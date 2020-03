Carla Kaspari entdeckt den Niederrhein

Zehn Regionsschreiber und -schreiberinnen sind im ganzen Land unterwegs – Stipendiaten des NRW-Projektes „Stadt.Land.Text.NRW“. In Anlehnung an die mittelalterlichen Stadtschreiber als gewissermaßen amtliche Protokollführer sollen sie Eindrücke zum Alltag der jeweils gastgebenden Kulturregion mit literarisch-künstlerischen Mitteln verarbeiten. Auf Entdeckungsreise am Niederrhein ist nun die Kölnerin Carla Kaspari – wie sich das für Niederrhein gehört, mit dem E-Bike.

Tach Frau Kaspari, ganz schön viel Gegend hier, nicht wahr?

Ja.

Regionsschreiberin Carla Kaspari, mit dem E-Bike auf dem Weg. Wohnsitz für vier Monate: Schloss Ringenberg. Foto: Marc Franz / Kulturraum Niederrhein

Was bewegt eine junge Autorin, die die Großstadt liebt, vier Monate lang aufs platte Land zu ziehen – zugegeben, auf ein Schloss, aber weit und breit nur Himmel und Erde…

Ich liebe die Großstadt gar nicht unbedingt, ich lebe einfach da und kenne es nicht anders. Seit längerem frage ich mich allerdings, warum eigentlich. Natürlich sind viele meiner Freund*innen da, es gibt ein breites kulturelles Angebot, beruflich ist es wahrscheinlich auch etwas einfacher.

stadt.land.text.NRW

Aber ob das den Stress, die FoMO (Anm. der Redaktion: FoMo = „Fear Of Missing Out“, Angst, etwas zu verpassen), horrende Mieten und die nervige urbane Ästhetik des zehnten Burgerladens mit Fritz-Kola-Deal in deinem Viertel aufwiegt – dessen bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, habe ich mich bei stadt.land.text. beworben.

Im Literaturprojekt stadt.land.text NRW sind zeitgleich zehn Autorinnen und Autoren im Land unterwegs – haben Sie schon gehört, wie es den anderen in ihren jeweiligen Regionen so ergeht?

Ja, wir haben uns aufgrund der derzeitigen Situation über E-Mail und Skype vernetzt. Viele sind in ihrer Mobilität eingeschränkt, manche können ihre Projektideen, vor allem wenn es um den Kontakt zu Menschen aus der Region geht, nicht oder nur teilweise verwirklichen. Wir versuchen alle, das Beste daraus zu machen und sind uns dem Privileg eines Stipendiums in Zeiten des sonst wankenden Kulturbetriebs, sehr bewusst.

Niederrhein Regionsschreiberin für den Niederrhein Carla Kaspari lebt in Köln, wo sie als Autorin und DJ arbeitet. Bis einschließlich Juni möchte sie die Region Niederrhein und das Verhältnis Stadt/Land literarisch-künstlerisch erfassen. Ihre Ergebnisse können neben ihrem Twitter- und Instagram Account (@carlsparla) auf dem Blog https://stadt-land-text.de/author/carla-kaspari/ eingesehen werden. Zu lesen auch bei uns, immer wieder zwischendurch. Erster Text: Donnerstag, 9. April.

Haben Sie sich bewusst für den Niederrhein entschieden – oder war das Zufall – oder wollte hier niemand hin?

Man konnte in der Bewerbung zwei bevorzugte Regionen angeben, eine davon war bei mir tatsächlich der Niederrhein.

„Der Niederrhein ist für mein Projektvorhaben genau die richtige Region“

Ehrlich, was haben Sie über den oder vom Niederrhein gewusst, bevor Sie offiziell Regions-Schreiberin wurden?

Ehrlich: Sehr wenig. Das habe ich auch so in die Bewerbung geschrieben. Ich wusste, dass es relativ ländlich ist und sowohl ans Rheinland als auch ans Ruhrgebiet grenzt, also zwischen den zwei Regionen NRWs liegt, die ich am besten kenne. Ich glaube im Nachhinein, dass es für mein Projektvorhaben genau die richtige Region ist.

Sie haben eine sehr idyllische Unterkunft zugewiesen bekommen, Schloss Ringenberg in Hamminkeln. So viel Geschichte rechts und links…

Als ich die Zusage bekommen habe, hatte ich lange keine Ahnung, wo ich wohne. Als ich dann herausgefunden habe, dass ich auf ein Schloss einquartiert werde, musste ich erst bisschen lachen, weil es so abwegig klingt. Allerdings habe ich mich hier von Anfang an sehr wohl gefühlt und tue es noch. Es ist das Kontrastprogramm zur kleinen Stadtwohnung, und ich genieße gerade alles daran.

Schloß Ringenberg, Hamminkeln. Immer schon ein kreativer Hotspot. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hand aufs Herz und nicht lange nachdenken: Wie würden Sie Region und Menschen beschreiben – Stand heute:

Zur Region fällt mir als erstes ein: Flach und weit. Bauernhöfe. Idyllischer als gedacht, teilweise romantisch. Landwirtschaft. Wiese, Weide, Kühe, Pferde, Schafe, Wachhunde. Bis auf die Hunde: Fahrradparadies.

Als Regionsschreiberin mit dem E-Bike unterwegs

Zu den Menschen kann ich bisher wenig sagen und ich finde es immer schwierig, generelle „Mentalitäten“ ausmachen zu wollen. Auf Basis der sporadischen Zusammentreffen könnte ich vermuten: Direkter als der/die Rheinländer*in, gerade und offen heraus. Das wirkt anfangs vielleicht ein bisschen schroff, wie es den Leuten im Ruhrgebiet nachgesagt wird, entpuppt sich dann aber häufig als ehrlich und aufgeschlossen.

Sie sind mit dem E-Bike unterwegs – wo waren Sie denn schon und: Wo wollen Sie noch hin?

Ich war bisher hauptsächlich in Hamminkeln und Umgebung unterwegs. Dingden, Ringenberg, Berg und dazwischen. Ich finde es gut, mich treiben zu lassen, werde mir aber auch spezifische Ziele setzen. Ich habe vorerst kein Auto und steige zur Zeit eher ungern in den Zug, aber alles, was als Tagestour im Möglichkeitsbereich des E-Bikes liegt, werde ich in Zukunft in Angriff nehmen. Heute scheint die Sonne und ich habe mir überlegt eine Tour nach Emmerich am Rhein zu machen.

Infos zum Projekt

Was ist Ihnen bislang aufgefallen – gibt es etwas, dass Sie verblüfft, begeistert, irritiert, amüsiert, schockiert hat?

Ich bin schon erstaunt darüber, wie anders die Landschaft hier ist, obwohl ich mich nur anderthalb Stunden Fahrzeit von Köln befinde. So weitläufig hätte ich es mir nicht vorgestellt. Darüber hinaus bin ich überrascht von mir selbst: Auch wenn die Freude überwogen hat, hatte ich Respekt vor der Abschottung, vorm Alleinsein. Bisher bekommt mir die Abgeschiedenheit aber erstaunlich gut, ich fühle mich rundum wohl, der Kontakt zu Freund*innen und Familie ist – auch aufgrund der Lage – enger als sonst.

Und hier geht’s zum Niederrhein-Blog von Carla Kaspari

Nun sind Sie ausgerechnet in einer Ausnahmezeit am Niederrhein unterwegs – mehr als zwei Niederrheiner auf einmal treffen Sie ja gerade nicht – kein Schützenfest, keine Bauernhofcafé-Pause und immer zwei Meter Abstand…

Ja, es ist natürlich ein absurder Zufall. Sozusagen eine doppelte Isolation. Ich kann den Zustand gerade – trotz der furchtbaren Situation weltweit – noch umarmen, ihn als Chance zur Entschleunigung und allumgreifenden Kontemplation deuten. Die Angst kommt hier zwar auch durch, aber selten. Wichtig ist gerade, Rücksicht zu nehmen: als Gesellschaft – auf Abstand – zusammen zu stehen und abzuwarten. Vielleicht ist im Sommer schon wieder so etwas wie Normalität eingekehrt und die Bauernhofcafés haben wieder auf.

Schön hier?

Bisher – Ja!