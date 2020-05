Aus den Niederlanden. Die Niederlande lockern schrittweise die Corona-Maßnahmen – auch im Tourismussektor. Was heißt das für den geplanten Sommerurlaub in Zeeland?

Ein wenig Hoffnung auf Urlaub in den Niederlanden keimt auf: Denn die auch bei deutschen Reisenden sehr beliebte niederländische Nordseeprovinz Zeeland erlaubt seit vergangenem Freitag (1. Mai) regionalen Tourismusbetrieben, zunächst 15 Prozent ihrer Bettenkapazität wieder an Schlafgäste zu vermieten. Darauf weisen im Netz bereits die ersten Vermieter von Ferienunterkünften in Zeeland hin.

Niederländische Region Zeeland erlaubt trotz Corona wieder Tourismus

Und auch Besitzer von Ferienwohnungen dürfen laut Beschluss wieder anreisen und dort übernachten. Dies gilt den Angaben zufolge auch für feste Wohnwagenstandplätze, Strandhäuschen und Boote, sofern sie über eigene sanitäre Einrichtungen verfügen. Sanitäre Gemeinschaftsanlagen auf Campingplätzen bleiben – gemäß einer für die gesamten Niederlande geltenden Anweisung – weiterhin geschlossen.

Die Lockerung sei vor allem für Menschen gedacht, die sich „an einem anderen Ort ausruhen wollen“, so Jan Lonink, Vorsitzender der Sicherheitsregion Zeeland. „Das Motto bleibt: Es ist keine Urlaubszeit, sondern Krisenzeit.“ Für die Besucher Zeelands gelte in den nächsten Wochen: möglichst in der Unterkunft bleiben, den Trubel nicht gezielt suchen.

So will die Sicherheitsregion Zeeland ihre Lockerungen umsetzten

Um sicherzugehen, dass nur 15 Prozent der Bettenkapazität ausgelastet wird, hat die Sicherheitsregion Zeeland eigenen Angaben zufolge eine Online-Registrierung für Unternehmer eingeführt. Hier müssen die Tourismusbetriebe ab dem 1. Mai täglich angeben, wie viele Gäste sie haben. Durch Berechnungen werde dann sichergestellt, das die 15 Prozent nicht überschritten werden.

Also einfach über die bislang offene Grenze nach für ein paar Tage Auszeit nach Zeeland fahren? Nach der Lockerung des Tourismusverbots der Region theoretisch möglich für alle, die eines der ab Freitag raren Zimmer in der Region ergattern. Denn ein Einreiseverbot besteht nicht.

Fragen nach Einreise-Grund: Die Situation an der deutsch-niederländischen Grenze

Die auf niederländischer Seite zuständige Koninklijke Marechaussee fragt zwar verstärkt Einreisende aus Deutschland nach ihrem Grund für den Grenzübertritt. Ziel dieser Maßnahmen ist es, Grenzgänger wegen der Corona-Pandemie von nicht notwendigen Aktivitäten wie Einkaufen, Ausflügen oder gar Urlaub in den Niederlanden abzuhalten. Doch handelt es sich dabei um Bitten. Wer dem nicht Folge leistet, bekommt bislang keine Geldbuße.

Allerdings riefen die niederländischen Behörden in den letzten Wochen immer wieder dazu auf, von unnötigen Grenzübertritten abzusehen. Die Bundesregierung hat zudem am Mittwoch ihre weltweite Reisewarnung bis zum 14. Juni verlängert. Und richtige Urlaubsstimmung ist sowieso kaum zu erwarten. Es dürfen sich weiterhin nicht mehr als zwei Personen zusammen in der Öffentlichkeit aufhalten, Menschen müssen mindestens anderthalb Meter Abstand halten. In Autos dürfen maximal zwei Personen sitzen, wenn sie nicht aus der eigenen Familie stammen.

Zudem kommt für Deutsche die Quarantäne-Regelung der Bundesrepublik hinzu: Seit dem 10. April gilt die Corona-Einreiseverordnung und die besagt für Menschen, die in NRW leben oder nach NRW einreisen: Wer länger als 72 Stunden im Ausland war und zurück nach Deutschland kommt, muss sich bei seinem Gesundheitsamt melden und für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Von dieser Regel gibt es einige Ausnahmen, zum Beispiel für Grenzpendler. Die Verordnung gilt noch mindestens bis zum 30. Mai.

Niederländischer Freizeitsektor stark eingeschränkt, Gastronomien geschlossen

Am Mittwoch (6. Mai) hat die niederländische Regierung beschlossen, dass ab dem 1. Juni Restaurants, Cafés, Museen, Kinos und Theater unter bestimmten Bedingungen den Betrieb wieder aufnehmen dürfen. In Gastrobetrieben dürfen sich dann aber nicht mehr als 30 Menschen gleichzeitig inklusive Angestellten aufhalten. Auch muss ein Abstand von 1,50 Metern zwischen den Menschen gewahrt werden.

Ab 1. Juli sind in den Niederlanden auch Lockerungen für den Tourismus geplant. Dann dürfen Campingplätze und Ferienparks grundsätzlich wieder die Tore öffnen, das gilt auch für Gemeinschaftsduschen und Toiletten. Bis dahin bleiben die gemeinschaftlichen Waschmöglichkeiten geschlossen, das gilt zum Beispiel auch an Jachthäfen. Restaurants, Cafés und Theater dürfen dann bis zu 100 Besucher empfangen. Großveranstaltungen und Sportveranstaltungen mit Publikum bleiben weiterhin bis zum 31. August verboten.

Die Ferienprovinz Zeeland gehörte mit ihrem Tourismusverbot zu den Regionen mit den schärfsten Anti-Corona-Maßnahmen, weil sie über die landesweiten Maßnahmen hinaus Übernachtungen allgemein für Touristen verboten hatten. Die Sicherheitsregionen der Niederlande können bei Bedarf schärfere Anti-Corona-Maßnahmen als von der Regierung vorgegeben ergreifen, wenn sie das für notwendig halten.

So wurden in einigen Regionen etwa öffentliche Plätze, Strände oder Parkplätze kurzfristig gesperrt. Dadurch unterscheidet sich mitunter, was in den Sicherheitsregionen an Freizeit möglich ist – auch, was Urlaub betrifft. Eine Übersicht über die Sicherheitsregionen und allgemeine Sicherheitsregeln gibt es hier.

Lockerungen in Zeeland gelten vorerst bis zum 22. Mai

So hat die Region Noord-Holland bislang einige Campingplätze geschlossen, in der Region Twente kommen auch Ferienparks hinzu. Und die sehr stark vom Coronavirus betroffene Region Noord-Brabant hat Übernachtungen für Touristen derzeit eingeschränkt. Den Angaben der Region zufolge sind touristische Übernachtungen in Einrichtungen auf Campingplätzen, Jachthäfen, Bauernhöfen und Freizeitparks aktuell verboten.

Ob wenigstens der Sommerurlaub in Zeeland mit durch die neusten Lockerungen nun gesichert ist? „Auch in Zeeland gelten die landesweiten Regeln“, sagt Sonja van der Voet von VVV Zeeland Tourismus. Das bedeutet konkret, dass auch in Zeeland ab dem 1. Juni Kultureinrichtungen und Gastronomie und ab dem 1. Juli wieder alle Campingplätze öffnen sollen. Zudem sei wahrscheinlich, dass im Laufe der kommenden Wochen wieder mehr Gäste in Zeeland übernachten dürfen – und damit wieder mehr Normalität im Tourismusbereich einkehrt.

Eine offizielle Erklärung seitens der Sicherheitsregion Zeeland steht dazu aber noch aus. Wie viel Prozent der Bettenkapazität dann wieder an Touristen vermietet werden darf und ob Sommerurlaub wie gewohnt möglich ist, bleibt also noch offen, erklärt Sonja van der Voet.

Das gilt für Stornierungen von Unterkünften in den Niederlanden

Was also, wenn das gebuchte Ferienhaus in Zeeland in einigen Monaten doch nicht aufgesucht werden kann? Mit der weltweiten Reisewarnung wegen des Coronavirus können Urlauber laut Verbraucherzentrale kurz bevorstehende Pauschalreisen ins Ausland kostenlos stornieren. Doch für Individualreisende sieht die Lage komplizierter aus.

„Wenn Sie die individuell gebuchte Unterkunft wegen der Grenzbeschränkungen nicht nutzen können, müssen Sie unserer Ansicht nach auch nicht dafür bezahlen. Viel spricht dafür, dass dies auch gilt, wenn die Unterkunft nicht erreichbar ist oder nicht touristisch genutzt werden soll“, so die Verbraucherzentrale. Doch: Grundlage ist deutsches Recht.

„Etwas anderes kann gelten, wenn Sie eine Unterkunft direkt beim Eigentümer im Ausland gebucht haben und das dortige Recht greift. Das ist etwa der Fall, wenn Sie direkt beim niederländischen Betreiber eines Ferienparks in Holland gebucht haben“, so die Verbraucherzentrale. Einige Ferienparks in den Niederlanden stellen nur Gutscheine statt Rückzahlung zur Verfügung. Da hilft nur: genau auf den Buchungsvertrag schauen und im Zweifel Kontakt mit den Betreibern aufzunehmen. (red. mit dpa)