Corona: Kreis Viersen fährt seinen Krisenstab wieder hoch

Am Niederrhein. Aktuell gelten 416 Personen im Kreis Viersen als mit dem Coronavirus infiziert. Mitte Oktober hatte diese Zahl noch bei 100 gelegen.

Angesichts einer massiv gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen, hat der Kreis Viersen wieder seinen Krisenstab wieder hochgefahren. Ab sofort gebe es wieder anlassbezogene Sitzungen gemeinsam mit Feuerwehr, Polizei und verschiedenen Ämtern, teilte die Kreisverwaltung an diesem Donnerstag mit (29. Oktober 2020). "Wir passen unsere Abläufe erneut an die aktuelle Lage an", erklärte Landrat Andreas Coenen (CDU).

Aktuell meldete der Kreis an diesem Donnerstag 66 Neuansteckungen mit dem Coronavirus - darunter zwei Kita-Kinder, mehrere Reiserückkehrer, ein Berufsschüler, ein Schüler und eine Seniorenheim-Mitarbeiterin. Derzeit gelten damit insgesamt 416 Personen im Kreis Viersen als infiziert. Ein Vergleich macht die ganze Dynamik deutlich: Mitte Oktober hatte die Zahl der aktuell infizierten Personen kreisweit noch bei 100 Personen gelegen.

Maskenpflicht in mehreren Kommunen

654 Kontaktpersonen befinden sich den Angaben zufolge derzeit in Quarantäne. Mit den neuen Fällen jetzt steigt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner während der vergangenen Woche von 116 auf 125. Der Kreis Viersen hatte erst kürzlich binnen weniger Tage die beiden Schwellenwerte von 35 und 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gerissen und war - wie mittlerweile praktisch ganz NRW - zum Corona-Risikogebiet geworden. In der Folge waren u. a. eine Maskenpflicht in mehreren Kommunen sowie eine Sperrstunde angeordnet worden.

Der Krisenstab war im Juni runtergefahren worden, als sich die Pandemie-Lage im Kreisgebiet deutlich beruhigt hatte. Aufgaben, die sich aus der Bewältigung des Infektionsgeschehens ergeben, waren ab da insbesondere beim personell verstärkten Gesundheitsamt angesiedelt gewesen. Die Abstimmung mit allen Akteuren - ob nun Kommunen, Land NRW, Kassenärztliche Vereinigung, Kliniken oder andere - habe auch den ganzen Sommer über stets tadellos funktioniert, hieß es ausdrücklich.

Gesundheitsdezernent leitet Krisenstab

Der Krisenstab bündelt die Kompetenz der Kreisverwaltung, beobachtet die Lage, ordnet Maßnahmen an und informiert die Öffentlichkeit. Der Kämmerer und derzeitige Gesundheitsdezernent Thomas Heil leitet den Stab. Bekanntgegeben wurde an diesem Donnerstag, dass die kulturellen Einrichtungen des Kreises vom 2. bis zum 30. November vorübergehend geschlossen werden. Damit setze man die Beschlüsse des Corona-Gipfels bei Kanzlerin Merkel um.

Für Kreis-Musikschule und Kreisvolkshochschule gibt es ganz wenige Ausnahmen. Beispielsweise sollen die Schulabschlusskurse sowie die Integrationskurse für Flüchtlinge als Präsenzunterricht weiterlaufen. Kommunen im Kreisgebiet fahren ihr kulturelles Angebot ebenso runter. So kündigte beispielsweise die Stadt Viersen an, dass die Ausstellungen dort am 1. November vorzeitig enden, darunter auch die Stadtjubiläumsschau "50 Jahre Viersen im Bild".

"Alles tun, um die zweite Welle einzudämmen"

Landrat Coenen stellte sich ausdrücklich hinter die Beschlüsse von Bund und Ländern: "Wir müssen alles tun, um die zweite Welle der Pandemie einzudämmen." Corona-Informationen des Kreises Viersen für ganz bestimmte Zielgruppen gibt es hier.