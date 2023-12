Grenspost Düsseldorf: „Im Team sind wir stärker“

Düsseldorf Raimon Reuter ist Deutschlandbeauftragter der Provinz Overijssel. Wie und warum er sich so gerne für die Grenzregion einsetzt.

Hoch oben, mit Blick über die Landeshauptstadt und den Rhein, liegt Raimon Reuters Arbeitsplatz. Wenn er nicht gerade im niederländischen Zwolle ist. Oder in Münster. Oder in Niedersachsen. Hauptsache, irgendwo in der erweiterten Grenzregion. Denn die ist Reuters Arbeitsfeld.

Vom niederländischen Generalkonsulat in Düsseldorf, in dessen Empfangsräumen plakativ eine orangene NL-Skulptur steht, rückt Raimon dorthin aus, wo es die Interessen der Grenzprovinz Overijssel zu vertreten gilt. Was das genau heißt und warum er den Job so gerne macht? Das erzählt Raimon Reuter im Interview. Und erklärt, wie beide Länder mit unterschiedlichen Interessen umgehen können.

Herr Reuter, was macht man als Deutschlandbeauftragter der Grenzprovinz Overijssel?





Ich bin Vertreter und sozusagen Gesicht der Provinz Overijssel in NRW und Niedersachsen. Ich bin dabei, wenn deutsch-niederländische Begegnungen zwischen Politik und meiner Provinz stattfindet, aber auch in Kontakt mit Unternehmen und Menschen direkt in der Grenzregion, die von den Entscheidungen der Politik und Herausforderungen, die durch die Grenze entstehen, betroffen sind.

Welche Interessen vertreten Sie und wie unterscheiden diese sich von jenen der anderen Grenzprovinzen?

Uns verbindet vieles. Die Vertretungen der drei Grenzprovinzen sitzen in Düsseldorf zusammen mit der Provinz Südholland, die über den Hafen Rotterdam natürlich eine enge Verbindung zu NRW hat. Im sogenannte Grenspost Düsseldorf arbeiten wir dabei eng mit dem Generalkonsulat der Niederlande zusammen. Wir haben ein gemeinsames Interesse, einen Informationsaustausch mit Deutschland zu pflegen. Im Team sind wir stärker. Alles, was jenseits der Grenze passiert, betrifft uns gemeinsam. Etwa Windräder entlang der Grenze, das für die Anwohnenden gelegentlich ein heikles Thema sein kann.

Welche Themen bergen in der kommenden Zeit Konfliktpotenzial für die Grenzregion? Mögliche Mini-AKWs etwa werden auf beiden Seiten der Grenze unterschiedlich bewertet.

Beide Länder haben natürlich gleiche Herausforderungen auf den Themengebieten Klimawandel, Fachkräftemangel, Bildung, Mobilität und Infrastruktur zu bewältigen. Wir wollen das grenzüberschreitend angehen. Das macht es manchmal komplizierter und kann ein Dilemma sein. Ist das dann alles schnell zu lösen? Wahrscheinlich nicht. Es ist aber notwendig, grenzüberschreitend zu denken. Die Welt hört nicht an der Grenze auf. Zum Thema AKW: Nach den Wahlen muss nun erst einmal eine neue Koalition gebildet werden. Danach bleibt es, was dazu im Koalitionsvertrag aufgenommen ist. Eventuelle Untersuchungen werden dann einige Jahre in Anspruch nehmen. Es gilt abzuwarten, wie die Ergebnisse sind und ob man dann beschließt, zu bauen.

Wie ist Ihr Interesse am Nachbarland überhaupt entstanden?

Als Kind war ich oft in Zierikzee in Zeeland auf einem festen Campingplatz im Urlaub – mit Frikandel, Kaassoufflé, dem ganzen Programm. So hatte ich schon früh die ersten Berührungspunkte. Aber zur Schulzeit hätte ich nie gedacht, dass ich einmal für die Niederlande arbeite. Das Interesse kam mit dem Studium, weil ich nicht an eine deutsche Uni wollte. Beim Tag der Offenen Tür in Nimwegen wusste ich nach zehn Minuten: Hier fange ich an. Wenn die Niederländer eins können, dann ist es Marketing.

Wie ging es dann weiter?

In einem sechswöchigen Sprachkurs habe ich dann ein Niederländisch-Sprachexamen abgelegt, Geschichte und dann Niederlande-Deutschland-Studien in Münster studiert. Währenddessen habe ich gemerkt, wie sehr ich mich in dem Land wohlfühle und bin geblieben. Auch wenn ich jetzt wieder in NRW lebe, habe ich bislang noch keinen Tag für einen deutschen Arbeitgeber gearbeitet.

Was ist Ihre Lieblingsstadt in den Niederlanden?

Neben der Hansestadt Zwolle in Overijssel ist Den Haag meine Herzensstadt, weil ich dort nach dem Studium meinen ersten Job hatte, mehrere Jahre wohnte und geprägt wurde. Es ist eine schöne Mischung aus Stadt und Dorf: Einerseits die große Politik und andererseits am Wochenende gemütlicher Alltag.

Was bedeutet Ihnen die Grenzregion persönlich?

Ich wohne in Keeken direkt an der Grenze zu den Niederlanden. Doch eigentlich haben wir keine Grenze, zumindest spüre sie im täglichen Privatleben nicht. Auch von der Sprache geht alles ineinander über: Deutsch, Niederländisch, Platt, Rheinisch – da verstehen einen sogar die Limburger noch.

Wo spüren Sie die Grenze noch?

Erst während der Pandemie hat die Grenze wieder eine spürbare Rolle gespielt. Und bei meiner Arbeit, da merke ich sie deutlich. Es gibt die ganz klassischen Kulturunterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden. Zwei Systeme treffen aufeinander, da werden fast alle Vorurteile bestätigt. In Deutschland spielen Hierarchie und Zuständigkeiten eine große Rolle, in den Niederlanden rühmt man sich für besonders flache Hierarchien und Pragmatismus. Beides hat seine Vor- und Nachteile. In Meetings fangen Deutsche pünktlich bei Tagesordnungspunkt 1 an, Niederländer gerne mal 5 Minuten später ohne Tagesordnung. Ich bin selbst inzwischen ehrlich gesagt sehr „verniederländischt“, aber in meiner Arbeit schalte ich einfach um. Das ist das Spannende und Schöne daran. Es macht Spaß die Unterschiede zu sehen und damit zu arbeiten.

Was war die bislang interessanteste Erfahrung bei Ihrer Arbeit?

Das war als Ministerpräsident Wüst am 5. Mai in Zwolle das Befreiungsfeuer anlässlich des nationalen Befreiungstags übergeben wurde. Das war das erste Mal, dass überhaupt ein deutscher Ministerpräsident bei diesem Feiertag anwesend war. Das war für die Niederlande – und wie ich gespürt habe vor allem für die deutsche Seite – ein historischer Moment. Das initiieren und organisieren zu dürfen, war bewegend. Mein Urgroßvater war in der Besatzungszeit in Den Haag stationiert und hat die Niederlande besetzt. Nach all den Jahren arbeite ich nun als Deutscher für eine niederländische Provinz und organisiere den 5. Mai. Das ist ein ganz besonderes Gefühl.

