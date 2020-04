Am Osterwochenende wurden viele Reisende, die von Deutschland aus in die Niederlande fahren wollten, an der Grenze zum Umkehren gebeten. Und die niederländische Regierung wie auch das Land NRW rieten vorab von Fahrten ohne „triftigen Grund“ ins jeweilige Nachbarland ab – doch wie sieht es inzwischen an der deutsch-niederländischen Grenze aus?

Auf niederländischer Seite ist die Grenz- und Militärpolizei Koninklijke Marechaussee für die Grenzüberwachung zuständig. Speziell in den Ostertagen habe sie verstärkt die Einreise von Menschen aus Deutschland überwacht, Autos angehalten und nach dem Einreisegrund der Insassen gefragt, erklärte ein Sprecher unserer Redaktion.

Von Urlaub und Einkaufen in den Niederlanden wird weiterhin abgeraten

Ziel sei gewesen, Grenzgänger wegen der Corona-Pandemie vom Einkaufen, Ausflügen oder gar Urlaub in den Niederlanden abzuhalten. Im Nachbarland haben sich bislang über 36.000 Menschen infiziert, über 4.000 sind an den Folgen des Virus gestorben. Wer keinen triftige Grund für die Einreise abgeben konnte, wurde gebeten, umzukehren – etwa mit der Frage, ob Einkaufen in den Niederlanden nicht warten könne.

Bei dieser Praxis bleibt es auch zunächst. Denn: „Es gibt kein Verbot“, so der Sprecher der Marechaussee. Und dementsprechend keine Geldbußen, falls aus Deutschland kommende Autos ihren Weg trotz gegenteiligem Appell weiter in die Niederlande fortsetzen. Der Bitte zur Umkehr seien an Ostern auch nur gut die Hälfte der angehaltenen Personen nachgekommen.

Bereits wesentlich weniger Grenzverkehr in die Niederlande verzeichnet

Dennoch: „Wir sind zufrieden“, resümiert der Sprecher. Es gebe bereits 90 Prozent weniger Verkehr über die Grenze. In der Woche vor Ostern seien noch auffallend viele Menschen aus Deutschland in die Niederlande zum Einkaufen gefahren.

Auch Kräfte der angrenzenden niederländischen Sicherheitsregionen – etwa Limburg – werden im Grenzgebiet kontrollieren. Besondere Aufmerksamkeit gelte Freitag dem 1. Mai, der traditionell ein deutscher Feiertag ist, wie auch die Veiligheidsregio Limburg-Noord ankündigte.

Berufspendler müssten sich aber keine Sorgen machen, zurückgeschickt zu werden, betont die Koninklijke Marechaussee. Selbstverständlich könne noch für die Arbeit in die Niederlande eingereist werden.

Auch die Bundespolizei befragt Autofahrer in die Niederlande

Die Bundespolizei gibt sich beim Thema Grenzkontrollen zugeknöpfter. Offiziell gibt es keine verstärkten Grenzkontrollen an den Grenzen zu den Niederlanden und zu Belgien. Die bisher existierenden Maßnahmen etwa im Rahmen von Schleierfahndungen bleiben bestehen.

Dennoch wurde vor allem an den Osterfeiertagen punktuell kontrolliert, insbesondere am Grenzübergang der A40 in Richtung Venlo, ebenso auf der A61 und an Bundesstraßen, die ins Nachbarland führen. Auch in diesen Tagen werden private Pkw immer wieder herausgewunken, Bundespolizisten fragen, warum die Fahrt in die Niederlande nötig ist oder was der Zielort ist.

Autos aus Niederlanden und Deutschland fahren weiterhin über die Grenze

Berufliche Fahrten sind zwar kein Problem, von Einkäufen, Ausflügen oder Aufenthalten auf den Dauercampingplätzen raten jedoch sowohl Bundesregierung als auch die niederländische Regierung dringend ab.

Dass diese Appelle nur bedingt Wirkung zeigen, ist auf den Parkplätzen von Gartencentern und Supermärkten in Venlo, Arcen oder Roermond zu sehen. Hier stehen immer noch viele Wagen mit deutschen Kennzeichen. Andersherum fahren auch immer noch einige Niederländer zum Tanken oder Einkaufen über die Grenze.