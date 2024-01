Wie das Wetter im nächsten Osterurlaub in den Niederlanden wird, steht noch in den Sternen.

Osterferien Niederlande: Osterurlaub buchen - so ist die aktuelle Lage

Die Osterferien fallen dieses Jahr früh. Das merken niederländische Touristiker bereits jetzt. Wie die Buchungslage gerade aussieht.

Gefühlt war der Jahreswechsel erst gestern, das winterliche Schneewetter passt zum Monat. Und doch blicken Niederlande-Fans für den nächsten Urlaub schon gen Ostern, das in diesem Jahr besonders früh ist. Wie sieht es also mit der aktuellen Auslastung für die Feier- und Ferientage aus?

Von den Watteninseln Ameland und Texel heißt es: Wer buchen will, findet auch genug – noch. „Aktuell gibt es über die ganze Insel verteilt noch ausreichend Kapazitäten“, sagt Frank Spooren vom Fremdenverkehrsbüro VVV Texel auf Anfrage. „Aber das wird sich ohne Zweifel schnell verändern.“

Zeeland: Noch viel Auswahl für Ostern

Kollegin Marjan Bosscha vom VVV Ameland berichtet Ähnliches. Anfragen für die Zeit um Ostern kämen bereits. „Die Osterferien sind schon gut gefüllt – ungefähr 70 Prozent, obwohl Ostern dieses Jahr so früh ist. Es gibt in den Apartments und Hotels aber sicher noch Platz.“

Auch in der Provinz Zeeland gebe es an den meisten Orten noch genügend Auswahl. Es kann aber sein, dass man ein bisschen flexibel sein muss, wie Ruurt van der Wel vom Marketing Schouwen-Duivenland betont, wo 60 Prozent der Feriengäste in der Regel aus Deutschland kämen. Zu der Gemeinde gehören unter anderem die Orte Renesse und Zierikzee.

„Die Erwartung ist, dass die Hotels, Bungalows und Campingplätze vor allem an der Küste voll sein werden“, so van der Wel weiter. „Wenn man also einen bestimmten Wunsch hat, zum Beispiel eine besondere Lage, sollte man nicht mehr allzu lange warten.“

Blick auf niederländische Campingplätze

Auch für die Campingbranche sieht Marike Rosier vom Branchenverband Hiswa-Recron schon einige Buchungen einlaufen. Doch vor allem niederländische Campingfans würden vor Ostern gerne spontan buchen, „weil sie nicht so gute Schlecht-Wetter-Camper sind wie zum Beispiel die Deutschen.“

Demnach gebe es noch freie Plätze im ganzen Land. „An der Küste und in Limburg läuft es etwas besser als an anderen Orten, aber darüber lässt sich aktuell noch nicht so viel sagen.“ Es sei noch zu früh im Jahr.

Ausreichend Platz ist also die aktuelle Bilanz für Mitte Januar – normal für diese Periode vor Ostern, oder sorgen Inflation und Krisen eher für Zurückhaltung beim Holland-Urlaub und werden andere Ziele in der weiten Ferne nach der Pandemie einfach beliebter?

Arjen Brinkman von der Zeeland-Abteilung der Hiswa-Recron zeigt sich unbesorgt. Die Buchungssituation aktuell sei vergleichbar mit jener im Vorjahr um dieselbe Zeit vor Ostern. Meistens gebe es noch genug Möglichkeiten. Doch: „Die Top-Unterkünfte werden früh gebucht.“

Gastro: Inflation hat Auswirkung

Natürlich wirke sich die Inflation auf das Thema Urlaub aus, so Brinkman. „Aber die Gäste kommen trotzdem.“ Und finden ihren Umgang mit den Preisen.

Er habe gehört, dass deutsche Reisende nicht auf den Urlaub in Zeeland verzichten würden, dafür aber mehr selbst kochen, statt in teurer gewordenen Restaurants Essen zu gehen. Denn dort, so Arjen Brinkman, merke man den Preisanstieg.

Gäste aus Deutschland wichtig für Niederlande

Dass die Gäste weiter kommen ist der Branche wichtig, denn Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland sind für das Nachbarland ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Im Campingbereich seien sie je nach Gemeinde und Platz gut vertreten, sagt Marike Rosier. „Bei einigen ist der Anteil bei 85 Prozent, bei anderen 15 Prozent.“

„Deutsche Gäste machen einen großen Anteil während der Ostertage aus“, sagt auch VVV-Ameland-Direktorin Marjan Bosscha. Im Vergleich zu den niederländischen Inlandsreisenden blieben sie um die Ostertage für rund sechs bis sieben statt drei bis vier Übernachtungen. In den Niederlanden gibt es keine Osterferien wie hierzulande.

Wie ausgelastet die verschiedenen Regionen im Nachbarland am Ende über Ostern sein werden, ist also noch offen. „Ich denke, dass wir zu 80 bis 85 Prozent ausgebucht sein werden“, schätzt Frank Spooren vom VVV Texel. Ostern sei traditionell der Saisonstart auf der Watteninsel und sehr beliebt bei deutschen Gästen. „Doch fällt Ostern früh und das kann bei kaltem Wetter zu einer niedrigeren Belegungsrate führen als in den Jahren, in denen Ostern im April liegt.“

