Autobahnen: Raum Duisburg wird 2020/2021 zur Großbaustelle

An Rhein und Ruhr. Auf Autobahnen rund um Duisburg knubbeln sich in diesem und im nächsten Jahr die Baustellen. NRW-weit sind rund 130 Großvorhaben geplant.

Der Raum Duisburg wird zur Großbaustelle, die Sanierung der A 3 geht weiter, linksrheinisch arbeitet sich der A 57-Ausbau voran: Autofahrer werden auch in den nächsten beiden Jahren Geduld benötigen. NRW-weit 130 Großbaustellen stehen in diesem Zeitraum an, plus weitere 20.000 Tagesbaustellen pro Jahr. Auf einer zentralen Baustellenkonferenz in Recklinghausen informierte der Landesbetrieb Straßen NRW an diesem Dienstag (18. Februar 2020) Vertreter von Kommunen, Behörden und der Wirtschaft.

„An den Baumaßnahmen führt kein Weg vorbei“, erklärte Elfriede Sauerwein-Braksiek, scheidende Direktorin des Landesbetriebes. Es gelte, das Autobahnnetz für die Zukunft fit zu machen – eine Aufgabe, die ab 2021 die neue Autobahn GmbH des Bundes übernehmen wird. Die Investitionen in NRW wurden hochgefahren. 1,43 Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr in die Straßen investiert, ähnlich viel dürfte es in diesem Jahr sein. Die Bautätigkeit ist ziemlich am Anschlag – viel mehr geht nicht. Sauerwein-Braksiek erinnerte daran, dass die Investitionssumme vor vier Jahren noch bei 900 Millionen Euro lag.

Neue Datenbank zur Baustellenkoordination

Die schon gestiegene Zahl von Baustellen merken Autofahrer an Rhein und Ruhr deutlich – zumal angesichts der allgemein guten Wirtschaftslage viel Verkehr unterwegs ist, auch viele Lkw. Man sei sehr bemüht, die Beeinträchtigungen so gering wie nötig zu halten und Arbeiten zu beschleunigen. Wo es möglich ist, sollen während der Bauarbeiten alle Fahrspuren, wenn auch verengt, erhalten bleiben.

Immer mehr Arbeiten würden in der verkehrsarmen Zeit, also an Wochenenden und nachts, erledigt, hieß es. Ausführende Firmen erhielten stramme Zeitvorgaben, zum Teil verbunden mit Bonus- und Malus-Regelungen. Gestiegen sei die Zahl der Baustellen, an denen rund um die Uhr gearbeitet wird. Eine neue Datenbank („TIC Kommunal“) soll die Baustellenkoordination verkehrsträgerübergreifend verbessern.

Vergabe für Rheinbrücke Neuenkamp läuft

Hintergrund Aktuelle Infos im NRW-Verkehrsportal Autofahrern empfiehlt der Landesbetrieb Straßen NRW den regelmäßigen Blick ins Internetportal „verkehr.nrw.de“. „Das ist tagesaktuell, man kann aber auch ein bisschen in die Zukunft gucken und sehen, was geplant ist“, sagt Landesbetriebssprecherin Susanne Schlenga. Nicht nur Baustelleninformationen flössen dort ein, zunehmend würden auch Störungen und Sperrungen wegen Unfällen angezeigt.

Zahlreiche große Projekte knubbeln sich in den nächsten Jahren rund um Duisburg. Wichtigstes Vorhaben ist der 365 Millionen Euro teure Bau einer neuen A 40-Rheinbrücke bei Neuenkamp, der bis 2026 abgeschlossen sein soll. „Das Vergabeverfahren läuft“, heißt es bei der zuständigen Gesellschaft Deges. Beabsichtigt sei, dass in diesem Sommer das Baufeld freigemacht und die Baustelle vorbereitet werden. Zwölf elektronische Wegweiser sollen den Verkehr während der mehrjährigen Baumaßnahmen lenken und frühzeitig auf Staus hinweisen.

Die A 3 soll noch in der ersten Jahreshälfte zwischen Wedau und Breitscheid saniert werden (Kosten: 4,5 Mio Euro). „Da liegen noch Betonplatten in der Fahrbahn, die sind 35 Jahre oder noch älter“, erklärte Peter Belusa von Straßen NRW. Etwas weiter nördlich steht ab Herbst die Sanierung der A 3-Brücke über den Rhein-Herne-Kanal an, zwei Millionen Euro teuer, und die Erneuerung der maroden Fahrbahn zwischen Dinslaken-Süd und -Nord (Kosten 13 Millionen Euro).

„Alle Projekte rund um Duisburg sind im Zeitplan“

Ebenfalls ab Herbst startet die zweijährige und 15 Millionen Euro teure Sanierung der A 42 zwischen Beeck und Neumühl, inklusive Lärmschutz. Die Arbeiten an der A-42-Brücke westlich des Kreuzes Duisburg-Nord soll etwa in dem Zeitraum enden. Bis Jahresende soll auch der 47 Millionen Euro teure Ausbau der B 288 zwischen dem Kreuz Duisburg-Süd und Huckingen fertig sein. „Alle Projekte sind im Zeitplan“, sagte Straßen-NRW-Mitarbeiter Belusa.

Linksrheinisch geht der A 57-Ausbau in Krefeld-Oppum voran (Kosten: 60 Millionen Euro). Aktuell werden Lärmschutzwände und Versickerungsbecken gemacht. Beabsichtigt ist, noch in diesem Jahr mit der Brücke Weilerhof zu beginnen. Und im Ruhrgebiet soll in diesem Sommer die A42-Erneuerung zwischen Essen-Altenessen und Gelsenkirchen-Zentrum beendet sein. Ab Anfang 2021 sind dann Fahrbahn, Brücken und Lärmschutzwände auf der A 52 zwischen Rüttenscheid und Essen-Ost an der Reihe (40 Millionen Euro). Die A 44-Sanierung zwischen Heisingen und Langenberg soll noch bis Ende 2022 laufen.

Innovative Techniken verkürzen die Bauzeit

Mehrere bereits laufende Großprojekte begleiten Straßen NRW – zuvorderst der Bau einer 740 Millionen Euro neuen A 1-Rheinbrücke bei Leverkusen. An diesem Wochenende steht in dem Bereich eine Sperrung an. Aktuell arbeite man an Pfeilern, die erste Brückenhälfte soll Ende 2021 für den Verkehr freigegeben werden. Die Leverkusener Rheinbrücke ist wie das A 40-Bauwerk bei Neuenkamp veraltet und baulich angeschlagen. Im mittleren Ruhrgebiet schreitet der sechsstreifige Ausbau der A 43 zwischen Marl und Witten voran (geplant bis 2030). Und im Sauerland ist Straßen NRW an der A 45 weiter mit zahlreichen Brückenneubauten beschäftigt - in einem Fall soll eine komplette Brücke samt Pfeiler an ihren endgültigen Platz verschoben werden, ein in Deutschland bisher einzigartiges Verfahren.

Beim Brückenbau testet Straßen NRW immer wieder neue Verfahren, welche die Baustellenzeit verkürzen sollen. An der A 1 bei Unna entsteht aktuell eine weitere sogenannte „Bausteinbrücke“, nachdem ein solches Bauwerk bereits an der A 46 in Hagen binnen lediglich 100 Tagen fertiggestellt war. Die Kernbauzeit sei um 40 % verkürzt worden. An der A 3 in Emmerich hatte man Brückenwiderlager ohne Beton angelegt, während auf einem Parkplatz ganz in der Nähe der Brückenbau montiert wurde. Hier kam man mit 80 Tagen Bauzeit aus.