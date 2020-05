Aufrufe in Facebook-Gruppen erinnern an Tanz unter Pilzen

Auf dem Foto bediene ich gleich zwei Facebook-Gruppen, die derzeit um meine Aufmerksamkeit buhlen. Einmal soll man das Cover von zehn Lieblingsplatten vorstellen, das tue ich hier mit einer Scheibe von Grateful Dead, die auch gut zur zweiten Gruppe passt, das sind die „Blick aus deinem Fenster“-Werfer. Weltweit über zwei Millionen Menschen, die einfach nur mal ein Foto mit Aussicht posten. „View from my window“ ist unterhaltsam, man reist trotz Reiseverbots um die ganze Welt und sieht, wie grün und bunt unser Planet sein kann, wie viel Mühe sich Menschen geben, um es schön zu haben.

Glückwünsche aus der ganzen Welt in allen Sprachen

Eins dieser Fotos mit Gartenblick kam jetzt von Niraja Lorenz aus Eugene, Oregon, USA. Sie habe heute auch Geburtstag, schrieb sie, und hätte gerne Glückwünsche aus der ganzen Welt in allen Sprachen. Ich war guter Dinge und habe „Hoch soll sie leben“ geschrieben und ihr kurz erzählt, dass ich an Eugene schöne Erinnerungen habe, nämlich an ein Rockfestival im Jahre des Herrn 1982.

Ich war damals 25 und trampte schon Monate durch die USA. Ich kam runter von Vancouver, dort hatte ich über Tage auf einer Hippie-Insel nach meinem Freund Michael gesucht, der sich jetzt Guy Lacoste nannte und sich vor der Polizei versteckte, weil er in Deutschland wegen Fahnenflucht gesucht wurde. Ich fand ihn, wir verbrachten Zeit, verdienten etwas mit Holzhacken, schwammen im Pazifik, dann bin ich wieder los. Daumen raus. In Portland habe ich bei Doug und Nancy übernachtet, neue Freunde, mit dem VW-Bus sind wir nach Eugene, zum Oregon Country Fair, ein Festival. 20 000 von uns waren da, Grateful Dead auch. 12 Dollar Eintritt.

Ich hab jetzt mal nach Original-Fotos im Internet geforscht und ein Video gefunden (können Sie auch: Veneta 1982 Video). Verwackelte Bilder. Eine versunkene Welt. Der Kameramann hat überwiegend ins Publikum gehalten, dazu die treibende Musik, tanzende Menschen, gerne für sich, dass nicht mal eine Corona-Abstandsdame da was zu meckern hätte haben können. Mich hab ich jetzt nicht entdeckt im Film, aber ich sah ja auch aus wie so viele Jungs. Lange Haare, langer Bart, in schöne Lumpen gewandet. Wenn Sie mich erkennen, melden Sie sich.

Frauen tanzten oben ohne

Auffallend, wie viele Frauen oben ohne getanzt haben, und das im prüden Amerika. Allerdings glaube ich mich zu erinnern, dass auch an Europas Stränden damals mehr Halbnackte unterwegs waren als heutzutage. Dann die Dogen. Natürlich kreiselten die Joints wie Windspiele, aber drug of the day waren die magischen Pilze, mir wurden sie auch gereicht, aber ich habe das Tütchen wie einen Klingelbeutel in der Kirche verschämt und ungenutzt weitergegeben. Ich wollte in der Nacht ja noch weiter Richtung Kalifornien trampen. Bin ich auch. Nach dem letzten Song umarmte ich Doug und Nancy, bye, bis bald. Nein, nie wieder haben wir uns gesehen, wie man eben 98 Prozent der Reisebekanntschaften niemals wieder trifft. Vielleicht hören sie ja auch gelegentlich die Platte von den Grateful Dead. Und denken kurz an mich.Was das alles mit Corona zu tun hat? Nichts. Auch mal schön.