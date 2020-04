Das Coronavirus breitet sich im Kreis Wesel seit Wochen aus: Seitdem der erste Infektionsfall am 27. Februar in Kamp-Lintfort bekannt wurde, kommen jeden Tag neue Menschen hinzu, die sich mit der Krankheit angesteckt haben. Weit mehr als 400 Fälle hat das Kreisgesundheitsamt bislang bestätigt. 14 Infizierte sind an den Folgen der Krankheit bislang gestorben.

Knapp sieben Wochen nach dem ersten Corona-Fall im Kreis zieht Michael Maas – Vorstandsmitglied für den Bereich Gesundheitswesen und Teil des Krisenstabes – im NRZ-Interview ein Zwischenfazit.

Wie schätzen Sie die Lage im Kreis Wesel derzeit ein?

Es gibt keinen Grund zur Entwarnung. Wir müssen auch weiterhin sehr wachsam bleiben und alles unternehmen, um die gesundheitlichen Folgen der Pandemie so stark wie möglich zu begrenzen. Dies gilt gerade jetzt nach den ersten Lockerungen. Die Situation im Kreis Wesel unterscheidet sich dabei nicht von anderen Kreisen und Städten. Wir haben die gleichen Sorgen und Hoffnungen.

Wurde der Kreis Wesel vom Coronavirus überrascht?

Nein, als der Virus Europa erreichte war klar, dass es auch uns treffen würde.

Gab es anfangs Befürchtungen, dass die Ausbreitung ähnlich wie im Kreis Heinsberg verläuft?

Es gab die damals auch noch vom Robert-Koch-Institut formulierte Hoffnung, man könne durch die konsequente Nachverfolgung der Infektionsketten die Ausbreitung in den Griff bekommen. Das hat sich, wie wir heute wissen, als Trugschluss erwiesen.

Gibt es beim Verlauf der Epidemie im Kreis Wesel Unterschiede zwischen rechts- und linksrheinischen Gebieten?

Nein, solche Unterschiede gibt es nicht. Anders als wir Menschen gelegentlich unterscheidet der Virus nicht zwischen Menschen, die rechts oder links des Rheines leben.

Wie viele Personen suchen täglich das Abstrichzentrum auf der Trabrennbahn in Dinslaken auf? Und: Wie lange wird das Zentrum geöffnet bleiben?

Das waren anfangs bis zu 150 Personen und sind jetzt nur noch gut 30 täglich. Die Zahl der niedergelassenen Ärzte, die entsprechende Überweisungen ausstellen, geht zurück. Wir sehen jedoch keine Veranlassung, die Tätigkeit in den Abstrichzentren einzustellen. Verlässliche Tests bleiben wichtig, auch wenn die Ergebnisse immer nur eine Momentaufnahme darstellen.

Betroffene haben das Gesundheitsamt kritisiert, Informationen, Testergebnisse seien nicht übermittelt worden. Sind es einfach zu viele Fälle, die von den Mitarbeitern betreut werden müssen?

Eine solche Kritik wäre falsch adressiert. Das Gesundheitsamt erhält nur positive Testergebnisse und benachrichtigt die Infizierten, die dann eine Quarantäneverfügung erhalten. Im Anschluss werden deren enge Kontakte ermittelt. Zwischen 90 und 97 Prozent aller Testungen fallen aber negativ aus. Die Testlabore informieren darüber nicht das Gesundheitsamt, sondern die Ärzte, die die Überweisungen ausgestellt haben. Die Ergebnisübermittlung der Labore an die Ärzte ist allerdings in Dinslaken zwischenzeitlich nicht schnell genug erfolgt und hat für Irritationen bei Einzelnen gesorgt, die natürlich auf ein rasches Ergebnis gewartet haben. Hier hat das Gesundheitsamt inzwischen bei den Laboren interveniert und diese an ihre Verpflichtungen erinnert. Seither läuft es, nach meinen Rückmeldungen auch in Dinslaken, besser. In der Tat sind aber auch die Gesundheitsämter landauf landab mehr als belastet, daher kann es vorkommen, dass einzelne Nachfragen nicht immer so schnell beantwortet werden können, wie es wünschenswert wäre.

Wurde das Personal des Gesundheitsamtes durch Mitarbeiter anderer Abteilungen der Kreisverwaltung aufgestockt?

Selbstverständlich findet eine permanente Aufstockung des Personalbestandes statt. Wir setzen auch ehrenamtlich tätige Ärzte und abgestellte Fachleute aus anderen Einrichtungen ein. Denn es braucht schon auch eine spezielle Qualifikation, um die vielfältigen Aufgaben bewältigen zu können.

Michael Maas Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Wie viele Intensivbetten zur Behandlung von Coronavirus-Patienten gibt es im Kreis Wesel und viele sind davon zur Zeit belegt?

Unsere acht Krankenhäuser im Kreis Wesel haben die Zahl der Intensivbetten mehr als verdoppelt. Die Belegung schwankt sehr stark, ist aber bei weitem noch nicht kritisch.

Wie viele Tests wurden insgesamt durchgeführt?

Tests werden von verschiedenen Stellen durchgeführt. Dazu gehören die niedergelassenen Ärzte, die Krankenhäuser sowie die drei Abstrichzentren. Zusätzlich wird auch aufsuchend getestet, beispielsweise in Pflegeeinrichtungen. Die Proben gehen zur Auswertung an eine Vielzahl unterschiedlicher Labore. Daher kann die Zahl der Tests im Kreisgebiet nicht ermittelt werden. Auch das RKI schätzt diese Zahlen für das Bundesgebiet nur. Nach deren Ergebnissen wurde im Kreis Wesel in der Vergangenheit eher überdurchschnittlich viel getestet.

Wer wurde getestet, wer ohne Test in häusliche Quarantäne geschickt? Wie sah der Kontakt zwischen Behörde und Erkrankten aus?

Getestet wurden und werden Patienten, bei denen ein begründeter Verdacht auf COVID-19 besteht. Daneben Patienten vor Entlassung aus stationärer Behandlung wegen COVID-19. Unter bestimmten Voraussetzungen werden auch Kontaktpersonen und Personen im Rahmen einer Quellensuche getestet. Dies geschieht jeweils auf Basis der Empfehlungen des RKI. Sogenannte Kontaktpersonen 1. Grades werden im Regelfall ohne Testung in häusliche Quarantäne geschickt. Hier erfolgt eine Testung erst bei Aufkommen typischer Beschwerden.

Ermittelt das Gesundheitsamt Kontaktpersonen von infizierten Menschen? Wie läuft das ab?

Es erfolgt eine telefonische Erstabklärung der Kontaktdaten der Infizierten, gegebenenfalls auch mit Unterstützung der Angehörigen, der behandelnden Ärzte, der versorgenden Strukturen, wie zum Beispiel das Personal in Pflegeheimen oder des ambulanten Pflegedienstes. Diese so ermittelten Personen werden befragt und über die medizinischen und ordnungsrechtlichen Auflagen informiert und hierzu auch beraten. Die Infizierten und die Kontaktpersonen in Quarantäne werden regelmäßig telefonisch betreut. Zurzeit befinden sich etwa 1.400 Personen in angeordneter Quarantäne.

Welche Lehren sollten wir aus den Erfahrungen der letzten Wochen ziehen ?

Die Antwort ist klar: Wir brauchen mehr speziell qualifiziertes Personal, auch im öffentlichen Gesundheitswesen. Ich würde mir auch ein koordinierendes Landesgesundheitsamt wünschen, wie es das in anderen Bundesländern gibt. Vor allem müssen wir dafür Sorge tragen, zukünftig bei der Beschaffung von Schutzausrüstungen und auch von Medikamenten nicht mehr abhängig zu sein von einer Zulieferung aus Billiglohnländern. Im Großen und Ganzen bin ich aber sehr stolz auf das, was in den Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und auch in den Behörden geleistet wird. Wir haben noch nicht verlernt zusammen zu stehen - bei allem gebotenen Abstand.