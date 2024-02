Niederlande: Doppelmörder nahe Grenze zu NRW festgenommen

Der in den Niederlanden Festgenommene war zu lebenslanger Haft verurteilt worden (Symbolbild).

Aus den Niederlanden Die niederländische Polizei hat den in Polen verurteilten Mann aufgespürt. Der ehemaligen Kampfsportler hatte zwei Menschen erschlagen.

Niederländische Zielfahnder haben einen wegen Doppelmordes in Polen verurteilten ehemaligen Kampfsportler festgenommen.

Der 43-Jährige sei am Samstagmorgen in der Ortschaft Schijndel etwa 50 Kilometer von der Grenze zu Nordrhein-Westfalen entfernt gefasst worden, teilte die Polizei mit.

Der Mann war in Polen zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er an Silvester 2005 einen Mann und eine Frau in einer Wohnung im schlesischen Będzin erschlagen hatte.

Die polnische Polizei hatte Anhaltspunkte, dass der Mann in die Niederlande geflüchtet war und dort möglicherweise unter falscher Identität arbeitete.

Nachdem die Fahnder den Gesuchten im November auf eine Website mit den meistgesuchten Verbrechern in Europa gesetzt hatten, erhielten sie neue Hinweise, die nun zur Festnahme führten.

Der Mann wird nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt und ein Gericht in Amsterdam entscheidet über seine Auslieferung nach Polen. (dpa)

