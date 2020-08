Noordrijn-Westfalen: Zo denken Duitsers echt over Nederland

Noordrijn-Westfalengrenst direct aan Nederland en haar inwoners hebben veel affiniteit met dit burrland: vakantie, uitstapjes in het weekend, werk of familie die aan de andere kant van de grens woont.

Nederland is voor veel mensen in Noordrijn-Westfalen een populaire vakantiebestemming. Maar hoe denken Duitsers over hun buren? De resultaten.

Nederland is voor veel inwoners van Noordrijn-Westfalen de populairste vakantiebestemming. Maar hoe denkt de bevolking in de grensregio nu echt over het buurland? Meer dan 5000 lezers namen deel aan een grote enquête van de NRZ (Neue Rhein/Neue Ruhr Zeitung). Dit zijn de resultaten.

Waarom brengen Duitsers uit de grensstreek in Noordrijn-Westfalen zo graag een bezoek aan Nederland, hoe ervoeren zij de Nederlanders in de coronacrisis en op welke vlakken vinden zij Nederland liberaler? Hoe succesvol is de grensoverschrijdende samenwerking? Deze en andere vragen stelde de Neue Rhein/Neue Ruhr Zeitung in het kader van een grote ‘ Niederlande-Check ’.

Duitsers houden van vakantie en bootschappen in Nederland

Meer dan 5200 respondenten vulden in juni en juli de vragenlijst in. Circa 20 procent van de deelnemers steekt minstens één keer per maand de grens over; circa 90 procent meerdere keren per jaar. De meeste Duitsers bezoeken Nederland om te recreëren, vakantie te vieren of boodschappen te doen. Eén op de vijf gaat om beroepsmatige of privéredenen de grens over. Wat betreft vakantie zijn de uitkomsten zo klaar als een klontje: de overgrote meerderheid van de respondenten gaat het liefst naar zee.

Gekeken naar maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen beschouwen veel deelnemers Nederland als voorbeeld bij de omgang met euthanasie. Als groot voorbeeld voor Duitsland zien ze de goede infrastructuur voor fietsers, en ook wat betreft snelheidsbeperkingen en koopzondagen vinden zij Nederland vooruitstrevender.

Samenwerking tussen Nederland en Duitsland in de grensregio

Meer dan twee derde van de respondenten vindt dat er in de grensregio sprake is van een nauwe samenwerking tussen de twee landen. Bovendien eten de Duitsers in Nederland het vaakst frietjes en frikandel, van het Nederlandse Koningshuis is de voormalige koningin Beatrix het bekendst en de deelnemers vinden de coronamaatregelen in Nederland niet streng genoeg.

De resultaten worden vanaf 18 augustus in de krant en online gepubliceerd. Onze reporters gaan daarbij in op de coronacrisis, praten met de burgemeester van Nijmegen, geven tips over uitstapjes en leggen de stand van zaken rond euthanasie in Nederland uit. De artikelen worden op www.nrz.de/niederlande gepubliceerd. De NRZ verschijnt als krant en online medium in de regio Niederrhein in de Kreise Kleve en Wesel, in het westelijk deel van het Ruhrgebied en in Düsseldorf .

De regio grenst direct aan Nederland en haar inwoners hebben veel affiniteit met dit buurland: vakantie, uitstapjes in het weekend, werk of familie die aan de andere kant van de grens woont. De enquête is volgens wetenschappelijke standaarden niet representatief, omdat de deelnemers niet systematisch zijn geselecteerd. Alle inwoners van de regio met interesse in Nederland konden echter meedoen. Zo zorgt de Niederlande-Check voor een boeiend stemmingsbeeld. De enquête bestond in totaal uit twaalf vragen. Alle resultaten van de enquête vindt u hier: