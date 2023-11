Niederlande-Wahlen Den Haag: So läuft Wilders´schwierige Regierungsbildung

Den Haag Rechtspopulist Wilders will die Niederlande regieren - zur Not auch mit einer Minderheitsregierung. Erste Gespräche begannen holprig.

Der umstrittene Gewinner der Neuwahlen vergangenen Donnerstag hat erneut sein Polarisierungspotenzial bewiesen: Am Abend vor dem Auftakt der Regierungsbildung am heutigen Mittwoch hat der bekannte Rechtspopulist Geert Wilders (PVV) noch eine Demo besucht, bei der Anwohnende in Kijkduin in Den Haag gegen die Ankunft neuer Asylsuchender protestierten.

Medienberichten zufolge war Wilders’ Botschaft vor Ort deutlich: „Das Zurückdringen des Asylstroms steht bei der PVV an erster Stelle.“ Dafür wolle er weiterhin einen kompletten Migrationsstopp durchsetzen. Ob das in einer Mitte-Rechtskoalition und mit Blick auf internationales Recht überhaupt umsetzbar ist? Daran gibt es zwar Zweifel, doch scheint Wilders sein Vorhaben mit dieser Geste umso mehr untermauern zu wollen.

Was viele Menschen im Nachbarland befürworten, sorgte sogar bei Wilders potenziellen Partnern – die selbst für eine deutlich strengere Zuwanderungspolitik sind – für Kopfschütteln. „Ich würde das persönlich nicht tun. Ich würde sagen: Lass uns uns auf die Verhandlungen konzentrieren“, so BBB-Frontfrau Caroline van der Plas, deren Partei eine äußerst strenge Obergrenze für Einwanderung einführen möchte. Auch der Vorsitzende von Wilders’ zweiter Wunschpartei, NSC-Politiker Pieter Omtzigt, bezeichnete den Besuch des Rechtspopulisten in Kijkduin laut öffentlich-rechtlichem Sender NOS als „seltsam“.

Ein echtes Ausschlusskriterium scheint Wilders’ Verhalten dann aber nicht zu sein. Eine Woche nach seinem überraschenden Wahlsieg hat der PVV-Politiker mit der Regierungsbildung beginnen können – wenn auch mit einem holprigen Start. Nach Gesprächen mit führenden Vertretern anderer Parteien, beauftragte Wilders am Dienstag den früheren Bildungs- und Innenminister Ronald Plasterk damit, als Vermittler Sondierungsgespräche zur Bildung einer Regierungskoalition zu führen.

Er habe es „für eine gute Idee gehalten, jemanden aus einer anderen Partei zu wählen“, sagte Wilders. Am Montag hatte Wilders kurz vor dem eigentlich geplanten Beginn der Sondierungsgespräche seinen ersten Kandidaten für die Vermittlerrolle verloren. Dieser gab seinen Rücktritt bekannt, nachdem niederländische Medien über einen Betrugsverdacht in seinem früheren Unternehmen berichtet hatten. Der nun ernannte Sozialdemokrat Plasterk soll in den kommenden Tagen mögliche Bündnisse zwischen den Parteien ausloten. Der 66-Jährige genießt nach Angaben Wilders‘ „breite Unterstützung“ über Parteigrenzen hinweg.

Politik in den Niederlanden: Ringen um eine Koalition

Wilders‘ PVV hatte bei der Wahl am vergangenen Mittwoch 37 von 150 Sitzen gewonnen. Regierungsbildungen sind im Nachbarland wegen des stark fragmentierten Parteiensystems schwierig. Häufig werden vier oder mehr Parteien für eine Regierungsbildung benötigt.

NSC-Chef Omtzigt hat sich bereits zu Gesprächen bereit erklärt, auch wenn die Partei Bedenken wegen Wilders‘ verfassungsfeindlicher Standpunkten hat. Die Bereitschaft der BBB zur Regierungsbeteiligung scheint festzustehen. Die Vorsitzende der bürgerlich-konservativen langjährigen Regierungspartei VVD, Dilan Yesilgöz, hatte zuletzt gesagt, der Regierung nicht beitreten zu wollen, aber eine Mitte-Rechts-Minderheitsregierung zu tolerieren. „Alles ist möglich“, sagte Wilders am Mittwoch dazu in Den Haag. „Ich bevorzuge aber eine Mehrheitsregierung.“

Geert Wilders zeigt Verhandlungsbereitschaft

Sein Wahlsieg war für die Niederlande einem politischen Erdbeben gleichgekommen. Der Rechtspopulist wird wegen seiner heftigen Polemik gegen Einwanderer und Muslime mitunter mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verglichen. Zuletzt hatte Wilders sich gemäßigter geäußert und Verhandlungsbereitschaft erklärt: „Der Wähler will, dass ich mein Bestes gebe, um an den Verhandlungstisch zu kommen, und dann auf welche Weise auch an der Landesregierung beteiligt werde.“

Wilders hatte beteuert, dass er seine heftig umstrittenen Forderungen wie ein Verbot des Koran und die Schließung von Moscheen auf Eis legen wolle. Im Parteiprogramm werden indes neben einem Verbot von Moscheen auch Referenden über einen EU-Austritt der Niederlande und ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. (mh/AFP/dpa)

