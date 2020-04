Corona: Kurzarbeit vor Ostern in NRW deutlich gestiegen

An Rhein und Ruhr. Die Agentur für Arbeit meldet in NRW 140.000 Anträge auf Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise. Die Beratungsanfragen gingen aber spürbar zurück.

Kurz vor Ostern sind die Zahlen der Unternehmen und Betriebe, die wegen der Corona-Krise Kurzarbeit angezeigt haben, noch einmal deutlich gestiegen. Mit dem Stichtag 6. April sind landesweit rund 140.000 Anzeigen für Kurzarbeitergeld gestellt worden. Gleichzeitig gingen allgemeine Beratungsanfragen und die täglichen Neuanzeigen zurück, sagt Torsten Withake, Leiter der Bundesagentur für Arbeit in NRW. Er betonte zugleich, dass diese Zahlen nur eine erste Hochrechnung sind, die „alle Unschärfen beinhalten, die mit Hochrechnungen verbunden sind.“ Dennoch sei mit noch einmal rund 40.000 Kurzarbeit-Anzeigen seit dem 27. März ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen.

Mit einem weiteren großen Anstieg sei nicht mehr zu rechnen

Withake weist noch einmal auf die Dimension hin, die die Kurzarbeit im März erreicht hat: „Während der Finanzkrise 2009 gab es in NRW im Verlauf des gesamten Jahres 28.663 Anzeigen auf konjunkturelle Kurzarbeit.“ Withake rechnet auch damit, dass weitere Firmen Kurzarbeit anmelden werden. Doch mit einem weiteren großen Anstieg, vergleichbar dem der vergangenen fünf Wochen, sei nicht mehr zu rechnen: „Zum einen geht die Zahl der neuen Anzeigen täglich zurück. Und zum anderen sehen wir, dass auch der allgemeine Beratungsbedarf der Firmen spürbar abnimmt. Das melden uns nicht nur unsere Arbeitsagenturen, sondern auch unsere Partner am Arbeitsmarkt, die vor Ort die Agenturen für Arbeit mit viel Personaleinsatz tatkräftig unterstützen.“

Torsten Withake, Leiter der Bundesagentur für Arbeit in NRW, rechnet zwar noch mit weiteren Anträgen auf Kurzarbeit, aber nicht mehr mit einem so großen Anstieg wie im März. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

So spielten Kammern und Verbände oder auch der DGB, der aktuell eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 80 Prozent für die Monate Mai, Juni und Juli fordert, eine zentrale Rolle bei der Beratung von Menschen und Unternehmen. Withake dankt diesen Partnern ausdrücklich: „Gemeinsam schaffen wir es, Arbeitgeber und viele Arbeitnehmer gut zu informieren. Nur so können wir den Menschen die Sicherheit geben, die sie in dieser existentiell herausfordernden Situation benötigen.“

Mit der Hochrechnung ist noch kein Blick in die Branchen möglich. Der könne erst erfolgen, „sobald die statistische Auswertung Ende des Monats vorliegt“, erklärt Christoph Löhr, Pressesprecher der Regionaldirektion NRW. Allerdings lässt sich bereits erkennen, dass vor allem die Gastronomie und der Einzelhandel stark getroffen sind. Es seien Unternehmen jeglicher Größe, „allerdings viele kleine Unternehmen zum ersten Mal – aus dem Bereich der Dienstleistungen“, sagt Christoph Löhr. Klassisch werde konjunkturelles Kurzarbeitergeld eher von Industriebetrieben und produzierendem Gewerbe genutzt. Jetzt kommen viele andere Branchen dazu.

Mit der Bearbeitung der Anzeigen würden die Agenturen für Arbeit gut vorankommen. „Anfang März ist die Zahl der Anzeigen für Kurzarbeitergeld das erste Mal sprunghaft gestiegen. Wir waren darauf gut vorbereitet und haben dann in kürzester Zeit noch mehr Personal in den Teams zusammengezogen, die die Anzeigen und Anträge bearbeiten. Deshalb können wir jetzt davon ausgehen, dass wir die Anzeigen demnächst weitestgehend bearbeitet haben.“

Die schnelle Bearbeitung des Kurzarbeitergeldes habe jetzt die höchste Priorität in allen Agenturen für Arbeit. Schließlich seien die Arbeitgeber mit den Lohnauszahlungen in Vorleistung gegangen.

Wichtig ist es Withake, noch einmal auf die Rolle und das Ziel hinzuweisen, die das Kurzarbeitergeld für Wirtschaft und Arbeitsmarkt in NRW spielt: „Wir erleben aktuell eine beispiellose Herausforderung. Durch das Kurzarbeitergeld erhalten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in NRW in vielen Fällen die Sicherheit, ihren Arbeitsplatz nicht zu verlieren, auch wenn das mit Einbußen beim Lohn verbunden ist. Und viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die sobald wie möglich ihre volle Wirtschaftstätigkeit wieder aufnehmen wollen, wissen, dass sie sich dabei auf bewährte und geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen können.“