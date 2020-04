Wir halten Sie in unserem Nachrichtenüberblick auf dem Laufenden über die wichtigsten Neuigkeiten aus den Niederlanden.

Die aktuellen Entwicklungen zur Corona-Epidemie in den Niederlanden im Überblick: Im Nachbarland haben sich inzwischen tausende Menschen infiziert. Nach Angaben der Behörden sind bisher 1.867 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben – 18.803 Menschen wurden positiv auf das Virus getestet (Stand 6. April).

Coronavirus in den Niederlanden: Die Nachrichten vom 6. April

+++ Laschet: Keine Kontrollen an Grenze zu den Niederlanden +++

Zwischen Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden Ländern Belgien und Niederlande wird es keine Grenzkontrollen geben. Das habe das sogenannte „Corona-Kabinett“ in Berlin entschieden, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag in einer Videobotschaft an der deutsch-niederländischen Grenze in Venlo.

Laschet begrüßte die Entscheidung: „Der Kampf hat sich gelohnt.“ In der „Euregio“ lebten die Menschen über Grenzen hinweg. Er verwies auf ein nahes Krankenhaus, in dem Patienten aus den Niederlanden und Deutschland behandelt würden. „Gesundheitsschutz gelingt nur grenzüberschreitend“, sagte er. Es sei ein guter Tag für Nordrhein-Westfalen.

+++ Burgers’ Zoo Arnheim zeigt während Schließung Tier-Videos im Netz +++

Die Tore sind seit dem 13. März für Besucher geschlossen, doch für die Tiere im Burgers’ Zoo geht das Leben trotz der Coronakrise normal weiter. Die Tiere brauchen ihre täglichen Abläufe, vor allem wenn es ums Fressen geht. Dass ihnen normalerweise viele Menschen dabei zusehen, ist ihnen doch egal.

„Da sie möglichst naturnah gehalten werden und die Tierpfleger sie nicht streicheln beziehungsweise sowieso möglichst wenig berühren, sind die Tiere nicht auf Menschen fokussiert“, teilt der Burgers’ Zoo auf Anfrage der Redaktion mit. „Natürlich bekommen sie mit, dass es im Zoo ohne Besucher ruhiger ist, weil es weniger Geräusche und Bewegungen gibt, aber das nehmen sie einfach so hin. Sie zeigen weiterhin ihr normales, natürliches Verhalten, gehen auf Futtersuche, bauen Nester, halten Feinde auf Abstand, beeindrucken Weibchen und so weiter.“

Damit Besucher weiter sehen können, wie sich das kleine Nashorn entwickelt oder was im Safaripark so los ist, bietet der Burgers’ Zoo auch während der mindestens bis zum 1. Juni dauernden Schließungszeit mehrere Möglichkeiten, am Leben der über 600 Tierarten teilhaben zu können. Auf dem hauseigenen YouTube-Kanal werden täglich neue Videos hochgeladen. Außerdem gibt es die neue Serie „Fun Facts“ bei Facebook. Zusätzlich werden weitere Videos und Updates auf der Startseite des Parks veröffentlicht.

+++ Eisbahn in Alkmaar zu Corona-Teststation geworden +++

Eine Eisbahn im niederländischen Alkmaar in der Provinz Noord-Holland ist laut Sender NOS in eine Corona-Teststraße umfunktioniert worden. Hier wird Pflegepersonal, das nicht im Krankenhaus arbeitet und nur leichte Symptome zeigt, auf das neuartige Coronavirus getestet. Wer Fieber hat, muss sich beim Hausarzt melden.

+++ Nachbarn spielen Outdoor-Bingo in Vorgärten +++

Eine Straße im niederländischen Bavel in der Provinz Brabant will sich während der Corona-Pandemie den Spaß am Bingospielen nicht nehmen lassen und hat eine Spielvariante für draußen erfunden – mit nötigen Sicherheitsabstand. Wie der niederländische Sender Omreop Brabant in einem Video festhielt, spielen die Anwohner einer Straße einfach aus ihren Vorgärten aus miteinander. Musik gibt es dabei auch. „Der Gewinner kann sich ein Lied wünschen und der Verlierer muss es dann für die ganze Straße singen“, heißt es in dem Bericht.

+++ Moerser Krankenhaus hat Patient aus Niederlanden ausgenommen +++

Das St. Josef-Krankenhaus in Moers hat nach Vermittlung durch das Universitätsklinikum Münster am Sonntag einen am Coronavirus erkrankten niederländischen Patienten aus der Provinz Noord-Brabant aufgenommen. Er werde zurzeit intensivmedizinisch betreut, teilt das Krankenhaus am Montag mit.

34 Intensivbetten pro 1000 Einwohner gibt es laut Mitteilung in Deutschland. Die Niederlande könnten nur sieben Intensivbetten auf 1000 Personen vorhalten. Im Rahmen der Corona-Krise gebe es dort einen Mangel an Möglichkeiten der Intensivbetreuung erkrankter Patienten.

Der Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalens, Karl-Josef Laumann, habe am vergangenen Freitag die Krankenhäuser in seinem Verantwortungsbereich schriftlich gebeten, grenzüberschreitend an dieser Stelle zu unterstützen, so das St. Josef-Krankenhaus.

+++ Lebensmittel-Bestellung für Personal in Krankenhäusern +++

Die Supermarktkette Albert Heijn öffnet in den Niederlanden fünf Sammelstellen in Krankenhäusern, an denen Angestellte im Gesundheitssektor vorab bestellte Einkäufe abholen können, wie das Algemeen Dagblad vermeldet. Auf diese Weise sollen Menschen in dem systemrelevanten Beruf entlastet werden. Die Stellen befinden sich im VU Medisch Centrum sowie AMC in Amsterdam, im Maasstad Krankenhaus in Rotterdam, im St. Antonius Krankenhaus in Nieuwegein und im Albert Schweitzer Krankenhaus in Dordrecht.

+++ Verstärkte Kontrollen an der niederländischen Grenze +++

Im Gegensatz zu anderslautenden Medienberichten ist die Grenze zu den Niederlanden nicht geschlossen. Bundespolizei kontrolliert aber intensiver. Das teilte am Montagvormittag ein Sprecher der Bundespolizei in Kleve der NRZ auf Anfrage mit.

Anders als in niederländischen Medien veröffentlicht, wird die Grenze wegen des Coronavirus noch nicht geschlossen: „Wir sind nach wie vor an der Grenze und kontrollieren verstärkt. Wir befinden uns in einer intensiveren Grenzüberwachung. Die Grenze ist aber noch nicht geschlossen“, sagte der Sprecher.

Die Bundespolizei in Kleve ist für die Überwachung der Landesgrenze zwischen Emden und Mönchengladbach zuständig. Im Laufe des Tages werde es noch eine Kabinettssitzung geben, dann werde man mehr erfahren.

Das vergangenen Wochenende habe vielmehr gezeigt, dass sich die Menschen an die Kontaktsperre halten. Sowohl Deutsche als auch Niederländer seien nur wenig über die Grenze gefahren. Kontrolliert wurde vor allem an den Autobahnübergängen.

Unterdessen hat das Land NRW davor gewarnt, schärfere Grenzkontrollen wegen der Corona-Pandemie auf weitere Nachbarländer auszudehnen, wie die Deutsche Presse_Agentur berichtet. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) sieht vor allem Probleme beim Blick auf die Nachbarn Niederlande und Belgien.

Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fleisch und Käse kämen für viele Händler in NRW von Produzenten oder aus den Logistikcentern in den Niederlanden, wie er „Focus Online“ sagte. „Und was aus Übersee kommt wie zum Beispiel Südfrüchte, kommt häufig über die Häfen Rotterdam und Antwerpen“, sagte Wüst. Grenzkontrollen mit langen Wartezeiten im europäischen Binnenmarkt könnten Lieferketten enorm stören. „Das kann mehr Schaden anrichten als nützen“, warnte Wüst.

Zuvor hatte die FDP Überlegungen in der Bundesregierung für schärfere Grenzkontrollen wegen der Corona-Pandemie eine klare Absage erteilt. Das Virus macht an den Grenzen nicht halt, behindere den wichtigen Warenverkehr und sorge für kilometerlange Staus an den Grenzen, hatte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae gesagt.

+++ Europol in Den Haag warnt vor Kriminalität während Coronakrise +++

Gefälschte Websites, Datenklau und Erpresser-Software: In der Coronakrise nimmt die Cyberkriminalität nach Erkenntnissen der europäischen Polizeibehörde Europol stark zu. „Angesichts einer Rekordzahl potenzieller Opfer in der Europäischen Union, die wegen der Pandemie zu Hause bleiben und dort Online-Dienste nutzen, haben sich Möglichkeiten für Cyberkriminelle vervielfacht, Schwachstellen und neue Gelegenheiten auszunutzen“, mahnte Europol am Freitag in Den Haag.

Eine große Gefahr bestehe in dieser Situation auch darin, dass der Kindesmissbrauch mit Hilfe des Internets zunimmt, sagte Europol-Direktorin Catherine de Bolle zur Vorlage eines neuen Lageberichts ihrer Behörde. „Europol stellt in dieser schwierigen Situation Ressourcen bereit, um Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Verbrechen zu unterstützen, für die das Internet benutzt wird.“

Die Polizeibehörde warnt darin unter anderem vor dem sogenannten Phishing. Dabei versuchen Täter etwa mit Hilfe gefälschter Websites, E-Mails oder SMS, an persönliche Daten von Internetnutzern zu kommen, um deren Konten zu plündern. Zudem gebe es Anzeichen für eine Zunahme von Ransomware-Attacken, wobei ganze Computersysteme gestört oder lahmgelegt werden, um Lösegeld zu erpressen.

Kriminelle Organisationen sowie einige Staaten und staatlich unterstützte Akteure versuchten, die Coronakrise für ihre „geopolitischen Interessen zu missbrauchen, oft indem sie die Glaubwürdigkeit der EU und deren Partner bestreiten“. Welche Staaten damit konkret gemeint sind, erwähnt der Bericht nicht.

Coronavirus in den Niederlanden: Die Nachrichten vom 4. April

+++ Gemeinde Vaals schließt Drei-Länder-Punkt +++

Am Sonntag hat die Gemeinde Vaals in der Nähe von Aachen die Zufahrtsstraße zum Drei-Länder-Punkt gesperrt, weil dort bei dem schönen Wetter zu viele Menschen unterwegs waren. Das schreibt die Gemeinde auf ihrer Facebook-Seite. Um zu verhindern, dass so viele Menschen dort spazieren gehen und so keine sichere Distanz zu einander eingehalten werden könne, habe man sich entschieden, den Weg abzusperren.

Auch Zufahrtsstraßen zu anderen beliebten Wandergebieten (zum Beispiel Vijlenerbos) sollen gesperrt werden, sollte sich herausstellen, dass zu viele Menschen sich dorthin begeben. Die Gemeinde bittet abschließend, soweit es möglich ist, zuhause zu bleiben.

+++ Reisewelle in die Niederlande ausgeblieben +++

Die befürchtete Reisewelle Richtung Niederlande ist am Samstagvormittag ausgeblieben. Auf der Autobahn A3 zwischen Elten und der Landesgrenze waren am Samstag so gut wie keine Autos zu sehen. Auch an den typischen Hotspots im Wald waren kaum Wanderer oder Frühsportler unterwegs. Voll war es hingegen bei den Supermärkten. Viele Menschen wollten sich bereits um 8 Uhr mit Lebensmitteln eindecken.

Coronavirus in den Niederlanden: Die Nachrichten vom 3. April

+++ RKI stuft Niederlande als Risikogebiet ein +++

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat eigenen Angaben zufolge die Niederlande als Risikogebiet eingestuft. Die internationalen Risikogebiete wurden zuletzt am Donnerstag aktualisiert. Neben den Niederlanden sind die Schweiz, USA, Großbritannien und Nordirland hinzugekommen. Deutschland wird bislang nicht aufgezählt.

Internationale Risikogebiete sind nach Angaben des RKI Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das Institut verschiedene Kriterien wie Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der täglich gemeldeten Fallzahlen, Maßnahmen, exportierte Fälle in andere Länder. Die Situation werde jeden Tag neu bewertet, bei Bedarf werden die Risikogebiete angepasst.

+++ Holthoff-Pförtner rät von Reisen in die Niederlande ab +++

Nordrhein-Westfalens Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner hat die Menschen in NRW angesichts der Coronakrise dazu aufgerufen, nicht mehr zum Einkaufen oder zum Urlaub in die Niederlande zu fahren. „Bleibt zu Hause! Es ist in dieser Situation unverantwortlich, sich in den Niederlanden an den Strand zu legen“, betonte der CDU-Politiker auf Anfrage unserer Redaktion. Die Grenzen zum Nachbarland sollen aber offen bleiben. Darüber herrsche Einigkeit zwischen Ministerpräsident Laschet und dem niederländischen Ministerpräsidenten Rutte.

„Wir brauchen offene Grenzen, um die Versorgungswege aufrecht zu erhalten. Bislang verhalten sich die Menschen an der Grenze äußerst diszipliniert. Offene Grenzen sind eine große Errungenschaft der EU, die wir auch in der Krise verteidigen sollten“, so Holthoff-Pförtner. Zur Abstimmung in der Corona-Krise im Grenzraum habe das Land NRW wir mit den Belgiern und den Niederländern eine Taskforce gebildet, die dreimal in der Woche tage.

„Wir besprechen alle Lösungen gemeinsam, weswegen jetzt in den unterschiedlichen Länder weitgehend die gleichen Regeln gelten. Alles andere würde auch keinen Sinn machen“, so der Europaminister weiter. Es zeige sich einmal mehr, wie eingespielt die Zusammenarbeit in den Euregios sei.

+++ Baby in den Niederlanden mit Corona infiziert +++

Ein sechs Wochen altes Baby ist am Mittwoch wegen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in einem Krankenhaus in Amstelveen in den Provinz Nordholland aufgenommen worden. Es ist eines der jüngsten Corona-Patienten in den Niederlanden. Das berichtete das Algemeen Dagblad.

+++ Google: 35 Prozent weniger Menschen fahren zur Arbeit +++

In den Niederlanden sind 35 Prozent weniger Menschen zur Arbeit gefahren, die das Google-Smartphone verwendeten. Das zeigen nun Daten von Google, wie der niederländische Sender NOS berichtet.

+++ Ministerpräsident Rutte: „Kommt nicht in die Niederlande“ +++

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat in drei Sprachen an Deutsche und Belgier appelliert, über die Osterfeiertage nicht in sein Land zu reisen. „Kom niet naar Nederland, Bleib zu Hause, restez à la maison!“, sagte Rutte am Donnerstag nach einer Krisensitzung des Kabinetts, wie die Zeitung „De Telegraaf“ berichtete. Auch die Niederländer rief der Regierungschef angesichts der Corona-Pandemie auf, keine Reisen zu unternehmen, meldet die Deutsche Presse-Agentur.

Rutte setzt dabei auf Freiwilligkeit. Von einem Verbot könne keine Rede sein, sagte er laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Grenzkontrollen soll es demnach über Ostern nicht geben. Zuvor hatten Abgeordnete des Parlaments in Den Haag die Sorge geäußert, dass über die Feiertage viele Ausländer ins Land kommen und so ungewollt zur Ausbreitung des Virus beitragen könnten.

Allerdings rechnet die Tourismusbranche nicht mit einer größeren Zahl von Besuchern aus den Nachbarländern. Es gebe von dort für Ostern fast keine Buchungen, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP.

Die beliebten holländischen Feriengebiete an der Küste der Provinz Zeeland sind ohnehin bereits für Touristen tabu. Übernachtungen sind dort verboten, sogar in der eigenen Ferienwohnung. Ferien in anderen Urlaubsregionen sind im Prinzip noch möglich. Jedoch bleiben Museen, Restaurants und Cafés geschlossen.

Coronavirus in den Niederlanden – die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Tage:

