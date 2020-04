Venlo. Am Karfreitag zum Shopping bei den „2 Brüdern von Venlo“? Das geht in Zeiten von Corona nicht. Kein Deutscher darf ohne Grund über die Grenze.

Das Regionalpolitische Team (’Regionaal Beleidsteam’, also alle Bürgermeister von Nord- und Mittel-Limburg) der Sicherheitsregion Limburg-Nord, hat mit Hinblick auf das anstehende Osterwochenende eine Erklärung abgegeben, die starken Einfluss auf den Grenzverkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden hat. Demnach sind nur noch Besuche in der Region erlaubt, für die es einen dringenden Grund gibt.

Traditionell besuchen viele deutsche Shopping-Touristen am Osterwochenende die niederländische Grenzregion oder kommen für einen längeren Aufenthalt in die Region. Das soll laut der Erklärung künftig nicht mehr möglich sein.

Das sind die wichtigsten Inhalte der Erklärung im Wortlaut:

An den Grenzübergängen soll von Donnerstag bis Montag (9.-13. April) und - falls erforderlich - auch danach eine "abschreckende Strategie" verfolgt werden. Das bedeutet, dass die niederländische Polizei deutsche Autos anhalten kann und nach dem Grund für den Besuch in den Niederlanden fragen wird. Wenn es keinen dringenden Grund gibt, die Grenze zu überqueren, wird freundlich, aber dringend zum Umkehren aufgefordert. Einkaufen oder Urlaub sind keine dringenden Gründe.

Alle Betriebe, Ferienparks, Campingplätze und Jachthäfen, die von Donnerstag bis Montag und darüber hinaus geöffnet sind, werden dringend aufgefordert, Maßnahmen bezüglich der Hygiene und der 1,5-Meter-Regel zu ergreifen.

Sollte trotz der Entmutigungsstrategie an der Grenze die Gefahr bestehen, dass die "Dinge aus dem Ruder laufen" und/oder der Unternehmer unzureichende Maßnahmen ergriffen haben dann wird die sofortige Schließung des einzelnen Unternehmens und / oder des Gebietes, in dem sich das Unternehmen befindet, durchgeführt. Die beiden Sicherheitsregionen in Limburg verfolgen damit eine gemeinsame Politik. Gerade an den Orten, an denen sich deutsche Besucher normalerweise konzentrieren, wird intensiv polizeilich und durch Ordnungskräfte kontrolliert werden.

Die Unternehmer werden aufgefordert, Werbekampagnen in den deutschen Medien umgehend einzustellen, damit deutsche Einkaufstouristen nicht mehr in Versuchung kommen, die Grenze zu überqueren.

damit deutsche Einkaufstouristen nicht mehr in Versuchung kommen, die Grenze zu überqueren. Die Medien in Limburg werden aufgefordert, die Werbung für deutsche Geschäfte einzustellen, damit die Niederländer nicht mehr in Versuchung kommen, zum Einkaufen die Grenzen zu überqueren.

Weiterhin raten die Bürgermeister den Bürgern, möglichst zu Hause zu bleiben. "Gehen Sie nur nach draußen, wenn es wirklich nötig ist, zum Beispiel zum Einkaufen oder um frische Luft zu schnappen" heißt es in der Erklärung. "Bleiben Sie in diesem Fall in Ihrer eigenen Nachbarschaft und vermeiden Sie Menschenansammlungen."

Niederländer sollen demnach in den Niederlanden bleiben und die Grenze zu Deutschland und Belgien nicht überschreiten. (red)