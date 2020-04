In der Coronakrise: Efteling lädt zum Drohnenflug ein

Seit 2010 ist Hollands größter Freizeitpark ganzjährig geöffnet. So menschenleer wie jetzt war es in Efteling deshalb lange nicht. Um trotz virusbedingter Schließung einen Ausflug in die Welt voller Wunder zu ermöglichen, machte der Freizeitpark nun Drohnenaufnahmen in und über dem 75 Hektar großen Areal. „Traditionell begrüßen wir in den Osterferien viele (internationale) Gäste, aber in diesem Jahr ist das leider nicht möglich. Der Park ist verlassen und gleichzeitig erwacht die Natur aus dem Winterschlaf. Diese außergewöhnliche Atmosphäre möchten wir mit den Menschen zuhause teilen“, so Geschäftsführer Fons Jurgens.

Der Eingangsbereich zum Freizeitpark ist zurzeit menschenleer. Foto: Efteling

Das Drohnenvideo lädt unter anderem zu einem Flug durch Eftelings Märchenwald, über den Palast der Fantasie Symbolica und Achterbahnen wie Python und Baron 1898, die jetzt eigentlich für Bauchkribbeln sorgen sollten. Überall zu sehen: Das frühlingshafte Ambiente. Unter anderem blühen jetzt 100.000 bunte Tulpen und 30.000 Frühjahrsblüher wie Veilchen und Vergissmeinnicht. Das Video wurde auf Eftelings YouTube-Kanal veröffentlicht und kann hier zudem heruntergeladen werden. Der Freizeitpark plant weitere Aktionen, um die Welt voller Wunder zuhause erlebbar zu machen und so die Wartezeit auf die Wiedereröffnung zu verkürzen.

Über Efteling

Efteling wurde 1952 als Märchenwald gegründet und ist inzwischen zu einem der europaweit größten Freizeitparks herangewachsen. Dem Thema Märchen ist Efteling dabei treu geblieben: Mit viel Liebe zum Detail gestaltete Attraktionen, Shows, Restaurants und Unterkünfte nehmen Bezug zu international bekannten Sagen und Legenden – an 365 Tagen im Jahr. Zur Eindämmung des Coronavirus ist Efteling aktuell geschlossen. Wann genau sich die Türen wieder für Besucher öffnen können, steht aktuell noch nicht fest.

Infos zu Hollands größtem Freizeitpark auf efteling.com.