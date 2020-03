Aus den Niederlanden. In den Niederlanden sind fünf Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Erste Lieferdienste stellen Lebensmittel nur vor der Haustür ab.

Fünf Menschen sind mittlerweile in den Niederlandenan den Folgen des Coronavirus gestorben, wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde. Hunderte Menschen haben sich unterdessen infiziert – und die Zahlen steigen weiter. Die nationale Gesundheitsbehörde Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vermeldete am Mittwoch jüngst 503. 382 Fälle waren es noch Stand Dienstag.

Einen Teil der Zunahme erklärt die Behörde mit Untersuchungen, die in den vergangenen Tagen in Noord-Brabant durchgeführt wurden. Mit 223 Infizierten (Stand Mittwoch) ist die Region Brabant bislang am stärksten vom Coronavirus betroffen. Die meisten Infizierten in den Niederlanden seien in Italien gewesen, teilte die nationale Gesundheitsbehörde mit. Die meisten Fälle, bei denen die Quelle der Infektion noch unbekannt ist, kämen unterdessen aus Brabant oder hätten Verbindung in die Region.

Niederländische Region Brabant besonders betroffen

Und das hat wie in Deutschland Folgen für das öffentliche Leben. Mehr als 10.000 Kinder, so die Tageszeitung „de Gelderlander“, konnten in Brabant nicht mehr zur Schule. Denn die Gesundheitsbehörde Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hatte Lehrkräfte dazu aufgerufen, vorerst zu Hause zu bleiben. Unterricht ist somit in vielen Klassen schlicht unmöglich.

Laut nationaler Gesundheitsbehörde sollen zudem alle Menschen in der Region, die Erkältungssymptome zeigen, nicht nach draußen und auch keine sozialen Aktivitäten durchführen. Das bedeute letztendlich: „Blijf thuis – bleiben Sie zu Hause“, wie es auf der Internetseite der Behörde hieß. Eine weitere Empfehlung an die Bevölkerung: Bitte keine Hände mehr schütteln!

Körperkontakt vermeiden: Einschränkungen im niederländischen Alltag

Veranstaltungen in unterschiedlichen Sparten und verschiedenen Regionen der Niederlande stehen vor einer Verschiebung oder Absage oder wurden bereits abgeblasen, wie laut Gelderlander jüngst das diesjährige Festival Kingsworld zum „Koningsdag“ am 27. April im Zuiderpark in Den Haag oder etwa der Parteikongress von „GroenLinks“.

Auch die internationale Kunstmesse TEFAF in Maastricht schließt vorzeitig, berichtete der Gelderlander am Mittwoch. Ein Besucher sei positiv auf das Virus getestet worden. Alle Spiele von Amateurclubs aus Brabant sind für kommende Woche abgesagt worden.

Um Körperkontakt zu reduzieren, haben laut Gelderlander zudem fünf Ikea-Filialen in Heerlen, Utrecht, Eindhoven, Breda und Barendrecht ihr Kinderparadies Småland geschlossen. Der Lieferdienst Domino’s Pizza, aber auch die Supermarktkette Albert Heijn, bieten in Brabant nach japanischem Vorbild an, Bestellungen nur noch vor der Haustür abzustellen. Auch die niederländische Post – PostNL – stellt Lieferungen laut Gelderlander in Noord-Brabant nur vor der Haustür ab.

Niederländische Wirtschaft ist von Coronavirus betroffen

Arbeitnehmer in Noord-Brabant, so der Gelderlander, hatte das niederländische Kabinett am Montag generell dazu aufgefordert, die kommenden sieben Tage möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Dem Aufruf seien am Dienstagmorgen wohl viele Menschen gefolgt: Der niederländische Verkehrsclub ANWB verzeichnete nach Angaben des Gelderlander gut 25 Prozent weniger Stau um Eindhoven, Den Bosch und Breda.

Die Wirtschaft leide unter den Folgen des Coronavirus, berichtete de Volkskrant. So verzeichne die niederländische Fluglinie KLM beinahe ein Viertel weniger Passagiere im Februar in Richtung Asien. Und nach Italien können Menschen aus den Niederlanden nur noch reisen, wenn es wirklich notwendig ist. Das habe das Außenministerium laut de Volkskrant entschieden. Denn für Italien gilt „Code Oranje“. Firmen sahen zudem von Dienstreisen ins Ausland und Teilnahme an Messen ab, berichtete der Gelderlander.

Generell fühlten sich laut Medienberichten von Mittwoch beinahe 1700 Betriebe so durch die Situation eingeschränkt, dass sie beim Ministerium für Arbeit und Soziales – das Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – eine Arbeitszeitverkürzung für ihr Personal angefragt haben.

Der AEX-Index – Aktienindex der Börse in Amsterdam – steht durch die Entwicklungen rund um Corona unter Druck. Er schloss laut Gelderlander am Montag mit einem Minus von 7,7 Prozent. Seit Beginn des Jahres hatte er 19 Prozent verloren. Das Kabinett will Medienberichten zufolge für kleine bis mittelgroße Unternehmen bürgen, die durch die Situation in Schwierigkeiten geraten.

Der Lieferdienst Deliveroo, der in den Niederlanden gut 2500 Auslieferer beschäftigt, hat nach Informationen des Gelderlander für betroffene Mitarbeiter einen internen Hilfsfonds eingerichtet. Denn wer nicht für Deliveroo ausfahren kann, erhält auch keine Vergütung.

Coronavirus: In Nimwegen könnte Lauf abgesagt werden

flug annulliert wegen corona- die regeln für entschädigungenAuch in der deutsch-niederländischen Grenzregion beschäftigt der Coronavirus Menschen und offizielle Stellen. Die Organisatoren des „Stevensloop“ in Nimwegen rechnen damit, dass die Laufveranstaltung wegen des Coronavirus abgesagt werden könnte.

Falls die Behörden entsprechende Signale gäben, würde man sich an die Vorgaben halten, so ein Sprecher. Den Teilnehmern wolle man eine Alternative bieten, zum Beispiel an einem anderen Tag. Oder die Läufer könnten sich für den „Marikenloop“ oder den „Zevenheuvelenloop“ einschreiben. Für den „Stevensloop“ (21. und 22. März), werden rund 8.500 Teilnehmer erwartet.

>>> Hintergrund: Erster Todesfall in den Niederlanden in Rotterdam

Der erste Todesfall durch das neuartige Coronavirus war ein 86-jähriger Mann, der in einem Krankenhaus in Rotterdam behandelt wurde. Er sei am Freitag gestorben, teilte die niederländische Gesundheitsbehörde mit. Wo und bei wem sich der Mann angesteckt hatte, ist demnach noch unklar.

.Der Verstorbene war den Angaben zufolge in dem Krankenhaus isoliert behandelt worden. Die Klinik und die Gesundheitsbehörden haben seine Kontaktpersonen bereits informiert. In den Niederlanden war am Donnerstag vergangener Woche (5. März) die erste Coronavirus-Infektion bestätigt worden. Der erste Infizierte war ein Mann, der zuvor in Italien im Urlaub gewesen war.

Weltweit wurden inzwischen mehr als 98.000 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Mehr als 3300 Menschen starben an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Allein in Italien gab es bereits 148 Tote. (red. mit afp und dpa)