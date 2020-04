Corona: Dinslakener musste lange auf eine Antwort warten

Es scheint nicht zu funktionieren mit den Corona-Tests in Dinslaken. Markus B. (Name von der Redaktion geändert) ist Mitarbeiter der Stadtverwaltung Dinslaken und arbeitet in einen systemrelevanten Bereich. Das heißt, er hat immer noch Kontakt zu zahlreichen Menschen, auch zu unter Corona-Verdacht stehenden.

Als sich bei ihm zugegebenermaßen leichte Symptome der Krankheit einstellten, meldete er sich sofort bei seinem Hausarzt. Dieser schickte ihn auch gleich in Quarantäne und zum Test an die Trabrennbahn. Das war Dienstag vor zwei Wochen. Seine Ehefrau, bei einer Krankenkasse in der Hilfsmittelzustellung arbeitend, wurde ebenfalls nach Hause geschickt.

Probe wurde genommen

Pfleger- „Wir warten auf das, was immer auch kommen mag.“So weit – so richtig. Am Mittwochmorgen fand sich der Erkrankte auch zum Test ein, man nahm eine Probe und signalisierte ihm, in zwei, drei Tagen bekäme er den Bescheid. Ein Anruf bei seinem Hausarzt ergab – der Bericht lag noch nicht vor und er müsse sich gedulden. „Mein Hausarzt teilte mir nämlich mit, er nähme jetzt erst einmal Urlaub und sagte mir, ich sei doch krankgeschrieben, also sei alles in Ordnung“, berichtet Markus B. „Ich habe ihm darauf erklärt, dass ich meinen Beruf weiter ausüben wolle, wenn der Bescheid negativ ausfiele. Ich aber zeitnah Bescheid wissen müsse.“ Also, die Hotline des Gesundheitsamtes anrufen. Hier wurde er abgewimmelt, so dass sich Markus B. direkt an die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes wendete.

Probe reichte für einen Test nicht aus

„Ich fand auch eine nette und kompetente Kollegin, die sich meines Falles annahm.“ Die Kollegin des Gesundheitsamtes hatte wohl beim Labor vorgesprochen und nach langem Hin und Her die Antwort erhalten, die Probe von Markus B. sei noch gar nicht getestet worden. Man käme mit dem Testen nicht nach. „Es liegen wohl noch viele Proben ungetestet im Labor“, berichtet Markus B., „dabei sagen doch Virologen, nach drei Tagen sei ein Test nicht mehr sicher“. Vergangenen Mittwoch hat er Auskunft erhalten, seine Probe reichte für den Test nicht aus, wurde ihm gesagt. Er könne am Mittwoch nach Ostern wieder arbeiten. Seine Frau müsse aber ab dem 14. April für 14 Tage in Quarantäne bleiben.

Menschen sollten geschützt werden

Künftig sollte man besser auf Pandemien vorbereitet seinFür Markus B. läuft grundsätzlich etwas falsch. „Ich dachte immer, Politik und Gesundheitswesen solle seine Bewohner schützen, das scheint nicht wirklich der Fall zu sein.“ Denn auch beim Ministerium des Landes fühlte man sich, so ergab ein Anruf von ihm, nicht zuständig. „Erst werden Testzentren geschlossen, weil das Labor keine Kapazitäten mehr hätte, eben mit der Begründung, des unsicheren Testergebnisses nach einer gewissen Lagerzeit, dann werden sie wieder eröffnet, weil man ein zweites Labor gefunden hat. Das kann aber auch die versprochenen Kapazitäten nicht einhalten“, so der städtische Mitarbeiter.

