Terroranschläge: Niederlande erhöhen Gefahrenstufe

In der Vorweihnachtszeit hat die Gefahr für Anschläge in den Niederlanden zugenommen.

In den Niederlanden hat die Gefahr terroristischer Anschläge zugenommen. Deshalb hat die Behörde „Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid“ am Dienstag das allgemeine Sicherheitsniveau des Landes hochgestuft. Nun gilt in den Niederlanden die Gefahrenstufe 4 – „Substanziell“.

Zuvor galt in den Niederlanden Gefahrenstufe 3 – „Erheblich“. Bei dieser Gefahrenstufe sei ein Anschlag „vorstellbar“. Inzwischen jedoch besteht dem NCTV zufolge die „reelle Wahrscheinlichkeit“, dass auch im Nachbarland in absehbarer Zeit ein Anschlag verübt wird – etwa durch Islamisten.

Als Anlass für die Hochstufung werden der Krieg in Nahost und Koranschändungen in europäischen Ländern genannt. Gleichzeitig gehe auch Gefahr von Rechtsextremisten und Souveränisten aus. Für den bekannten Weihnachtsmarkt im grenznahen Valkenburg sind in diesem Zusammenhang bereits die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden.

