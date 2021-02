In NRW sind 2020 weniger Menschen ausgetreten als 2019.

Kirche Corona: Deshalb sinkt die Zahl der Kirchenaustritte in NRW

An Rhein und Ruhr Landesweit traten 2020 ein Viertel weniger Gläubige aus der Kirche aus als im Vorjahr. Die Gründe für diesen Rückgang sind vielfältig.

Die Zahl der Kirchenaustritte ist in NRW 2020 teils deutlich zurückgegangen. Landesweit traten im vergangenen Jahr nach Angaben des Justizministeriums 89.694 Menschen aus der Kirche aus. 2019 waren es noch 120.188. Das ist ein Minus um 25,4 Prozent. Je nach Kommune zeigen sich jedoch erhebliche Unterschiede: So verzeichneten Dinslaken/Voerde (-10,3 Prozent), Essen (-13,4) und Rheinberg (-15,4) einen vergleichsweise geringen Rückgang. Moers (-28,4) und Duisburg (-30,6) liegen über dem NRW-Schnitt. In Düsseldorf traten 25,2 Prozent weniger Menschen aus.

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig: Laut Kirchenrechtler Thomas Schüller hätten in Krisenzeiten andere Themen des täglichen Überlebens Vorrang. Die Frage nach der Zugehörigkeit zur Kirche habe womöglich während der Corona-Pandemie für einige Menschen „keine signifikante Rolle gespielt“. Hinzu komme, dass Kirchen in schwierigen Zeiten als Sinnstifter gefragt seien. Auch die Konfrontation mit dem eigenen Tod und die Angst vor einer lebensbedrohlichen Infektion könnten die Zahl der Kirchenaustritte beeinflusst haben.

Kirchenaustritte: Corona erschwert Terminvereinbarung

Darüber hinaus gibt es eine bürokratische Erklärung: „Bei den Zahlen für 2020 ist zu beachten, dass das Gericht im Lockdown im Frühjahr pandemiebedingt nur wenige Termine durchgeführt und dann auf telefonische Terminvereinbarung umgestellt hat“, schreibt das Amtsgericht Düsseldorf. So traten im April 2020 lediglich 16 Bürger in Düsseldorf aus der Kirche aus. Zum Vergleich: In den restlichen elf Monaten lag der Schnitt am Düsseldorfer Amtsgericht bei 319. Einige Städte wie Kleve, Duisburg und Dinslaken/Voerde verzeichneten im April 2020 keinen einzigen Kirchenaustritt.

Zudem ist die Zahl der monatlich zur Verfügung stehenden Termine in einigen Amtsgerichten wegen der Pandemie weiterhin begrenzt. In Düsseldorf wurden die Kapazitäten bereits im November und Dezember 2020 aufgestockt. „Seit Januar 2021 sind monatlich circa 336 Termine verfügbar“, schreibt das Amtsgericht. Dennoch stauen sich in Düsseldorf die Anfragen, freie Termine sind innerhalb weniger Tage vergriffen. Das Amtsgericht Düsseldorf weist deshalb darauf hin, dass Erklärungen auch beim Notar beurkundet und beim Gericht eingereicht werden können.

Keine signifikanten Unterschiede zwischen Konfessionen

Eine Aufschlüsselung der Kirchenaustritte je nach Konfession ist bei einem Großteil der angefragten Kommunen nicht möglich. Dort, wo zwischen katholischer und evangelischer Kirche unterschieden werden kann, zeigen sich aber keine signifikanten Unterschiede. In Essen, Düsseldorf, Duisburg und Dinslaken/Voerde fällt der Rückgang der Kirchenaustritte bei beiden Konfessionen ähnlich hoch aus. Die Debatte um Kardinal Woelki, der wegen eines zurückgehaltenen Missbrauchsgutachtens in der Kritik steht, hat bei der katholischen Kirche am Niederrhein bislang zu keinem statistisch belegbaren Anstieg der Kirchenaustritte geführt. (mit dpa)