Mehrere Personen haben sich bei einem Möbelhaus im niederländischen Haarlem Verbrennungen an den Händen zugezogen, nachdem sie sich irrtümlicherweise mit Abflussreiniger die Hände desinfiziert hatten.

Corona-Pandemie Reiniger statt Handgel: Ikea-Kunden in Niederlanden verletzt

Haarlem. Im niederländischen Haarlem haben sich Kunden einer Ikea-Filiale die Hände verbrannt, weil ein Desinfektions-Spender Abflussreiniger enthielt.

Der Gel-Spender am Eingang der Ikea-Filiale in den Niederlanden sollte eigentlich ein Mittel zum Schutz vor einer Corona-Infektion enthalten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Doch die Flasche war stattdessen mit Abflussreiniger gefüllt worden.

Reinigungskraft in der Ikea-Filiale in Haarlem hatte Flaschen verwechselt

Mindestens fünf Kunden und drei Mitarbeiter seien verletzt worden, bestätigte auch eine Ikea-Sprecherin der Nachrichtenagentur ANP. Eine Reinigungskraft, die nach Angaben des Möbelhauses nur mangelhaft Niederländisch spricht, hatte die Flaschen verwechselt und den Dispenser statt mit Handgel mit dem stark ätzenden Abflussreiniger gefüllt.

„Sie fühlt sich super-schuldig“, sagte die Ikea-Sprecherin. Das Möbelhaus bedauert den Vorfall und nahm Kontakt zu den Opfern auf. (dpa)