Corona-Krisenstab beim Kreis Viersen stellt Arbeit ein

Am Niederrhein Nach vier Monaten kehrt der Kreis Viersen zum Regelbetrieb zurück. Für weitere Pandemie-Aufgaben ist das Gesundheitsamt zuständig.

Zum Beginn der Sommerferien am 29. Juni ist Schluss. Beim Kreis Viersen stellt der Corona-Krisenstab dann die Arbeit ein. "Die niedrigen Zahlen an Neuinfektionen mit dem Corona-Virus erlauben es uns, im Wesentlichen zum Regelbetrieb zurückzukehren", erklärte Landrat Andreas Coenen (CDU).

An diesem Donnerstag (18. Juni 2020) war im Kreis Viersen eine Neuinfektion gemeldet worden - ein Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Schwalmtal, der schon in häuslicher Quarantäne war. Den Angaben zufolge waren 15 Menschen im Kreisgebiet nachweislich aktuell infiziert. Insgesamt 672 Personen sind nach einer Corona-Infektion mittlerweile genesen, 36 verstorben. 31 befinden sich derzeit in Quarantäne.

Tests dann wieder ausschließlich bei Hausärzten

"Aufgaben, die sich weiterhin aus der Pandemie ergeben, werden nun in der allgemeinen Aufbauorganisation der Kreisverwaltung, also vom Gesundheitsamt des Kreises, wahrgenommen", erläuterte Coenen. Auch das mobile Corona-Untersuchungszentrum (CUZ) hat am 26. Juni in Nettetal seinen letzten Einsatz. Bei Corona-Symptomen sollen Tests dann wieder ausschließlich von Hausärzten durchgeführt werden.

Sollte es eine neuerliche Infektionswelle geben, könne das CUZ kurzfristig wieder zum Einsatz kommen, versicherte der Landrat. Das als Drive-In konzipierte mobile Zentrum war 17. März zur Entlastung der Arztpraxen an den Start gegangen. Autofahrer konnten sich beim CUZ in ihrem Fahrzeug auf eine Corona-Infektion testen lassen - mit ärztlicher Überweisung. Bis zum 17. Juni nutzten 2851 Personen das Angebot - in 185 Fällen war das Testergebnis positiv.