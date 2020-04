Anhaltende Trockenheit lässt Waldbrandgefahr in NRW steigen

In Bergisch Gladbach brannte am Mittwoch ein 4000 qm großes Waldstück im Stadtteil Bärbroich.

An Rhein und Ruhr. In Bergisch Gladbach musste die Feuerwehr zu einem großen Waldbrand in unwegsamem Gelände ausrücken.

Die ausbleibende Regen sorgt in Nordrhein-Westfalen für eine deutlich erhöhte Waldbrandgefahr. In Bergisch Gladbach musste die Feuerwehr bis in den Mittwochabend (15. April 2020) hinein einen Brand in einem etwa 4000 Quadratmeter großen, unwegsamen Waldstück löschen - ein aufwändiger Einsatz.

Die Feuerwehr war in Bergisch Gladbach mit 19 Fahrzeugen und 88 Einsatzkräften vor Ort. Wegen der Trockenheit hatten sich die Flammen sehr schnell an einem Hang ausgebreitet, wies es in einem Bericht heißt. Die Wehrleute mussten ein am Wald gelegenes Gebäude schützten und eine zwei Kilometer lange Wasserversorgung legen, weil sich sehr schnell abzeichnete, dass das in Tankfahrzeugen mitgeführte Wasser nicht ausreicht.

Feuerwehr muss auch zu Flächenbränden ausrücken

Größere Niederschläge sind den Meteorologen zufolge in den nächsten Tagen nicht zu erwarten. Für weite Teile NRWs hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Waldbrandgefahrenstufe 3 (von 5) ausgegeben. In kleineren Bereichen von Niederrhein, Münsterland und Eifel (Geldern-Walbeck, Ahaus, Weilerswist) gilt am heutigen Donnerstag (16. April 2020) Stufe 4.

Bereits den vergangenen Tagen mussten die Feuerwehren schon ausrücken. So brannte am Dienstagabend ein 500 Quadratmeter großes Waldstück zwischen Düsseldorf und Erkrath. Wegen der Trockenheit kommt es aber nicht nur zu Wald-, sondern auch zu Flächenbränden - so etwa im sauerländischen Menden. Am Mittwochabend musste die Feuerwehr dort zunächst auf 1500 Quadratmetern Fläche brennendes Gestrüpp löschen und später noch eine Wiese an Bahngleisen.