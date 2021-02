Einen Sonnenuntergang an der holländischen Nordsee-Küste: wer kommt da nicht in Urlaubsstimmung?

Serie (1) Was wir an Holland vermissen: Strandbude mit Sonnenuntergang

An der Nordsee Die Pandemie erschwert die Urlaubspläne - aber man wird ja noch träumen dürfen: von Sommer, Sonnenuntergängen, Frietjes und Bier am Strand.

Achtung, Hörner in den Dünen! Wer zum Strandpavillon von Sint Maartenszee möchte, der muss erstmal an Tieren vorbei, die an der niederländischen Nordseeküste eigentlich niemand erwartet: Schottische Hochlandrinder. Friedlich grasen sie hier in dem weitläufigen Naturschutzgebiet zwischen Landstraße und Strand. Ein echtes Idyll, wunderbar abgelegen. Denn es gibt hier weder eine Stadt, noch Hotels direkt am Meer - und keine Autos. Der gut anderthalb Kilometer lange Weg durch die Dünen darf nur per Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden.

Vielleicht erklärt diese abgeschiedene Lage auch die besondere Stimmung am Strandpavillon. Hinter der letzten Düne, gleich neben dem Strandaufgang, steht er da auf seinen hölzernen Pfählen. An langen Sommerabenden, wenn an den Trubel vom Tag nur noch die Reste der Sandburgen unten am Strand erinnern, ist es hier am schönsten.

Man sitzt dann im Abendlicht auf der Terrasse, schwatzt bei Frietjes und einem Blonde, schaut den Spaziergängern vor den sanften Wellen zu - und wartet nur darauf, bis die untergehende Sonne das prächtige Farbenspiel langsam beendet.

Strandpavillons sind in den Niederlanden quasi Kulturgut

Es gibt unzählige Strandpavillons oder -cafés an der niederländischen Nordseeküste. Sie gehören gewissermaßen zum Kulturgut unserer Nachbarn. Manche sehen so aus, als wären sie direkt aus den Hipster-Vierteln Amsterdams an die Küste gebeamt worden, andere sind eher rustikal und gemütlich(er).

Es gibt Varianten, da servieren die Kellner Küche auf Sterneniveau, woanders holt man sich Pommes und Kibbelinge bei der Ausgabe um die Ecke. Eins haben aber fast alle Buden gemeinsam: den fantastischen Sonnenuntergang - wenn denn das Wetter mitspielt. Allein deswegen gehören sie zu jedem Holland-Urlaub am Meer einfach dazu.

Mehr Infos für einen Strandbuden-Ausflug

Wo? In diesem Fall am Strand von Sint Maartenszee, einem kleinen Dorf in der Provinz Noordholland, das überwiegend von Tourismus lebt. Es gibt dort einige Campingplätze und Ferienparks, die nächstgrößeren Städte sind Alkmaar oder Den Helder. Strandpavillons gibt es in den Niederlanden aber in fast jedem Badeort.

Am schönsten ist es natürlich im Sommer, wenn man auch abends noch draußen auf den Terrassen sitzen kann. Aber die holländische Küste lohnt sicher das gesamte Jahr über einen Besuch, nicht alle Strandpavillons sind aber das gesamte Jahr über aufgebaut oder geöffnet.

Hinweis: Die Corona-Pandemie macht Reisen derzeit schwierig, und auch die Urlaubsplanung ist kompliziert. Trotzdem freuen wir uns darauf, wenn die Krise irgendwann vorbei ist - und wir wieder guten Gewissens ins Nachbarland reisen können. Bis dahin stellen wir in loser Abfolge vor, was unsere Autorinnen und Autoren derzeit besonders an den Niederlanden vermissen.

Hinweis: Die Corona-Pandemie macht Reisen derzeit schwierig, und auch die Urlaubsplanung ist kompliziert. Trotzdem freuen wir uns darauf, wenn die Krise irgendwann vorbei ist - und wir wieder guten Gewissens ins Nachbarland reisen können. Bis dahin stellen wir in loser Abfolge vor, was unsere Autorinnen und Autoren derzeit besonders an den Niederlanden vermissen.