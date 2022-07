Auf Familienurlaub in der Region Weerribben-Wieden

Aus den Niederlanden. In der Region Weerribben-Wieden war die Familie Holloh aus Hünxe unterwegs. Die Kidsreporter erlebten das „andere Holland“.

Im zweiten Teil unserer kleinen Serie, in der Kidsreporter ihre Erlebnisse im „anderen Holland“ schildern, berichtet die Familie Holloh aus Hünxe aus der Region Weerribben-Wieden:

Da wir pandemiebedingt in den letzten zwei Jahren nicht so viel Urlaub gemacht haben, freuten wir uns umso mehr, dass wir als Kinderreporter mit unseren Eltern ein Wochenende voller spannender Unternehmungen in Holland verbringen konnten.

Am Freitag sind wir losgefahren und nach einer angenehmen Fahrzeit an unserem Reiseziel, dem Ferienpark `t Akkertien op de Voorst, in Vollenhove angekommen. Dort haben mein Bruder und ich erstmal den Campingplatz erkundet und die Spielplätze unsicher gemacht. Unser helles Fischerhäuschen, eine der Mietunterkünfte hier, hatte einen super Blick auf einen See und ein Storchennest. Am Abend haben wir an dem platzeigenen Imbissrestaurant leckere Pommes gegessen.

Ab in den Dschungel!

Am nächsten Morgen sind wir bei einem leckeren Frühstück gemütlich in den ersten Tag gestartet, um dann in den Park Orchideeën Hoeve aufzubrechen. Dort angekommen, erwartete uns ein tolles Abenteuer: Es ging geradewegs in den Dschungel mit tollen Pflanzen, Blüten und Tieren. Das Füttern der gierigen, umherwirbelnden Fische hat uns besonders gefallen. Die Route durch die weitreichende überdachte Anlage war eine richtige Erkundungstour über Stock und Stein.

Neugierig und zutraulich sind die Papageien im Park Orchideeën Hoeve. Foto: Holloh

Spektakulär waren auch die Papageien, die wir mit Nektar füttern konnten. Der Indoorspielplatz mit seinen Klettermöglichkeiten und Wasserläufen hat uns beiden auch super gefallen. Aber irgendwann mussten wir doch weiter... Es warteten noch supersüße Erdmännchen und beeindruckende Flamingos und drollige Affen. Meinem Bruder haben die ausgestellten alten Trecker gut gefallen. Abschließend haben wir es uns im dortigen Restaurant bei Pommes, Kuchen und Eis richtig gut gehen lassen und die dortige blumige Atmosphäre genossen.

Ab ins Boot!

Nach der Rückkehr zum Ferienpark Akkertien wartete das nächste Highlight: Mit einem elektrischen Boot konnten wir die anliegenden Gewässer erkunden und haben die Sonne so richtig genießen können. Es war ein idyllischer und ruhiger Ausflug, der den Tag perfekt ergänzt hat. Am Abend haben wir uns ein schönes Restaurant in Giethoorn ausgesucht. Wir haben toll draußen in der Abendsonne sitzen können und uns landestypische Spezialitäten wie Poffertjes und Pfannkuchen mit leckerer selbst gemachter Limonade schmecken lassen.

Auf ins Venedig der Niederlande

Am Sonntag hieß es dann leider schon: Sachen packen. Nach einem ausgiebigen Frühstück sind wir nach Giethoorn aufgebrochen. Der Ort ist auch bekannt als „Venedig der Niederlande“ und wurde uns als besonders schön beschrieben. Es gibt im Dorfkern keine Straßen, sondern ausschließlich Grachten, die mit Booten befahren werden. Da es Sonntag war, war entsprechend viel los in dem Ort. Wir haben uns ein Boot geliehen und sind erstmal über den See in das angrenzende Naturschutzgebiet gefahren. Dort konnten wir einige Tiere beobachten und die schöne Sonne genießen.

Nach einiger Zeit sind wir dann wieder auf dem Wasserweg in das Ortsinnere gelangt. Da war was los: Boot an Boot. Das war ein krasser Kontrast zur Wegstrecke vorher und bestimmt ein Erlebnis, was wir so schnell nicht wiederhaben werden. Es war aber sehr schön, die idyllischen und hübschen Häuser vom Wasser aus zu betrachten. Wieder am Ausgangspunkt angekommen, haben wir uns noch mit Eis und Getränken erfrischt und dabei den Blick auf den See genossen. Dann haben wir den Ort noch mal zu Fuß erkundet, um alles zu sehen und auch mal über eine der zahlreichen Brücken zu laufen.

Dann wurde es langsam schon wieder Zeit, den Heimweg anzutreten. Wir alle haben uns gefreut, dieses abwechslungsreiche Wochenende erlebt zu haben und werden sicher auch in Zukunft noch weitere Wochenenden und Urlaube in den Niederlanden verbringen. So viel Tolles und Neues direkt um die Ecke, das muss man einfach ausnutzen!

