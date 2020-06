Besuchen Sie Matthias Maruhn auf der Bank bei der Laga

Matthias Maruhn nimmt am Samstag Platz auf der NRZ-Bank auf dem Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Schauen Sie doch vorbei.

Also, wenn Sie am Samstag, 27. Juni, Zeit haben und eh schon länger planen, mal auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort vorbeizuschauen, würde ich mich freuen, wenn Sie auch an unserer NRZ-Bank längsseits gehen würden. Ich werde jedenfalls da sein. Von 11 bis um 15 Uhr werde ich im NRZ-Lesergarten sitzen, mit frohem Mut und offenem Ohr, wenn Sie zum Beispiel ein Geheimnis zu verraten haben.

Das kann ja durchaus eine kleine Geschichte aus der Vergangenheit sein, die Sie noch nicht so oft erzählt haben. Vielleicht sogar eine Jugendsünde, über die man nun entspannt plaudern kann. Auch eine ungewöhnliche Liebesgeschichte würde ich mir gerne anhören. Kinderkram ist natürlich auch immer spannend. Ich bin ja praktizierender Großvater und kann zu vielen Schnurren meinen Senf dazugeben.

Nicht alles muss gedruckt werden

Und im Zweifelsfall kann ich auch verschwiegen sein, nicht alles muss gedruckt werden. Schön wäre es aber doch. Vielleicht wollen Sie aber auch lieber mit mir oder im kleinen Bank-Kreis über die großen Themen reden. Da gibt es ja im Moment mehr als uns lieb ist: Corona und die zweite Angst, die Tiermast und das Schreien der Lämmer, die Amerikaner und ihr seltsamer Präsident, die Briten und ihr seltsamer Premierminister, die Sonne, die uns am Samstag vermutlich hell auf den Kopf scheinen wird und längst auch sehr dunkle Schatten wirft, die Polizei zwischen Einstecken und Austeilen, die 432.

Hier empfängt Sie Matthias Maruhn am Smastag zum Bankgeheimnis. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Meisterschaft von Bayern München in Folge, die Blüten, die so eine Landesgartenschau treibt, der Reporter und seine barocke Frisur… Ich bin da ganz offen. Bei den meisten Themen habe ich allerdings auch mehr Fragen als Antworten. Reden hilft.

Zwei Bänken - einen Abstandswauwau brauchen wir nicht

Natürlich haben wir zwei Bänke aufgebaut. Eine für mich, eine für Sie. Einen Abstandswauwau brauchen wir also nicht. Sonnenschirme und ein Pavillon werden uns vor der UV-Strahlung schützen. Einige Stühle werden ebenfalls Platz bieten, wenn die Runde größer wird. Eine Bitte nur: Bringen Sie Ihre Maske mit. Zur Sicherheit. Sie müssen jetzt nur nach Kamp-Lintfort kommen, Eintritt abdrücken, die NRZ-Ecke suchen und sich zu mir setzen. Bringen Sie genug Zeit für die Landesgartenschau mit. Die lohnt sich auf jeden Fall.

Den NRZ-Lesergarten finden Sie auf der Landesgartenschau im Ausstellerbereich, unweit des Förderturms. Unter dem Apfelbaum können Besucher auf unseren Bänken Platz nehmen, die NRZ kostenlos als EPaper lesen oder sich einen Schmöker aus dem Bücherschrank nehmen. Oder sich mit Matthias Maruhn unterhalten. Danach legt das Bankgeheimnis eine Sommerpause bis August ein.