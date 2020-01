Im Sauer- und Siegerland. in den Höhen des Rothaargebirges laufen die Schneekanonen. Das erste Wochenende mit einem etwas breiteren Wintersportangebot steht bevor.

Bis zu 40 Lifte könnten am Wochenende im Sauerland laufen

Bei minus 7,2 Grad stand Thermometer am Skizentrum Westfeld bei Schmallenberg in der Nacht zu diesem Mittwoch (22. Januar 2020). Andernorts auf den Höhen des Sauer- und Siegerlandes ging die Temperatur sogar auf minus zehn Grad zurück. „Heute morgen hatten alle gute Laune“, berichtete eine Sprecherin der Wintersportregion auf Nachfrage der Redaktion. Endlich können Schneekanonen in größerer Zahl laufen.

Die Region rüstet sich fürs erste Wintersportwochenende der Saison, das diese Bezeichnung verdient. Bis zu 40 Ski- und Rodellifte könnten an den beschneiten Pisten am kommenden Samstag und Sonntag laufen – das wären immerhin fünf Mal so viele derzeit (acht Lifte, 1,9 Kilometer Piste). Der Kalender zeigt Ende Januar und erst jetzt zeichnet sich ein etwas breiteres Wintersportangebot ab. „Das ist spät“, sagte die Sprecherin der Region.

Hochtäler profitierten von der Wetterlage

Spät, aber wohl nicht zu spät: Die für die Pistenbetreiber und den Tourismus insgesamt wirtschaftlich ganz wichtige Zeit steht noch bevor, wenn im Februar die Karnevalsflüchtlinge erwartet werden und in den Niederlanden die Krokusferien beginnen. Dass sich die laufende Saison bis hierhin zu zäh gestaltete, hat an den Nerven gezehrt. Wobei zur Wahrheit gehört, dass der Dezember in der Region nicht als schneesicher gilt, wie die Sprecherin sagte. Aber im Januar, da sollte die Saison dann doch bitte anlaufen.

Die Inversionswetterlage der vergangenen Tage (= oben eher warm, unten kalt) hat die Schneeproduktion teilweise etwas kompliziert gemacht. „Einige Schneeerzeuger mussten umgestellt werden“, berichtete die Sprecherin. Hochtäler wie Hesselbach, Ruhrquelle oder eben Westfeld hätten aber von eben dieser Wetterlage profitiert. Erwartet wird, dass die Schneekanonen noch bis Samstagmorgen nachts zumindest stundenweise laufen können.

Wintersportangebot auch für Langläufer

Ob das jetzt der Start in die breitere Wintersportsaison ist, vermag niemand zu sagen. Stabile Kalt-Wetterlagen kommen in der Region erfahrungsgemäß von Osten. „In diesem Winter kam das Wetter aber meistens von Westen und war verhältnismäßig mild und feucht“, sagt die Sprecherin. Sie vermutet: Die Saison bleibe wohl „eine Herausforderung“. Die Wetteraussichten bleiben vorerst wechselhaft.

Die Vorfreude aufs kommende Wochenende soll das nicht trüben. Im Skilanglauf-Zentrum Westfeld soll dann wohl auch eine kleine Runde von bis zu 1,5 Kilometern Länge geöffnet werden. Aktuelle Informationen zum Wintersportangebot gibt es hier.