Arznei-Lieferengpässe: Die Abhängigkeit von Asien wächst

An Rhein und Ruhr. Zwei Drittel der Arzneiwirkstoffe werden laut Studie in China und Indien produziert. Die Folge: Lieferengpässe am Niederrhein und im Ruhrgebiet.

Hunderte Medikamente sind aktuell nicht lieferbar, weil die meisten Wirkstoffe für Arzneien in Asien hergestellt werden. Eine neue Studie zeigt, wie stark die Abhängigkeit von Deutschland und der Europäischen Union von der asiatischen Arzneimittelproduktion gewachsen ist. Sowohl die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände als auch der Apothekerverband Nordrhein fordert, wieder mehr Wirkstoffe in der EU zu produzieren.

Europa hat seine einstige Spitzenposition eingebüßt: Zwei Drittel der zugelassenen Wirkstoffe werden in nur wenigen Provinzen in Indien und China hergestellt, so das Ergebnis der Studie im Auftrag des Verbandes Pro Generika. Für rund ein Sechstel der untersuchten Wirkstoffe gebe es demnach keine europäischen Herstellungsstätten. Im Jahr 2000 gab es ein anderes Bild; damals wurden 59 Prozent der Wirkstoffzertifikate in Europa gehalten, nur 31 Prozent in Asien.

Apotheker fordern mehr Produktionsstätten in Deutschland

„Mit unserer Studie zeigen wir auf, wie Europa seine dominante Stellung bei der Herstellung der Wirkstoffe eingebüßt hat. Hauptsächlich ungleiche regulatorische Rahmenbedingungen und ein massiver Kostendruck haben dazu geführt, dass die europäische Versorgung heute in hohem Maße von nur wenigen Wirkstoffherstellern in sehr kleinen Teilen der Welt abhängt. Das birgt Risiken für die Versorgung“, sagt Dr. Andreas Meiser, Autor der Studie.

Dass es wieder mehr Produktionsstätten in Deutschland und EU geben muss, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, steht für Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein, außer Frage. Er setzt diesbezüglich große Hoffnung in die EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands. „Die Lieferengpässe von Medikamenten sind nach wie vor ein Problem“, sagt er im Gespräch mit der NRZ.

Peter Vogt, Apotheker in Duisburg-Homberg und Sprecher des Apothekerverbandes für den Altkreis Moers (Kreis Wesel), nennt ein Beispiel: Das Schmerzmittel Dolormin sei seit Monaten nicht lieferbar, weil der Wirkstoff Ibuprofen fehle. Diese Abhängigkeit von Asien müsse beendet werden. Aber man müsse sich bewusst sein, dass Medikamente aufgrund der höheren Lohn- und Produktionskosten teurer würden, wenn sie in der EU oder in Deutschland hergestellt würden.