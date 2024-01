Frost: Natureis-Fieber in den Niederlanden hat begonnen

Aus den Niederlanden. Wintereinbruch im Nachbarland: Bei dieser Kälte geht es für Schlittschuhfans aufs Eis - auf offizielle Bahnen oder in die Natur.

Weil auch im Nachbarland die Temperaturen diese Woche eisig sind, bereiten sich viele Menschen auf ein besonderes Highlight vor: Schlittschuh-Laufen auf Natureis. Das ist in den Niederlanden nämlich sehr beliebt und hat Tradition. Eislaufen selbst gilt als Nationalsport.

In Winterswijk wurde bereits am Dienstagabend die Saison auf dem Natureis offiziell eingeläutet. Auch in anderen Städten in der Grenzprovinz Gelderland wie in Doetinchem kann auf Natureisbahnen gefahren werden. Diese gibt es ebenfalls in anderen Landesteilen.

Schlittschuhfans ziehen aber auch auf nicht-offiziellen Laufbahnen los. In Friesland etwa wagen sich Begeisterte auf gefrorenes Hochwasser. Fachverbände empfehlen deshalb, sich gut zu informieren, wo das Eis abseits offizieller Laufflächen trägt.

