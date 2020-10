Corona in den Niederlanden: Auch Zeeland nun über Grenzwert

Aus den Niederlanden. In den Niederlanden gab es innerhalb von sieben Tagen mehr als 27.000 Neuinfektionen. Fast alle Regionen liegen nun über dem Grenzwert des RKI.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den Niederlanden ist weiter gestiegen. Das Nachbarland von NRW vermeldete innerhalb von sieben Tagen mehr als 27.000 neue Fälle.

Der Großteil des Landes wird vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet einstuft, bis auf die Provinzen Zeeland und Limburg gilt eine Reisewarnung.

Mittlerweile liegt nur noch eine Region unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro Woche.

In den Niederlanden ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen erneut angestiegen: Innerhalb von sieben Tagen (30. September bis 6. Oktober) vermeldete die niederländische Gesundheitsbehörde RIVM insgesamt 27.485 neue Fälle – in der Vorwoche lag diese Zahl noch bei 19.326.

Nachdem weite Teile der Niederlande bereits als Risikogebiet eingestuft worden sind, hat nun auch die Region Zeeland den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro Woche überschritten. Als Risikogebiet gilt die Küstenregion bisher aber nicht.

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen hatten die Niederlande Ende September ihre Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus wieder verschärft. So müssen etwa Restaurants spätestens um 22 Uhr schließen, nur noch 30 Menschen dürfen gleichzeitig in einem Lokal sein. Eine landesweite Maskenpflicht in Geschäften oder öffentlichen Einrichtungen gibt es weiterhin nicht, allerdings gab die Regierung die dringende Empfehlung aus, dort einen Mundschutz zu tragen.

Das RIVM geht allerdings davon aus, dass sich die Auswirkungen dieser Maßnahmen frühestens ab der nächsten Woche zeigen würden. Dann könnte es eine Stabilisierung oder einen leichte Rückgang der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen geben.

Die Bundesregierung hatte am zweiten Oktober für weite Teile der Niederlande eine Corona-Reisewarnung ausgesprochen. Zuvor war die Corona-Risikoliste des Robert Koch-Instituts (RKI) entsprechend aktualisiert worden. Abgesehen von den Provinzen Zeeland und Limburg gelten nun die gesamten Niederlande als Risikogebiet.

Diese niederländischen Regionen sind aktuell Risikogebiete:

Groningen

Friesland

Drente

Overijssel

Gelderland

Utrecht

Nordholland

Südholland

Nordbrabant

Flevoland

Die Einstufung bedeutet, dass Rückkehrer bei der Einreise nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorlegen oder sich zwei Wochen lang in häusliche Quarantäne begeben müssen. Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, ob es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Die Warnung des Auswärtigen Amtes vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen“ dorthin folgt dann meist nach kurzer Zeit.

Mittlerweile hat die gesamte Niederlande diesen Wert deutlich überschritten, am Dienstag (6. Oktober) gab es in den vergangenen sieben Tagen 148,3 Fälle pro 100.000 Einwohner in den Niederlanden. Von den 25 Sicherheitsregionen blieb lediglich Limburg-Süd mit 45,9 Fällen unter dem Grenzwert. Zeeland lag mit einem Wert von 54,5 knapp drüber – noch ist die beliebte Küstenregion aber nicht als Risikogebiet einstuft.

Mehr Corona-Tests in der vergangenen Woche

In der direkt an den Kreis Kleve angrenzenden Sicherheitsregion Gelderland-Süd stieg der Wer auf 141,7. Besonders hoch sind die Werte weiter in Amsterdam-Amstelland (310,0), Den Haag (233,1) und Rotterdam-Rijnmond (229,4).

Zwischen dem 30. September und dem 6. September haben sich 222.877 Menschen in den Niederlanden auf das Coronavirus testen lassen, in der Vorwochen lag diese Zahl bei 207.670. Ein größerer Anteil wird inzwischen positiv getestet: Von den durchgeführten Tests waren 9,0 Prozent positiv. Dieser Wert lag eine Woche zuvor noch bei 8,0 Prozent. Bislang sind in den Niederlanden seit Beginn der Pandemie 144.999 Fälle des neuartigen Coronavirus’ gemeldet worden, davon 6482 Todesfälle.