Corona-Krise: Videokamera zählt demnächst Kunden bei Saturn

Oberhausen/Mülheim/Kalkar/Wesel. In NRW ist seit Montag Urlaub im Wohnmobil gestattet. Erste Anmeldungen gibt es in Oberhausen und Kalkar. Sport und Shopping ist wieder möglich.

Manchmal glaubt man es kaum, wie spontan der Mensch ist. Seit Montag ist das Campen in NRW wieder erlaubt, für den Stellplatz an der Marina am Centro Oberhausen hat sich prompt einer angemeldet. Bis zum Mittag ist er noch nicht eingetroffen. Vielleicht steckt er ja im Stau, denn mit den neuen Lockerungen läuft auf der Straße wieder mehr. Für den Platz an der Sonne mit Blick auf den Rhein-Herne-Kanal hat der Solo-Camper auf jeden Fall die freie Wahl, 34 Plätze sind noch unbesetzt. Erst am Wochenende wird es voller, sechs Buchungen gab es bis Montagmittag. Auch auf dem Wasser ist noch Platz, ab sofort dürfen auch Gäste mit ihren Bötchen wieder anlegen.

100 Buchungsanfragen pro Tag in Kalkar

„Die Nachfrage ist bombastisch“, sagt Geschäftsführer Ludwig Ingenlath vom Campingpark Wisseler See in Kalkar. Seit Donnerstag kämen jeden Tag rund 100 Buchungsanfragen, die kaum abgearbeitet werden könnten. „Wir gehen davon aus, dass wir am Freitag voll belegt sind“, sagt der 28-Jährige. Die 34 Hektar große Ferienanlage, die von einer Tochtergesellschaft der Stadt Kalkar betrieben wird, gehörte am Montag zu den Plätzen in NRW, die wieder für Camping-Touristen mit Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt geöffnet waren. Dauercamper durften dort schon einen Monat eher wieder in ihre Domizile.

Der Landesverband NRW der Campingwirtschaft schätzt, dass am Montag von den etwa 320 Campingplätzen in NRW mit touristischen Angeboten rund 90 Prozent wieder geöffnet hatten. NRW war laut Bundesverband der Campingwirtschaft am Montag zusammen mit Niedersachsen das einzige Land, in dem auch touristisches Campen wieder erlaubt wurde. Einige Plätze warten noch mit der Öffnung – aus Corona-Sicherheitsgründen. So will etwa der Campingplatz Grav-Insel bei Wesel erst Anfang Juni für touristische Gäste wieder öffnen.

Sport in Mülheim, Shoppen in Oberhausen

Aber nicht nur Camping ist wieder erlaubt. Auch Sporttreiben ist wieder möglich Und so nutzen die Mülheimer die Sonnenstrahlen für eine Partie Tennis auf den Plätzen der Sportanlage Am Kahlenberg. Ein paar Leichtathleten feilen auf dem Sportplatz nebenan an ihrer Technik.

Wer keine Lust auf Sport hat, kann sich seine Zeit mit einem Einkaufsbummel vertreiben. Denn seit Montag dürfen auch wieder alle Geschäfte, auch die mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche, öffnen. „Wir sind froh, dass wir wieder komplett öffnen können“, sagt Matthias Korioth, Geschäftsführer des Saturn-Elektromarktes im Oberhausener Centro.

Zwar sei das Geschäft auch in den vergangenen zwei Wochen geöffnet gewesen, doch die Kunden durften nur die Hauptgänge benutzen. Und so kam es vor, dass Mitarbeiter Waschmaschine um Waschmaschine aus den Nebengängen hin zum Kunden für eine bessere Beratung karrten. Das sei nun zum Glück vorbei, atmet Korioth durch und klebt gleich noch ein paar Streifen auf den Boden. Denn der Montagvormittag hat gezeigt: Ein Ausgang im Erdgeschoss ist zu wenig. Der zweite Ausgang im ersten Geschoss hin zum Parkhaus ist kurzerhand auch geöffnet worden.

Die Kunden werden bald per Video gezählt

200 Kunden dürfen derzeit gleichzeitig im Markt sein, kontrolliert wird das mit Einlasskarten, die am Eingang ausgegeben werden. Beim Abschied geben die Kunden die Karten wieder ab, dann werden sie desinfiziert. In den kommenden Tagen wird aber ein elektronisches Zählsystem, wahrscheinlich eine Kamera, installiert. Sie zählt die Kundenzahl und zeigt sie auf einem großen Bildschirm an. Besonders gefragt ist in diesen Tagen übrigens jede Elektronik, die zum Zeitvertreib oder fürs Arbeiten zu Hause benötigt wird, sagt Filialchef Korioth: Smartphones, Laptops, Webcams, Druckerpatronen und Spielekonsolen.

Marvin aus Duisburg und Vanessa aus Oberhausen schauen sich bei den Tablets um. Eigentlich, sagt der junge Mann, kämen die Lockerungen zu früh. Aber wenn es schon möglich sei, nutze er auch das Angebot. Das Bummeln habe er ein wenig vermisst. Das geht Vanessa ebenso. „Es ist heute nicht zu voll, obwohl ich es leerer erwartet hätte“, sagt sie. Vor einigen Geschäften gibt es in der Tat lange Warteschlangen. Irgendwie scheint bei vielen der Vorrat an Sneakers geschrumpft zu sein, aber auch vor einer bekannten Smartphone-Marke warten die Menschen geduldig mit Abstand und Maske auf Einlass. So also sieht Shopping 2020 aus.