Bischof Roß: Selbst der König hörte auf ihn

Am Niederrhein. 33 Jahre war Wilhelm Roß Pfarrer in Budberg. Und dann spielte er eine bedeutende Rolle im Streit zwischen Kirche und König.

Wilhelm Johann Gottfried Roß wurde am 7. Juli 1772 als fünftes von sechs Kindern in Isselburg geboren. Bereits sein Vater und sein Großvater waren evangelische Pfarrer. So lag es nahe, dass er sich nach seiner Schulzeit in Wesel und Moers schon mit 16 Jahren als Theologiestudent an der Universität Duisburg immatrikulierte.

Wilhelm Roß, ein evangelischer Bischof

Bereits vor Bestehen des Zweiten Examens wurde er 1793 zum Pfarrer im Bergischen Land bestellt. Zwei Jahre später folgte er aber schon dem Ruf der Gemeinde Budberg und kehrte an den Niederrhein zurück. Dort verstetigte sich nun sein Leben, denn er blieb dieser reformierten Gemeinde 33 Jahre lang treu. Trotz turbulenter Veränderungen in der napoleonischen Zeit blieb Wilhelm Roß hier sesshaft und gründete eine Familie mit fünf Kindern.

Unser Gast-Autor, Thomas Ohl, Wissenschaftlicher Referent im LVR-Niederrheinmuseum in Wesel. Foto: Ingo Plaschke

Aufgrund der Abgabenlast durch die französische Besatzung konnte die Kirchengemeinde in Budberg Roß nur ein geschmälertes Gehalt zahlen. Durch die finanziellen Möglichkeiten seiner Ehefrau Marie aus’m Werth, die aus einer begüterten Familie in Elberfeld stammte, konnte Roß aber Grundbesitz erwerben und Viehzucht betreiben.

Bischof Roß - von Budberg nach Berlin

Offensichtlich tat er dies so erfolgreich, dass er nicht nur von den Landwirten in seiner Umgebung als Berater geschätzt wurde. Nachdem nämlich das Rheinland auf dem Wiener Kongress 1815 Preußen zugeteilt worden war, wurde aus Berlin eine Enquetekommission in den Westen geschickt, die sich mit den Verhältnissen der Landwirtschaft in Rheinpreußen vertraut machen sollte. Auch dieser diente der „Prediger Roß“ als geschätzter Gesprächspartner.

Der erworbene Landbesitz – Haus Loo in Alpen und Gut Pottdeckel in Wallach kamen später noch dazu – war ebenfalls Voraussetzung dafür, dass er 1826 als Vertreter der Bauern in den Rheinischen Provinziallandtag in Düsseldorf gewählt wurde.

Friedrich Wilhelm III. wolltedie Kirche verändern

Zu dieser Zeit war Roß schon eine ganze Weile in kirchlichen Gremien engagiert. 1817 war er zum Superintendenten des Kirchenkreises Moers gewählt worden; in dieser Funktion war er u.a. für die Aufsicht der Schulen zuständig. Bereits ein Jahr später wählte man ihn zum Präses der Provinzialsynode Jülich-Kleve-Berg, ein Gebiet, das von der Grenze zu den Niederlanden bis südlich von Bonn reichte.

In der evangelischen Landeskirche war der preußische König das Kirchenoberhaupt.

Nach dem Ende der Franzosenzeit versuchte Friedrich Wilhelm III. auf zwei Feldern die Kirche zu verändern. Zum einen strebte er an, Lutheraner und Reformierte wieder in einer Union zu vereinen.

Der König wollte die Gottesdienstordnung umgestalten

Zum anderen wollte er die Gottesdienstordnung umgestalten. Diese Einflussnahme des Monarchen auf den Ablauf eines Gottesdienstes sorgte für erhebliche Auseinandersetzungen in der evangelischen Kirche.

Während Roß die Union der beiden Kirchenrichtungen von Anfang an unterstützte, musste er im sogenannten Agendenstreit zwischen König und Kirche vermitteln. Dabei warnte er vor einer Einführung der konservativen Agende, die eine größere Ausschmückung von Altar und Kirchenraum mit Kerzen und Kreuzen vorsah und Änderungen in der Liturgie festlegte. Roß wies darauf hin, dass er diesen Wunsch zur Vereinheitlichung des Gottesdienstes zwar verstehe, dass dies aber gerade im Rheinland als katholisierend empfunden wurde und auf heftige Kritik stieß.

Bischof Ross, auf dem Dorffriedhof in Rheinberg-Budberg steht sein Grabstein. Foto: Thomas Ohl / LVR Niederrheinmuseum Wesel

Anscheinend traf Roß mit dieser Antwort den richtigen Ton und erwarb so das Vertrauen des Königs. Aufgrund seiner versöhnenden und kompromissfähigen Art wurde Roß daher 1828 als Konsistorialrat ins Kultusministerium nach Berlin berufen. Dort sollte er die Neuordnung der Kirchenverfassung in den Westprovinzen voranbringen.

Mit seinem Verhandlungsgeschick gelang es ihm, einige rheinische Elemente zu retten. Insbesondere die eigenständige Wahl der Presbyterien, Synoden und Präsides sowie die Einbeziehung von Laien blieben gewährleistet und unterschieden sich grundsätzlich von den obrigkeitlichen Strukturen in anderen Landeskirchen Preußens.

1836 wurde Roß vom König zum Generalsuperintendenten von Rheinland und Westfalen berufen, mit dieser Ernennung ging auch die Bezeichnung Bischof einher.

Bis 1846 versuchte Roß zwischen den unterschiedlichen Auffassungen in der Kirchenpolitik und zwischen Zentrale und Provinzialkirchen zu vermitteln. Dann trat er einigermaßen zermürbt von diesem ständigen Streit von seinem Amt zurück

Von Budberg nach Berlin und wieder zurück

Aufgrund seines sich verschlechternden Gesundheitszustandes gab er 1854 auch seine Tätigkeit als Propst an der Nikolaikirche in Berlin auf und kehrte ins Rheinland zurück. Dort starb er am 27. Oktober 1854 auf Haus Loo in Alpen im Alter von 82 Jahren.

Am Reformationstag 1854 wurde er seinem Wunsch gemäß an der Dorfkirche in Budberg begraben. Auf seinem Grabstein ist sein ausgleichendes Lebensmotto aus dem 2. Korintherbrief verewigt: „Wir sind nicht die Herren Eures Glaubens, sondern die Gehilfen Eurer Freude“.