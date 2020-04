Coronakrise: Zeeland lädt zum virtuellen Ausflug ein

Zeeland. In den Osterferien wäre es hier normalerweise voll mit deutschen Gästen. Doch in Zeiten von Corona muss die Urlaubsregion Zeeland kreativ sein.

Mit ihrer 650 Kilometer langen Küstenlinie, die zu den schönsten und sonnenverwöhntesten der Niederlande zählt, ist die Provinz Zeeland ein populäres Reiseziel. 2019 verzeichnete die Region 11,2 Millionen Übernachtungen, 6,4 % mehr als im Vorjahr. Deutsche Gäste buchten sogar 10,9 % mehr Nächte in Ferienparks, Hotels, Pensionen oder auf Campingplätzen. In der letzten Woche mussten jedoch alle Unterkünfte in Zeeland schließen. Diese Notverordnung ist der Coronakrise geschuldet und gilt vorerst bis zum 10. Mai. Dann wir die Lage neu bewertet. Bis dahin können Zeeland-Fans und solche, die es werden wollen, den Südwesten der Niederlande vom Sofa aus erleben. Auf vvvzeeland.nl/de/blogs/tipps-fuer-einen-onlinebesuch-in-zeeland/ hat der regionale Tourismusverband Tipps für eine virtuelle Reise zusammengestellt.

Wenn Zuhause der beste Urlaubsort ist

Auf Zeelands deutschsprachigen Social Media-Kanälen heißt es: „Auch wenn wir gerade nicht reisen dürfen, ist träumen weiterhin erlaubt.“ Dieses Motto verfolgt auch der neu eingerichtete Bereich auf der Webseite des Tourismusverbands. Hier finden Besucher unter anderem Links zu Webcams aus der Region. Marktplatz, Deich oder Seehund-Sandbank: Die live übertragenen Bilder versetzen die Zuschauer an ganz unterschiedliche Sehnsuchtsorte.

Diese Dünenlandschaft lädt eigentlich zum perfekten Strandurlaub ein – doch Corona macht einen Abstecher nach Zeeland zurzeit nur virtuell möglich.. Foto: VVV Zeeland

Wer Zeeland einmal aus der Luft erleben möchte, kann sich zudem Drohnen-Aufnahmen von Dörfern und Städten, den legendären Deltawerken oder Zeelands endlosen Stränden ansehen. Ein 360°-Film entführt derweil in das Naturgebiet De Manteling, das sich zwischen Domburg und Vrouwenpolder erstreckt. Mit Virtual Reality-Brille wird der „Spaziergang“ durch Dünen und Wälder besonders eindrucksvoll.

Kultur und Kulinarik

Verschiedene Museen der Region laden ebenfalls zum Besuch per Laptop, Tablet oder Smartphone. Das Zeeuws Museum hat zum Beispiel seine Sammlung und diverse Ausmalbilder online gestellt. Auch eine Bauanleitung für ein Papierschiff aus dem 17. Jahrhundert kann hier heruntergeladen werden. Für musikalische Unterhaltung sorgt ein zwanzigköpfiges DJ-Kollektiv aus Zeeland. Mehrmals pro Woche stehen die DJs am Mischpult und sammeln dabei Geld für das rote Kreuz und regionale Betriebe, die besonders stark von der Coronakrise getroffen wurden. Links zu ihren Sets finden sich auf der Webseite des Tourismusverbands. Ebenso wie Rezepte für typisch zeeländische Gerichte. Krebsburger, Miesmuscheln, Zimtgebäck oder Karamell-Bonbons sorgen im Handumdrehen für Urlaubsstimmung in der Küche.

Aus der eigenen Schatzkiste

Jeder kann außerdem selbst zur virtuellen Reise beitragen. Ein Fotowettbewerb des Tourismusverbands ruft dazu auf, Erinnerungen aus dem letzten Zeeland-Urlaub zu teilen. Wer dem Instagram-Account von VVV Zeeland folgt und sein Bild mit dem Hashtag #mijnzeelandfoto2020 und dem Tag @vvvzeeland versieht, nimmt teil. Noch bis Ende November gewinnt monatlich ein Foto einen VVV-Geschenkgutschein. Entscheidend sind die Anzahl der Likes und das Urteil einer Fachjury. Unter allen Glücklichen wählt die „Publikumsjury“ im Dezember außerdem einen Hauptgewinner, der sich über 100 Euro freuen darf.

Weitere Informationen über Zeeland während der Corona-Pandemie sind hier zu finden: https://www.zeelandveilig.nl/coronavirus-informationen-deutsch-english#open-accordion-96