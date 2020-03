Arbeitsagenturen für Kurzarbeits-Anträge schwer erreichbar

Die Arbeitsagenturen in NRW sind derzeit nur schwer erreichbar – ausgerechnet in der größten Jobkrise der letzten Jahre. Der Telefonanbieter hat große Probleme, genügend Kapazitäten bereit zu stellen. Das stellt vor allem die vielen Gastronomiebetreiber und Einzelhändler vor Probleme, die jetzt dringend ihre Anträge auf Kurzarbeit stellen wollen, weil viele kaum in der Lage sind, die eigentlich am Monatsende fälligen Löhne zu zahlen.

https://www.nrz.de/wirtschaft/wirtschaft-in-nrw/coronavirus-legt-weite-teile-des-handels-lahm-id228708309.html

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga fordert massive Verbesserungen bei der Erreichbarkeit der Arbeitsagenturen, dies sei zur Rettung der Betriebe und der Arbeitsplätze elementar wichtig.

Die Agentur für Arbeit kennt das Problem und bittet daher darum, die Anrufe zu beschränken. Alle Beratungstermine sind abgesagt, kein Bezieher von Arbeitslosengeld und Hartz IV müsse Sanktionen fürchten, wenn er nicht kommt, so Christoph Löhr. Pressesprecher der Agentur für Arbeit in NRW. Nachfragen und Absagen sind nicht nötig. https://www.nrz.de/staedte/bochum/bochum-arbeitsagentur-wegen-corona-krise-voellig-ueberlastet-id228712061.html

"Kurzarbeit ist jetzt das alles überstrahlende Thema"

„Die Kurzarbeit ist jetzt das alles überstrahlende Thema“, sagt er. Und anders als in früheren Jahren sind es eben nicht ein paar kriselnde Großunternehmen, mit denen man ein gemeinsames Konzept für die Arbeitnehmer strickt. Jetzt sind es mutmaßlich tausende Kleinunternehmer aus Gastronomie, Freizeit, und Einzelhandel, die jeweils nur wenige, insgesamt aber zigtausende Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken müssen.

„Wir versuchen, die Arbeitsschritte so zu gliedern, dass auch Mitarbeiter, die sonst nicht mit Kurzarbeit befasst waren, helfen können. Zudem machen wir interne Schulungen, um unsere Kapazitäten umzuschichten“, so Löhr. Eigentlich sei der Antragsprozess online und telefonisch abzuwickeln – und im Idealfall gelinge dies innerhalb weniger Stunden. Um die Lage zu verbessern, soll es neben den zentralen Callcentern auch vor Ort telefonische Ansprechpartner geben.

Für Kleinunternehmen wie ein Steakhouse eine nervliche Zerreißprobe

Die scheinen dringend nötig. Für Gastronomen wie Daniela Blagec vom Steakhouse Sierra Nevada in Mülheim-Heimaterde ist das eine nervliche Zerreißprobe. Am heutigen Dienstag hat sie noch einmal geöffnet, dann schließt der ehemalige „Krug zur Heimaterde“, den sie vor fünf Jahren gemeinsam mit ihrem Mann mit viel Geld aufgemöbelt hat. Wie es nach Corona weitergeht, ist völlig offen.https://www.nrz.de/staedte/essen/corona-blog-essen-auch-die-restaurants-schliessen-komplett-id228710189.html

Die 450-Euro-Kräfte sind erst einmal raus, aber die sechs fest angestellten Mitarbeiter sollen in Kurzarbeit gehen können. Ihre Versuche, die Agentur für Arbeit in Essen und in Mülheim (aus beiden Städten hat sie Mitarbeiter) zu erreichen, schlagen fehl. „Sogar die Mails kommen nicht an“, klagt sie. Das allerdings kann sich Löhr nicht erklären. Seine Bitte: „Weiter probieren, wir arbeiten daran." Sonst: Antrag vor Ort einwerfen, gezahlt wird auch rückwirkend.https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/kreis-kleve-restaurants-hotels-cafes-bangen-ums-ueberleben-id228712123.html





Weiteres Problem: In den jetzt betroffenen Branchen wie Gastronomie und inhabergeführten Geschäften gibt es meist weder einen Betriebsrat als Ansprechpartner noch eine Regelung zur Kurzarbeit im Tarifvertrag. „Dann muss mit jedem Arbeitnehmer eine Ergänzung zum Arbeitsvertrag erstellt werden“, erläutert Christian Nohr, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Essen. Da muss drin stehen, ab wann und für wie lange Kurzarbeit angeordnet wird.

Arbeitsrechtler regt an: Betriebe sollten Kurzarbeitergeld aufstocken

Er regt an, dass die Inhaber, wo immer möglich, das Kurzarbeitergeld von 60 (67 für Arbeitnehmer mit Kindern) aufstocken, auf zumindest 80 Prozent. „Die Beschäftigten sagen sehr zurecht, dass die Miete ja auch bei 100 Prozent bleibt“. So würden sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Kosten der Krise in etwa teilen.

„Das würde für alle Beteiligten ein wenig mehr Ruhe bringen.“ Und wenn Arbeitgeber das nicht leisten können oder wollen? „Eine betriebsbedingte Kündigung wegen Auftragsmangel oder Umsatzrückgang halte ich derzeit nicht für rechtssicher“, so Nohr und rät, dann in jedem Falle gegen die Kündigung zu klagen. Die Arbeitsgerichte arbeiten ja noch, weitgehend jedenfalls.