nach dem verheerenden Brand im Krefelder Zoo in der Silvesternacht stellen der Tierpark und die Stadt an diesem Donnerstag einen Entwurf für das geplante neue Artenschutzzentrum Affenpark vor. Bei dem Feuer waren in der Nacht zu Neujahr acht Menschenaffen und viele weitere Tiere gestorben.

Nach der Tragödie hatte der Zoo viel Zuspruch und Spenden erhalten. Aber auch grundsätzliche Kritik an der Affenhaltung wurde laut. Schnell war klar, dass der bei Familien beliebte Tierpark weiter Menschenaffen in einem erneuerten Umfeld halten würde. Die Kosten wurden auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Über die Pläne informieren Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) und Zoodirektor Wolfgang Dreßen.

Ermittlungen zum Affenhausbrand sind bald abgeschlossen

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zum Brand sind bald abgeschlossen werden. „Die Fragen, die wir noch hatten, können wir zunehmend beantworten“, sagte Oberstaatsanwalt Axel Stahl am Donnerstag in Krefeld auf Anfrage. Man hoffe, die Öffentlichkeit nach den Sommerferien über die Ergebnisse unterrichten zu können.

Nach wie vor stehen drei Frauen unter Verdacht, das verheerende Feuer durch sogenannte Himmelslaternen fahrlässig verursacht zu haben. Bei dem Brand starben rund 50 Tiere, darunter acht Menschenaffen. Ein schwere verletzter Gorilla musste von einem Polizisten erschossen werden.

Hat das Dach-Material des Affenhauses die Ausbreitung des Brandes begünstigt?

Die Ermittler hatten die Bau- und Planungsunterlagen des besonders betroffenen Affenhauses geprüft, um herauszufinden, ob es Ursachen gab, die das Feuer begünstigten.Nach dem Brand in der Silvesternacht war der Verdacht aufgekommen, dass im gläsernen Affenhaus 2008 nach einem schweren Unwetter unzulässigerweise Kunststoff- anstelle von Glasscheiben zur Reparatur verwendet worden sein könnten.

Ende Mai 2008 hatte ein ungewöhnliches Wetterphänomen in Krefeld schwere Schäden im zweistelligen Millionenbereich angerichtet. Golfballgroße Hagelkörner hatten in der Stadt fast sämtliche Dachfenster und etliche Autoscheiben zerstört. Die Hagelkörner hatten im Zoo mehrere Flamingos erschlagen. Auch das Affenhaus im Krefelder Zoo war von der Hagelwalze stark beschädigt worden.

Nach dem Brand in der Silvesternacht musste das Affenhaus nun sogar abgerissen werden. (dpa)