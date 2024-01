Niederlande: Entsetzen über Gewaltbereitschaft zu Silvester

In den Niederlanden ist es in der Silvesternacht auch in diesem Jahr wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen und Unfällen mit Feuerwerk gekommen. Medienberichten zufolge sind dabei Dutzende Beamtinnen und Beamte angegriffen und verwundet worden.

Sie seien unter anderem wegen Vandalismus, Brandstiftung, Beleidigung von Rettungskräften und illegalem Feuerwerk im Einsatz gewesen. Die Politik in Den Haag sowie die niederländische Feuerwehr und Polizei reagierten entsetzt auf die erneute Gewaltbereitschaft zu Neujahr.

Nimwegen: Vorfälle in der Grenzregion

Rund 200 Verdächtige wurden Berichten zufolge festgenommen. In Rotterdam etwa wurde laut dem öffentlich-rechtlichen Sender NOS ein Beamter mit einem leeren Bierkasten geschlagen. In verschiedenen Städten seien Polizeikräfte mit Feuerwerk beworfen worden, wovon einige Gehörschäden davontrugen.

Auch in der Grenzregion zu NRW kam es zu Vorfällen zwischen Feiernden und Einsatzkräften, insbesondere in Nimwegen. Hier erlitt ein Polizist einen Kieferbruch sowie eine Gehirnerschütterung.

Ersten Angaben des NOS zufolge gingen 3680 Meldungen (225 Autobrände, 785 Containerbrände und 106 Wohnungsbrände) bei der Feuerwehr im Nachbarland ein, im vergangenen Jahren waren es 4155.

Zudem kamen in der Silvesternacht mehrere Menschen ums Leben, unter anderem bei einer Schießerei in Capelle aan den IJssel. In Haarlem starb ein 19-Jähriger bei einem Unfall mit illegalem Feuerwerk. In Groningen gab es zwei Verkehrstote.

Im Vorfeld hatten sich einige Gemeinden in den Niederlanden, darunter Amsterdam, für ein landesweites Feuerwerksverbot ausgesprochen wie es während der Hochzeit der Pandemie eingerichtet worden war.

Angesichts der jüngsten Vorfälle wiederholte die Gemeinde am Montag ihre Forderung. Auch Nimwegen zählte zu den Gemeinden, die wie Amsterdam in diesem Jahr freiwillig Feuerwerksverbotszonen ausgerufen hatten.

Dennoch gab es auch in der niederländischen Grenzstadt bei Kleve und Emmerich Vorfälle mit Feuerwerk. Dieses werde oft jenseits der Grenze in NRW eingekauft, so Bürgermeister Hubert Bruls gegenüber dem regionalen Sender „Omroep Gelderland“. „Deutsche Supermärkte freuen sich sehr über niederländische Kunden.“

Bruls spricht sich deshalb dafür aus, dass bereits der Besitz von Feuerwerk verboten werden sollte. Auch in Den Haag macht man sich Gedanken, wie künftig auf die Gewaltbereitschaft zu regieren ist. Ob es tatsächlich zu einem präventiven, landesweiten Verbot kommt, ist offen.

