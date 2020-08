Niederlande-Check der NRZ: Das sind die Umfrage-Ergebnisse

Aus den Niederlanden. Frietjes, Windmühlen und Offenheit: Was verbinden die Menschen aus der Region mit den Niederlanden? Das sind die Antworten aus unser NRZ-Umfrage.

Warum fahren die Menschen an Rhein und Ruhr so gerne in die Niederlande , wie haben sie die Nachbarn in der Corona-Krise erlebt und wen kennen sie eigentlich von den niederländischen Royals? Diese und weitere Fragen hat die NRZ ihre Leserinnen und Leser in den vergangenen Wochen im großen Niederlande-Check gestellt. Knapp 5300 Menschen haben daran teilgenommen.

Für Menschen vom Niederrhein und aus dem Ruhrgebiet gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte zu unseren Nachbarn: Rund 20 Prozent der Befragten fahren mindestens einmal im Monat ins Nachbarland, knapp 90 Prozent mehrmals im Jahr. Die meisten zieht es für Freizeit, Urlaub oder zum Einkaufen in die Niederlande, jeder Fünfte fährt aus beruflichen oder privaten Gründen über die Grenze. Und beim Urlaub ist das Ergebnis eindeutig: Die große Mehrheit reist am liebsten ans Meer.

Niederlande: Ein Vorbild für den Radverkehr

Beim Ausbau des Radverkehrs werden unseren Nachbarn als großes Vorbild für Deutschland gesehen, auch beim Tempolimit und den Sonntagsöffnungen der Läden sehen die Befragten die Niederlande als fortschrittlicher an. Mehr als zwei Drittel der Befragten finden, dass es eine enge Zusammenarbeit zwischen den Ländern in der Grenzregion gibt.

Außerdem essen Deutsche in den Niederlanden immer noch am häufigsten Frietjes und Frikandel, aus dem Königshaus kennen sie am ehesten die frühere Königin Beatrix und die Mehrheit der Befragten bewertet die Corona-Maßnahmen in den Niederlanden als zu locker.

In den nächsten Tagen und Wochen gehen wir im Detail auf die Ergebnisse ein – in insgesamt elf Serienteilen schauen wir in Reportagen, Hintergrundstücken und Interviews ganz genau über die Grenze. Die Corona-Krise und der Umgang wird dabei natürlich eine Rolle spielen – denn in den Niederlande steigen die Infektionszahlen wieder deutlich stärker an. Auch die Zusammenarbeit in der Grenzregion ist ein wichtiges Thema, darüber sprechen wir mit den Bürgermeistern von Emmerich und Nimwegen in einem grenzüberschreitenden Gespräch.

Wie liberal ist die Niederlande wirklich?

Viele Befragte halten die Niederlande für liberaler als Deutschland . Ob Cannabis oder Abtreibung: Was hierzulande noch immer als strittig gilt, ist in den Niederlanden gesetzlich oft anders geregelt. Vor allem das Thema aktive Sterbehilfe hat die Teilnehmenden beschäftigt. Wir beleuchten deshalb, wie sie in den Niederlanden funktioniert.

Von einem Wissenschaftler wollten wir wissen: Sind die Menschen in den Niederlanden denn wirklich so liberal und offen, wie es ihnen nachgesagt wird?

Wir geben aber auch ganz praktische Tipps für den nächsten Urlaub oder einen Tagesausflug zu unseren Nachbarn – wo findet man die beste Pommesbude, welche Stadt ist noch ein echter Geheimtipp? Denn Kurztrips mit Familien und Freunden, Städtereisen oder Camping zählen laut unserer Umfrage zu den beliebtesten Aktivitäten – ebenso wie ein Shopping-Trip jenseits der Grenze.