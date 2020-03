Stadtbücherei Emmerich: Leihfristen sind ausgesetzt

Emmerich. Die Stadtbücherei Emmerich ist nicht geschlossen, hat ihren Service allerdings erheblich angepasst. Bücher gibt es nur noch nach Bestellung.

Angesichts der fortschreitenden Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen und der aktuellen Gefährdungslage im Kreis Kleve haben sich die Fraktionsvorsitzenden der Emmericher Ratsfraktionen darauf geeinigt, dass Rats- und Ausschusssitzungen bis auf Weiteres ausgesetzt werden.

Konkret betrifft das zunächst die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in dieser Woche, die Sitzung des Betriebsausschusses der Kommunalbetriebe Emmerich am 18. März, die Sitzung des Integrationsrates am 19. März sowie die Sitzung des Rates am 31. März.

Geänderte Leihmöglichkeiten bei der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei Emmerich ist nicht geschlossen, hat ihren Service allerdings erheblich angepasst. Das Bücherei-Team bietet seinen Kunden nur nach vorheriger telefonischer Bestellung fertig zusammengestellte und abholbereite Medienpakete an. Dafür können Lesehungrige am besten die Rufnummern 02822/75-2200 oder 02822/75-2212, die Mailadresse buecherei@stadt-emmerich.de oder den Facebook-Auftritt der Stadtbücherei nutzen.

Bestellungen sind möglich in der Zeit von Montag 8.30 bis 12.30 Uhr, Dienstag 8.30 bis 18 Uhr, Mittwoch 8.30 bis 12.30 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 18 Uhr, Freitag 8.30 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 12.30 Uhr.

Bestellungen am Folgetag abholen

Die Bestellungen können dann am Folgetag zu fest vereinbarten Zeiten bis maximal 17.45 Uhr abgeholt werden. Kunden sollten möglichst genau ihre Buchwünsche (drei bis fünf Titel) beziehungsweise sonstige Medienwünsche (ebenfalls maximal drei bis fünf) nennen. Die Ausleihgebühren werden bei der Rückgabe der Medien kassiert.

Das Leihfristende für alle Medien ist der 25. April 2020. Darüber hinaus wird die Stadtbücherei bis auf Weiteres keine Rückgaben entgegennehmen. Alle Leihfristen der ausgeliehenen Medien sind ausgesetzt und automatisch bis zum 25. April verlängert. Die Gültigkeit des Leseausweises ist ebenfalls automatisch bis zum 25. April verlängert. Gebühren können in dringenden Fällen bargeldlos per Überweisung bezahlt werden. Die Bankverbindung kann unter den oben angegebenen Rufnummern erfragt werden.

Osterfeuer sind untersagt worden

Auf Grundlage der Allgemeinverfügung, die die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag veröffentlicht hat, werden sämtliche öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen untersagt. Dazu zählen auch sämtliche Osterfeuer – ob im privaten oder im öffentlichen Bereich. Zur Klarstellung: Alle Bürger, die bereits ihr Osterfeuer angemeldet haben, werden von der Stadtverwaltung darüber informiert, dass dies nicht stattfinden darf. Weitere Anmeldungen sind ab sofort nicht mehr möglich.

Gerade in Emmerich hat sich um Osterfeuer geradezu ein Kult gebildet. Im Jahr 2018 waren bei der Stadt 219 Osterfeuer angemeldet worden. Eine Rekordzahl. Diese Anmeldezahl wurde im vergangenen Jahr dann noch mal getoppt. Die Verwaltung zählte 257 angemeldete Osterfeuer.