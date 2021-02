Kühe in einem Stall (Symbolbild): Gegen die Blauzungenkrankheit können Wiederkäuer geimpft werden.

Ausbruch in der Eifel

Ausbruch in der Eifel Blauzungenkrankheit: Kreis Viersen wird Sperrgebiet

Kreis Viersen. Tierseuche war Anfang Februar bei zwei Rindern in Rheinland-Pfalz festgestellt worden. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich.

Nachdem die für Menschen ungefährliche Blauzungenkrankheit in einem Viehbestand im Eifel in der Rheinland-Pfalz aufgetreten ist, reicht das Sperrgebiet bis an den Niederrhein: Halter von Wiederkäuern wie Schafen, Kühen oder Ziegenmüssen beim Transport ihrer Tiere bestimmte Auflagen beachten, teilte der Kreis Viersen mit. Die Auflagen sind auf der Kreis-Internetseite aufgeführt.

Die Blauzungenkrankheit war am 3. Februar 2021 bei zwei Rindern im Eifelkreis Bitburg-Prüm festgestellt worden. Da die Virusinfektion durch Stechmücken, sogenannte Gnitzen, übertragen wird, wurde eine Sperrzone von 150 Kilometer Radius gezogen. Mehrere Gebiete in Nordrhein-Westfalen - darunter Teile des Kreises Heinsberg - sind bereits seit einem früheren Ausbruch in Rheinland-Pfalz Blauzungensperrgebiet.

Experten: Fleisch und Milch unbedenklich

Die Krankheit hat ihren Namen, weil sich die Zunge der befallenen Tiere verfärbt. Die Infektion geht mit - teilweise hohem - Fieber einher, bei tragenden Schafen wie Rindern kann sie zu Fehlgeburten oder missgebildeten Lämmern und Kälbern führen. In NRW hatte es in den Jahren Der Verzehr von Fleisch- oder Milchprodukten ist laut Experten unbedenklich.