Wetterwarnung Niederlande: Unfälle und Toter durch Glatteis

Aus den Niederlanden Wegen der Glätte ist es in mehreren niederländischen Regionen zu Unfällen gekommen. Autofahrer in Gelderland verstarb nach Zusammenprall.

In den Niederlanden hat in der Nacht zu Freitag und bis in die Morgenstunden Glatteis durch überfrierende Nässe für Unfälle und Verkehrsbehinderungen gesorgt.

In der Stadt Zelhem in der Provinz Gelderland kam Medienberichten zufolge ein Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen ums Leben.

Vor allem in der Region Achterhoek an der Grenze zu NRW kam es demnach zu zahlreichen Unfällen, darunter in Winterswijk.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Auch der Regionalsender „1Limburg“ berichtet von Zusammenstöße von Autos sowie Staus rund um Unfallstellen in der gleichnamigen Provinz.

Der niederländische Wetterdienst KNMI hatte am Donnerstag eine Glättewarnung herausgegeben - insbesondere für die Grenzprovinz Limburg, aber auch für die Region Brabant.

Im Laufe des Freitagmorgens und Vormittags gehe das Glatteis wieder zurück, teilte das KNMI mit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederlande