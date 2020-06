Klever Autorin plädiert für mehr Gelassenheit in der Krise

An Rhein und Ruhr. Die Schriftstellerin Mara Laue sieht die Corona-Krise entspannt – auch wenn ihr dadurch die Einnahmen wegbrechen. Sie will Menschen Mut machen.

Immer vollere Innenstädte, gut besuchte Parks: Weiterhin gelten Mindestabstand und Kontaktverbot, vor allem junge Menschen kommen den ersten Studien zufolge mit den noch immer geltenden Einschränkungen und der damit einhergehenden Einsamkeit nicht gut klar.

Die Klever Schriftstellerin Mara Laue will diesen Menschen Mut machen, sie ermuntern, gelassener und flexibler mit der derzeitigen Lage umzugehen. „Darauf sollte man sich in allen Lebenslagen konzen-trieren und versuchen, aus jeder Situation das Beste zu machen, statt sich an dem festzuhalten und dem nachzutrauern, was gerade nicht machbar ist“, so Laue. Das habe sie ihr ganzes Leben gelehrt, erzählt die 61-Jährige, die unter anderem Fantasyromane, Krimis und Thriller schreibt.

Kein Zwang, sondern aktuelle Notwendigkeit

Die öffentliche Debatte der vergangenen Wochen ist ihr oft zu negativ, zu aufgeladen. „Und es wird auch zu viel gejammert“. Das gelte nicht für diejenigen, die tatsächlich von dem Virus betroffen seien. Aber: „Auch die Corona-Krise mit ihren staatlich verordneten Einschränkungen ist irgendwann wieder vorbei und bis dahin müssen wir improvisieren und vor allem das Unvermeidliche akzeptieren.“

Dass diese Strategie bei ihr gut klappe, entspringe ihrer Kindheit und Jugend. „Ich bin in Armut aufgewachsen und habe gelernt, mit wenig auszukommen“, erzählt Laue, die ursprünglich aus Braunschweig kommt und lange in Duisburg gearbeitet hat. Früh sei ihr beigebracht worden, auch mal andere Wege zu beschreiten oder sie zumindest auszuprobieren, sich nicht an Materielles zu klammern und genügsam zu sein. „Mit dieser Einstellung empfinde ich die jetzigen Beschränkungen nicht als Zwang, sondern als aktuelle Notwendigkeit, die aber irgendwann vorübergeht.“

„Alleinsein befördert die Fantasie“

Schon als Kind habe sie zudem gelernt, sich selbst zu beschäftigen. „Ich bin Einzelkind, meine Eltern waren beide berufstätig, und ich wurde immer dazu angehalten, mich selbst zu beschäftigen.“ Das Problem sei heute, dass viele Menschen stets äußere Anreize bräuchten, um sich nicht zu langweilen. Dabei gebe es so viele Möglichkeiten, rege und aktiv zu sein. „Ich lese viel, male, musiziere und meditiere auch regelmäßig.“

So habe sie auch in diesen sozial immer noch beschränkten Zeiten keine Langeweile. „Alleinsein befördert oftmals auch die Fantasie“, ist die 61-Jährige überzeugt. Bei ihr habe das auch zum Schreiben geführt. Seit ihrem zwölften Lebensjahr verfasst Laue Kurzgeschichten und Gedichte, später wurden es dann ganze Romane.

Selbstdisziplin und Struktur sind wichtig

Als Autorin – Laue schreibt seit 2005 hauptberuflich – sei die in der Kindheit erlernte Struktur und Selbstdisziplin außerdem nicht nur in Krisensituationen wichtig. Jetzt habe sich für sie also fast nichts verändert. „Ich arbeite ohnehin permanent im Homeoffice, Kontakte zu Kollegen und den Verlagen laufen immer schon überwiegend per Mail und Telefon ab“, erzählt sie. Das komme ihr jetzt zugute.

Kulturelle Veranstaltungen und Museen besuche sie nur, wenn sie das jeweilige Thema interessiere. „Man schafft es auch eine Zeit lang ohne diese Dinge auszukommen.“

Keine neuen Bücher in 2020

Alles rosig? Nicht ganz. „Wie bei vielen anderen sind mir die Einnahmen weggebrochen“, erklärt die Autorin. „Durch den Ausfall von bezahlten Lesungen, Signierstunden und Schreibseminaren habe ich einen vierstelligen Einkommensverlust. Außerdem wurden in den Verlagen nahezu alle für 2020 geplanten Neuerscheinungen auf unbestimmte Zeit verschoben, sodass dieses Jahr finanziell ein echtes Desaster wird. „Trotzdem komme ich auch damit klar“, sagt die Kleverin.

Sechs bis acht Romane verfasst Laue normalerweise pro Jahr. „So viele müssen es sein, um davon leben zu können.“ Und Corona wird in einem der nächsten Krimis auch eine Rolle spielen.