Corona: Hostel-Besitzerin grübelt: Öffnen oder nicht öffnen?

Oberhausen. Vor dieser Gretchenfrage stehen die Hoteliers an Rhein und Ruhr. Eine Hostel-Betreiberin in Oberhausen fürchtet sich vor dem nächsten Lockdown.

Christina Antwerpen ist eine durchaus muntere Frau und eine Gastgeberin mit Leib und Seele. Sie betreibt das „In Hostel Veritas“ in Oberhausen an der Grenze zu Essen. Wir treffen sie an diesem Tag im eigentlich schönen, aber trostlosen, weil leeren Biergarten. Sie hat Sorgenfalten auf der Stirn. Diese Corona-Krise, sie verlangt der Hostel-Betreiberin alles ab. Am 14. März hat sie ihr Hostel freiwillig geschlossen, ihre Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Ab dem 18. Mai dürfte sie den kleinen Hotel- und Gastrobereich wieder öffnen. Schön und gut, aber: „Will ich das?“ Oder besser: Kann sie das? Rechnet sich das? Berechtigte Fragen, vor allem weil der Hostel-Bereich noch tabu ist. Denn hier gibt es nur gemeinschaftliche Waschräume.

Eigentlich wäre das Hostel zu dieser Zeit voll, die Internationalen Kurzfilmtage spülen normalerweise Jahr für Jahr viele Gäste an. Familien mit Kindern kommen über verlängerte Wochenende gern her. Menschen, die Veranstaltungen und Konzerte in Oberhausen besuchen, Geschäftsreisende, die auf Messen netzwerken. Und nun? Die Seiten im Buchungsbuch sind braun. Die Farbe der Stornierungen. Aber wird nun mit der Öffnung nicht alles besser?

Reisen wird an Spontanität verlieren

Christina Antwerpen presst die Lippen aufeinander. Sie ist skeptisch. Zum einen bezweifelt sie, dass die Menschen genug Geld haben, um Urlaub zu machen. In vielen Branchen sind die Angestellten in Kurzarbeit, einige haben gar ihre Arbeit verloren.

Zum zweiten bezweifelt sie, dass den Menschen der Sinn nach Reisen steht. Urlaub unter strengen Hygiene- und Abstandsvorgaben, ist das wirklich Erholung?

Rainer Suhr, Tourismusmanager der Stadt, kann diese Zweifel verstehen. „Reisen wird zunächst weniger spontan sein“, sagt er im Gespräch mit der NRZ. Bei Freizeitparks, Führungen oder dem gastronomischen Angeboten wird es sicherlich Zugangsbeschränkungen gebe, werden Reservierungen notwendig oder nur gewisse Zeitfenster zu nutzen sein. Auch Uschi Wischermann-Bruckschlegel, Oberhausener Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) und Betreiberin zweier Hotels in der Stadt, glaubt nicht, dass der Tourismus wieder richtig in die Gänge kommt.

Nur 13 von 98 Zimmern im Oberhausener Hotel belegt

Das Himmelfahrtswochenende sei bei ihr immer ausgebucht, in diesem Jahr seien am 21. Mai 13 Zimmer von 98 belegt. Das habe es in den vergangenen zehn Jahren nicht an einem einzigen Tag im Jahr gegeben, sagt sie. „Wir befinden uns schon in einer Rezession“, ist sie überzeugt.

Jugendherbergen werben um Familien Auch Jugendherbergen dürfen ab dem 18. Mai wieder öffnen. Nur die Bedingungen seien noch unklar, erläutert Cathrin Arnemann vom Deutschen Jugendherbergswerk Rheinland. In diesem Frühjahr seien die Jugendherbergen für Klassenfahrten so gut wie selten zuvor gebucht gewesen. Durch Corona musste alles storniert werden. Jetzt gehe es ums Überleben. Die Jugendherbergen haben mit Virologen an Hygienekonzepten gearbeitet und warten auf den Startschuss. Sie hoffen, dass vor allem Familien in Jugendherbergen in diesem Jahr Urlaub machen werden. Es sind verschiedene Angebote wie Reiten oder Surfkurse geplant.

Im Oberhausener „In Hostel Veritas“ haben Christina Antwerpen und ihre Kollegin Franziska Henning eigentlich viele Ideen. Während die Auszeit nun für Renovierungen genutzt wird, packen sie liebevolle Paketboxen. Es gibt die Muttertagsbox mit Gin, Schmuck und Currywurst auf süße Art. Als nächstes werden Vatertagsboxen gepackt. Und dann gibt es die Hostel-Boxen, mit Seife aus den Zimmern, sozialem Toilettenpapier und einem Gutschein für Biergarten, Frühstück oder Hotel, sobald all das demnächst wieder genutzt werden können. Mit ihren treuen Kunden spielt das Hostel-Team außerdem per Video Bingo. Und Sonntags gibt es am Fenster einen Currywurst-Verkauf. Ein Stück Hostel-Gastronomie für zuhause sozusagen.

Ein kleiner Lichtblick: Christina Antwerpen freut sich über die Bestellungen der Hostel-Box. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Christina Antwerpen hätte noch viele weitere Ideen. Doch sie fühlt sich von der Regierung und der Politik gehetzt. Jetzt kommt die Lockerung, aber wer weiß: vielleicht in drei Wochen wieder der Lockdown, weil die Infektionszahlen andere sind. So viele Fragezeichen.

Ja, vielleicht wäre es ihr lieber gewesen, wenn die Hotels einfach noch länger dicht geblieben wären. So steht sie nun unter Druck. Verlangen nicht die Menschen, dass sie wieder öffnet? Nur wie? Durch die Abstandsregeln hat sie nun Platz für weniger Gäste im Biergarten, die Hygieneregeln müssen verschärft werden, offene Buffets sind verboten, das Personal muss also die Speisen an den Tisch bringen. Dafür müsste sie ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen. Und was, wenn die Gäste zwei Stunden bleiben, aber nur ein Weizenbier trinken möchten? Das kann sich doch alles nicht rechnen…. Kurzum: Wann sie die Gastronomie und das Hostel wieder öffnet, ist noch unklar.

Ein Mindestverzehr im Biergarten ist keine Lösung

Von Vorschlägen, wie den Gästen einen Mindestverzehr vorzuschreiben, davon hält sie nichts. Statt von einer Lockerung in die nächste zu stolpern („Wir leben von Pressekonferenz zu Pressekonferenz“) und auf Anweisungen vom Ministerium zu warten, würde sie sich etwas mehr Ruhe wünschen. Ruhe zum Nachdenken, Ruhe, um kreative Ideen und anderes unternehmerisches Denken zu entwickeln. Es braucht schöne Programme und Anreize, damit vielleicht Ruhrgebietler im Ruhrgebiet Urlaub machen. Sie ist überzeugt: „Wir wollen besondere Erlebnisse in Scheiß-Zeiten bieten“, sagt sie.

Ihre Ideen beginnen zu wachsen.