Ferienparks Niederlande: „Buchungen für Ostern laufen gut“

Ein Häuschen am Wasser – so wünschen sich viele Menschen einen Urlaub in den Niederlanden.

Aus den Niederlanden Die Osterferien rücken immer näher. Wir haben bei Center Parcs und Co. in den Niederlanden nachgefragt, wie hoch das Buchungsaufkommen ist.

Die Planungen für den Holland-Osterurlaub haben bei vielen Reiselustigen bereits begonnen – immerhin sind die Ferien in Deutschland in diesem Jahr besonders früh.

Zu den beliebtesten Unterkunftsarten im Nachbarland – insbesondere für Familien – zählen dabei niederländische Ferienparks. Wie sieht die Buchungslage also aktuell bei großen Anbietern wie Center Parcs und Co. aus? Wir haben exemplarisch bei drei bekannten Unternehmen angefragt:

Landal Green Parks:

„Wie auch in den vergangenen Jahren verzeichnen wir eine gute Buchungslage für unsere Destinationen in den Niederlanden“, heißt es seitens des Anbieters. „Der Trend nach erdgebundenen Reisen und auch gerade Ferienhausurlaub besteht weiterhin.“

Landal sei mit 69 Parks in den ganzen Niederlanden vertreten, so Landal-Sprecherin Simone Clemens. „Auf den Nordsee-Inseln genauso wie in Südholland oder in den Regionen Friesland, Drenthe, Brabant, Limburg oder Gelderland.“

Dabei sind bestimmte Lagen im Land traditionell besonders beliebt: „Eine große Anfrage gibt es immer für die Ferienparks in den Küstenregionen.“ Und dies auch besonders bei Gästen aus Deutschland, deren Anteil steige. „Im Gesamtvolumen beträgt der Anteil deutscher Gäste circa 20 Prozent.“

Überzeugen möchte der Anbieter potenzielle Gäste mit einem Spektrum an Angeboten, etwa mit Unterkünften für Paare oder Familien sowie barrierefreie Häuser. „Generell bieten viele Parks in den Niederlanden durch ihre Nähe zur Küste oder zum See sehr viele Sportangebote am oder auf dem Wasser an.“

Zudem gebe es „einige besondere Unterkunftsarten in den niederländischen Parks“ wie Strand- und Wasserhäuser mit eigenem Bootssteg oder in Landal Miggelenberg ein Baumhaus. Simone Clemens: „Wir sehen, dass Reisende immer mehr darauf achten, möglichst ohne viele Fahrkilometer an den Urlaubsort zu gelangen.“ Die Parks können von Deutschland aus alle gut mit dem Auto erreicht werden.

„Auch vor Ort spielt Umweltschutz für uns eine große Rolle. Daher sind alle Unterkünfte mit dem GreenKey zertifiziert, dem internationalem Gütesiegel für nachhaltige Unternehmen in der Tourismus- und Freizeitbranche“, berichtet Simone Clemens.

Center Parcs:

Auch bei Center Parcs, die neun Anlagen in den Niederlanden haben, geht es in die Buchungsphase. „Grundsätzlich gibt es derzeit noch für jeden Park freie Kapazitäten über Ostern, aber da die Buchungen bereits gut laufen, kann sich dies natürlich auch ändern“, so Sprecherin Sabine Huber.

Das Unternehmen unterhält vor allem Parks in der nördlichen wie südlichen Grenzregion sowie bei Amsterdam und einen Park in der Küstenprovinz Zeeland.

Für diese stellen Gäste aus Deutschland eine wichtige Zielgruppe dar: „Im letzten Jahr kamen rund 35 Prozent der Gäste aus Deutschland, und wir rechnen für dieses Jahr mit einer ähnlichen Zahl.“ Seit „mehr als einem halben Jahrhundert“ sei Center Parcs eine feste Größe für viele Urlauberinnen und Urlauber.

Die Leitidee sei bis heute gleichgeblieben: „Echte gemeinsame Zeit für alle bieten – jenseits des Alltags, mitten in der Natur, in einem Ferienhaus von komfortabel bis luxuriös, und einem Aktivitäten-Angebot für jedes Alter, von Abenteuer und Nervenkitzel bis Wellness und Entspannung.“

Wie bei Landal setzt man bei Center Parcs auf ungewöhnlichere Unterkünfte: Baumhäuser, Hausboote, Kinderferienhäuser und Themen-Ferienhäuser.

Roompot:

Buchungen aus Deutschland laufen be Roompot ebenfalls schon jetzt ein, so Baptiste van Outryve. Der Anbieter hat 113 Parks in fast allen Regionen der Niederlanden, von den Watteninseln im Norden bis nach Limburg im Süden des Landes.

„Wir merken, dass auch dieses Jahr die Osterferien bei unseren deutschen Gästen sehr beliebt sind. Sie buchen wie gewöhnlich früh in der Saison, um die gewünschten Parks und Unterkünfte für den ausgewählten Zeitraum zu bekommen“, so ein Sprecher des Unternehmens. „Deutsche lieben die Natur, kommen in diesen Osterferien aber auch gerne an die Küste.“

Die Osterferien seien bei Reisenden aus Deutschland und Belgien generell besonders beliebt, heißt es weiter. „Niederländer haben keine Osterferien, sondern erst einige Wochen später Maiferien.“

Was mehr Platz für Gäste aus anderen Ländern bedeutet. „Während der Osterferien finden sich in den niederländischen Parks mehr Gäste aus Deutschland und Belgien als die gewöhnlichen 35 Prozent.“ Mehr als die Hälfte der Gäste stamme dann aus den beiden Ländern. „Außer am langen Osterwochenende, wo alle frei haben.“

