Carla Kaspari radelt, bloggt, wundert sich am Niederrhein

Diametral zum Weltgeschehen verhält sich das, was in der Tagesschau nach wie vor als einziger Programmpunkt eine Art Normalität zu vermitteln scheint, über die Woche klar, wolkenlos und sonnig.

Niederrhein Die Regionsschreiberin Carla Kaspari (geb. 1991) lebt in Köln, arbeitet u.a. als freie Autorin und Übersetzerin. Vom Niederrhein wird sie bis Ende Juni in einem multimedialen Blog berichten – Texte in Kombination mit Bildern, Interview- Podcasts , Videos. Um herauszufinden, was es bedeutet, die Stadt für eine gewisse Zeit hinter sich zu lassen – als Regionsschreiberin im Projekt stadt.land.text NRW. Wir werden immer wieder Texte von ihr veröffentlichen. Nicht wundern, dass sie durchgehend alles „klein“ schreibt. Das gehört sich so in ihrem Blog: www.stadt-land-text.de/category/die-10-kulturregionen/niederrhein/

In meiner vorübergehenden eigenen Identitätszuschreibung (...) die sich über E-bike Touren die Region erschließt, stelle ich sehr bald fest, dass auch diese Metaebene meines Aufenthalts bröckelt. Es fühlt sich weder blöd, noch langweilig oder spießig an, im Sonnenschein über flache Feldwege zu fahren, im Gegenteil: Während sich die großstädtische Welt in überteuerten Wohnungen auszuhalten versucht, ist über meinem Kopf keine abgehangene Zimmerdecke, sondern Blau; statt Stille oder Angst pfeift in meinen Ohren die meiste Zeit Wind;

statt in überfüllten Stadtparks Spaziergänger*innen auszuweichen, kommt meine Kontaktlosigkeit höchstens zwischen Händen und Lenker zustande.

Zwischenzeitlich bin ich kurz davor, irgendwas in die luft zu schreien oder zumindest zu rufen, um das freiheitliche Gefühl nicht nur mit ausgestreckten Armen, sondern auch akustisch zu artikulieren, man kennt das aus Filmen. Es ist mir dann allerdings doch zu peinlich.

Und zärtlich gurren die Hühner

Zehn Autorinnen und Autoren sind für die zweite Auflage des landesweiten Literaturprojektes stadt.land.text NRW ausgewählt worden. Seit dem 1. März 2020 erforschen sie ihre Region und verarbeiten Eindrücke zu Alltag und Besonderheiten der kulturellen Vielfalt Nordrhein-Westfalens mit literarisch-künstlerischen Mitteln verarbeiten. Am Niederrhein: Carla Kaspari. Foto: Kaspari

Auch die letzten Anstrengungen, dem Klischee (überfrachteter Großstadtmensch sucht Ruhe auf Land) nicht zu entsprechen, lösen sich diese Woche vollständig im Geruch nach Gülle und Heu, im zärtlichen und gleichzeitig fordernden Gurren der Hühner, in den müden Augen der Kühe, dem beruhigenden Blöken der Schafe, der unbeholfenen Gangart der Alpakas, auf.

Es ist wie in der Netflix-Serie „dark“ – nur nicht dark sondern hell

Der verbleibende Einfluss auf mein Handeln, das winzige bisschen FOMO (Fear of missing out – „Angst, etwas zu verpassen“), das ich diese Woche verspüre, ergibt sich aus der Sonne: ein inneres Bedürfnis, sie auszunutzen, denn auf sie bin ich angewiesen, zum Fahrradfahren und auch ein bisschen, damit ich Zuhause nicht im apokalyptischen Corona-Informationsloch und der Sorge um Angehörige versinke.

Auf dem selbst auferlegten Programm stehen also tägliche Touren.

Ich fahre nach Rees, nach Wesel, zum Schloss Bellinghoven oder zur Isselburg (dabei handelt es sich nicht, wie ich dachte, um eine Burg, sondern um einen Ort, der nach einer Burg benannt ist, von dieser Burg besteht heute noch ein Turm, ich bin verhältnismäßig enttäuscht), suche das Bislicher Meer, finde es nicht, finde stattdessen eine passende, dem kontemporären Millennial einleuchtende Beschreibung der Landschaft: Es ist wie in der Netflix-serie „dark“, nur nicht dark, sondern hell.

Alles völlig kontaktlos

Was sonst passiert, ähnelt so stark einer Netflix-Serie, dass ich es aufgegeben habe, Netflix-Serien zu schauen, das ARD-extra nach der Tagesschau reicht völlig.

Kontaktlos verlaufen die Ausflüge auch deshalb nicht, weil meine mobilen Daten aufgrund der allgemeinen w-lan problematik gänzlich aufgebraucht sind.

Statt auf google maps, muss ich mich während meiner Touren deshalb auf Wegbeschilderung und die Auskunft der mir begegnenden Niederrheiner*innen verlassen. Das ganze klappt erstaunlich gut, die Fahrradwege sind gekennzeichnet, die Menschen zurückhaltend aber freundlich, teils vermummt, aber freundlich.

Hier geht es zu den Niederrhein-Blogs von Carla Kaspari

Einen Tag fahre ich nichtsahnend durch eine Straße an einem Feld entlang (dass es sich um einen Ort handelt, erkennt man hauptsächlich am Ortseingangs- und ausgangsschild), lese aus dem Augenwinkel den Schriftzug „zusammenhalten“, gemasert in einen massiven Holzpfahl, am Ende eine Faust, ebenfalls hölzern und geballt. Ich halte an, drehe um.

Landleben – macht euphorisch

„F-YOU CORONA“ steht auf der anderen Seite des länglichen Quaders, das jugendfreie Kunstobjekt gehört zu Thomas. Er ist Künstler, Designer, Tischlermeister und lebt in der Region, erzählt mir von seinem Projekt, es solle etwas Positives sein, nichts Negatives, wir hätten eine „Scheiß-Zeit“ vor uns, während er redet ballt auch er die Faust.

Das Pathos wirkt angebracht. In Gruppen-videochats via skype, twitch oder houseparty findet das neue abendliche Sozialleben statt. Es soll ein Gefühl von zusammen vermitteln, Augenkontakt und Konversationsfluss stocken fernab tatsächlicher Intimität in zeitversetzten, verpixelten Bildausschnitten.

Entdeckt in Isselburg. Foto: Carla Kaspari

Aus meinem heraus versuche ich meine Freund*innen euphorisch vom Landleben zu überzeugen, muss mich ein bisschen bremsen: dass das Verhältnis aus hinterherhinkender Peripherie und lebensdurstigem Ballungszentrum gerade umgekehrt ist, verfälscht jedes Urteil, das ist mir bewusst.

„Freiheit erfahren“, diesen Slogan lese ich in Isselburg, er gehört zu einer Fahrschule, blau auf weiß und kursiv.

Er passt zu meiner Woche.