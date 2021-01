Niederlande: De Efteling macht Millionen-Minus wegen Corona

Kaatsheuvel. Der Freizeitpark De Efteling in der niederländischen Region Brabant hat wegen der Corona-Pandemie rote Zahlen geschrieben. Das sind die Folgen.

Der niederländische Vergnügungspark De Efteling in Kaatsheuvel hat im vergangenen Jahr aufgrund der Coronapandemie einen Verlust von rund 17 Millionen Euro eingefahren. Das meldete der niederländische Sender Omroep Brabant am Donnerstag.

Es sei das erste Mal in der Geschichte des bekannten Freizeitparks, dass ein so hoher Verlust gemacht wurde. Die Situation werde durch den Park als "sehr ernst" bezeichnet, berichtet der Sender. 2019 machte der Park den Angaben zufolge bei einem Umsatz von 228 Millionen Euro noch 19,3 Millionen Euro Gewinn. Der Verlust von 17 Millionen Euro sei auf die Coronapandemie zurückzuführen, heißt es im Bericht.

Park soll weitere finanzielle Hilfen bekommen

Der Park habe in 2020 drei Mal schließen müssen. Tausende Übernachtungen seien weggefallen, berichtete Efteling-Direktor Fons Jurgens auf der Internetseite des Parks. Laut Omroep Brabant habe der Park allerdings 10 Millionen Euro an finanziellen Hilfe der niederländischen Regierung erhalten und werde wohl in absehbarer Zeit weitere Hilfen bekommen.

Dem Bericht von Omroep Brabant zufolge wirken sich die finanziellen Einbußen auf das Personal und Inverstitionen aus. So soll es im kommenden Jahr unter anderem keine automatischen Gehaltserhöhungen geben und befristete Verträge nicht verlängert werden. Im August wurden bereits 15 Mitarbeitende aus dem Eventbereich entlassen. 2021 werden den Angaben zufolge zudem nur 27 Millionen statt 85 Millionen Euro für Investitionen ausgegeben.

Parkdirektor: 2021 beginnen wir leider ohne Umsatz

2020 seien nur 30 Prozent der geplanten Investitionen umgesetzt worden, heißt es seitens des Freizeitparks. "Und 2021 beginnen wir leider ohne Umsatz", so Parkdirektor Jurgens. Neue Attraktionen, Projekte und der weitere Ausbau des Parks liegen laut Omroep Brabant auf Eis.

Bislang sind die Ticketpreise nach Angaben des Freizeitparks allerdings nicht gestiegen. "Natürlich hätten wir ein paar Euro draufschlagen können", so Jurgens. "Aber das tun wir nicht. Viele Abonnenten sind uns treu geblieben. Und darüber sind wir froh."