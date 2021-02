Pandemie: Niederlande testen Events während Corona-Zeiten

Aus den Niederlanden Sind Großveranstaltungen wie Festivals und Fußballspiele während der Pandemie unter Auflagen möglich? Das testet die Niederlande mit Probeevents.

"Zurück ins Leben" - wer will das nicht mitten in der Pandemie? Die Niederlande testen unter diesem Motto erste Schritte - und zwar in eine Normalität mit Theaterbesuchen, Festivals und Fußballspielen.

Mit Hilfe sogenannter Testevents will die Brancheninitiative "Fieldlab Evenementen" herausfinden, unter welchen Bedingungen Veranstaltungen möglich sein könnten.

Probeveranstaltungen werden wissenschaftlich ausgewertet

Dafür hat sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die niederländische Regierung auf ihrer Seite, die die Ergebnisse der Probeveranstaltungen auswerten. "Fieldlab ist auf der Suche nach Bausteinen, die zur Prävention und des Corona-Virus oder zukünftigen Virusvarianten beitragen", erklärt die Brancheninitiative ihr Vorhaben.

"Damit sorgen wir für eine sichere Umgebung, in der eine normale Auslastung bei Events weiter möglich ist." Zu den Bausteinen gehörten etwa: Corona-Tests, Abstand oder Luftqualität.

Testevent: Live-Kabarett in Corona-Zeiten

Eigentlich sollten die ersten Testevents bereits im Januar starten. Doch weil sich die britische Virusmutation so schnell in den Niederlanden verbreitete, musste der Start verschoben werden.

Nun ist es aber soweit: Am 20. Februar tritt der niederländische Kabarettist Guido Weijers im Utrechter Beatrix Theater unter strengen Hygienevorschriften vor 500 Menschen auf. Die Vorstellung ist bereits ausverkauft.

Corona-Tests vor und nach der Probeveranstaltung

"Danke, dass Du helfen willst. Dank deiner Teilnahme können wir auf eine erhöhte Besucherkapazität in der Zukunft hinarbeiten", lässt der Comedian auf seiner Internetseite wissen.

Mitmachen kann aber nur, wer nicht zu einer Risikogruppe gehört und einen negativen, maximal 48 Stunden alten Coronatest vorlegen kann. Auch nach der Vorstellung wird ein Test gemacht.

Was bringen die Corona-Testevents?

Während des Events werden die Teilnehmenden in verschiedenen Gruppen eingelassen. Und darum gebeten, sich an die Hygieneregeln zu halten - oder diese eben bewusst nicht zu beachten.

Ihre Bewegungen werden zudem aufgezeichnet und wissenschaftlich ausgewertet. So erhofft sich die Initiative mehr Informationen über die Sicherheit vor Ansteckung bei Events. Was dabei herauskommen wird, ist noch völlig offen.

Fußballspiele und Festivals sollen als Tests folgen

Weitere Probeevents sind aber bereits geplant: Am 21. Februar können 1500 Menschen das Fußballspiel der Mannschaften N.E.C. Nijmegen und De Graafschap in Nimwegen verfolgen.

Auch beim Spiel der Almere City FC gegen SC Cambuur am 28. Februar werden zum Test 1500 Gäste zugelassen und ihr Verhalten untersucht. Im März könnten die Tests dann in eine neue Phase gehen: In Biddinghuizen nahe Amsterdam sollen zwei Probefestivals stattfinden - auch hier mit 1500 Gästen.